  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ULTRAZVOK VRATNIH ŽIL

To je tiha nevarnost brez bolečin, ki jo pogosto odkrijemo prepozno

Posebej nevarni so kratkotrajni simptomi, ki izzvenijo sami od sebe.
Ko se pojavijo izraziti simptomi, je bolezen lahko že močno napredovala. FOTO: Medicofit
Ko se pojavijo izraziti simptomi, je bolezen lahko že močno napredovala. FOTO: Medicofit
Miroslav Cvjetičanin
 19. 12. 2025 | 11:00
5:19
A+A-

Vratno ožilje ima ključno vlogo pri oskrbi možganov s krvjo in kisikom, zato so motnje na tem področju lahko usodne. Težava je v tem, da se spremembe na vratnih arterijah pogosto razvijajo počasi in brez očitnih znakov. Prav zato velja ultrazvok vratnega ožilja za eno najpomembnejših preventivnih preiskav sodobnega časa.

Zakaj so vratne žile tako pomembne?

Ultrazvok vratnega ožilja omogoča neposreden vpogled v stanje vratnih arterij, ki so zaradi svoje lege tik pod površino kože posebej primerne za natančen pregled. S preiskavo je mogoče jasno videti notranjost žil, odkriti aterosklerotične obloge ter oceniti stopnjo zoženja ali zamašitve.

Ateroskleroza ni lokalna bolezen ene žile, temveč proces, ki prizadene celoten arterijski sistem. Spremembe na vratnih žilah so zato pogosto pokazatelj splošnega stanja ožilja v telesu.

Kakšni so znaki, da z vratnim ožiljem nekaj ni v redu?

V začetnih fazah bolezni simptomov pogosto sploh ni. Ko se pojavijo, pa jih ne smemo prezreti, saj lahko pomenijo resno opozorilo.

Najpogostejši znaki so:

  • pogosta vrtoglavica ali občutek nestabilnosti,
  • kratkotrajne motnje vida ali zamegljen vid,
  • težave z govorom ali nerazločna izgovorjava,
  • nenadna šibkost ali otrplost roke, noge ali ene strani obraza,
  • nenavadni ali močni glavoboli,
  • šumenje ali utripanje v ušesih.

Posebej nevarni so kratkotrajni simptomi, ki izzvenijo sami od sebe. Ti lahko pomenijo prehodni ishemični napad, ki je pogosto neposreden predhodnik možganske kapi.

Zakaj je ultrazvok vratnega ožilja ključnega pomena?

Ultrazvok vratnega ožilja je popolnoma neinvazivna, neboleča in varna preiskava. Ne uporablja sevanja, je hitra, izvidi pa so znani takoj. Njena največja prednost je, da odkrije bolezenske spremembe, še preden se pojavijo resni zapleti.

S preiskavo lahko ugotovimo:

  • zgodnje znake ateroskleroze,
  • stopnjo zoženja arterij,
  • tveganje za možgansko kap,
  • motnje v pretoku krvi proti možganom.

Komu je pregled posebej priporočljiv?

Ultrazvok vratnega ožilja je priporočljiv tudi brez simptomov, zlasti za: osebe po 40. letu starosti, posameznike z zvišanim krvnim tlakom, kadilce, ljudi s povišanim holesterolom, bolnike s sladkorno boleznijo, osebe z družinsko obremenjenostjo s srčno-žilnimi boleznimi.

Ker bolezni ožilja pogosto potekajo tiho, je preventivni pregled pogosto edini način, da tveganje odkrijemo pravočasno.

Zakaj zgodnje odkrivanje rešuje življenja?

Ko se pojavijo izraziti simptomi, je bolezen lahko že močno napredovala. Ultrazvok vratnega ožilja omogoča pravočasno ukrepanje, spremembo življenjskega sloga, uvedbo zdravljenja in preprečevanje najhujših zapletov, kot sta možganska kap ali trajna invalidnost.

Zato velja jasno sporočilo: čeprav vratno ožilje ne boli, lahko skriva resno nevarnost. Preveriti ga pravočasno pomeni narediti pomemben korak k dolgoročnemu zdravju.

Ultrazvok vratnega ožilja ima za športnike poseben pomen, čeprav na prvi pogled morda ne deluje neposredno povezan z zmogljivostjo.

Tukaj so ključni vidiki:

1. Preprečevanje srčno-žilnih zapletov

Športniki, tudi če so na videz zdravi, niso imunizirani pred aterosklerozo ali zoženjem arterij, zlasti če imajo genetsko predispozicijo ali druge dejavnike tveganja (povišan holesterol, visok krvni tlak, sladkorna bolezen). Ultrazvok lahko odkrije zgodnje spremembe, preden pride do resnih zapletov, kot sta možganska kap ali srčni napad.

2. Zgodnje odkrivanje poškodb arterij po intenzivnem treningu

Pri športih z velikim fizičnim naporom ali visokim krvnim tlakom (npr. dvigovanje uteži, vzdržljivostni športi) lahko dolgotrajna obremenitev vpliva na elastičnost arterij. Ultrazvok omogoča pregled, ali je ožilje zdravo in prožno, kar je pomembno za optimalno prekrvavitev možganov in telesa med treningom.

3. Podpora pri načrtovanju treninga in regeneracije

Če ultrazvok pokaže zoženje ali obloge, lahko športnik skupaj z zdravnikom ali športnim strokovnjakom prilagodi intenzivnost treninga, prehrano in dodatno preventivo, da zmanjša tveganje za zaplete. To je še posebej pomembno za vrhunske športnike, kjer vsak vpliv na zdravje lahko vpliva na rezultate.

4. Motivacija za preventivne ukrepe

Rezultati ultrazvoka so jasna, vizualna informacija o zdravju arterij. To lahko športnika motivira, da bolj dosledno skrbi za zdravo prehrano, ustrezno telesno aktivnost in nadzor nad tveganimi dejavniki, kot so stres, pomanjkanje spanja ali kajenje.

Za športnike ultrazvok vratnega ožilja ni le diagnostično orodje, temveč tudi preventivni ukrep. Pomaga ohraniti optimalno zdravje srca in možganov, zmanjšuje tveganje za resne zaplete in podpira načrtovanje varnega in učinkovitega treninga.

 

Več iz teme

ultrazvok vratnih žilsrčno-žilne boleznizdravjezdrav življenjski slogšportna rekreacijabolezni srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
13:20
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pred prazniki vas duši nered? Ko preberete to, boste pospravili v eni uri

Vas pred prazniki duši nered? KonMari svetovalka Tina Markun svetuje, kako pospraviti brez stresa in ustvariti miren, prazničen dom.
Aleksandra Zorko19. 12. 2025 | 13:20
13:12
Bulvar  |  Domači trači
PRVO SREČANJE

Glasbenik Robert Ficker na zabavi s slavčkom Murkom

Najbolj veseli mesec je priložnost, da se srečujejo znani in manj znani.
Mojca Marot19. 12. 2025 | 13:12
13:00
Bulvar  |  Suzy
KONČNO

Tilen Artač si bo januarja končno dal duška! (Suzy)

Tilen je velik ljubitelj smučanja in januarja.
19. 12. 2025 | 13:00
12:39
Bulvar  |  Glasba in film
SPREMEMBE

Mrle (Let3) šokiral z novo podobo: postal je DJ Demian

Damir Martinović Mrle odpira novo poglavje. Kot techno alter ego DJ Demian predstavlja prvenec Culminazione.
19. 12. 2025 | 12:39
12:03
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI MARATON

Tragična zgodba Andrejke: mož naredil samomor, s sinom se borita za preživetje

Žalovanju se je pridružil še strah pred prihodnostjo: krediti, dolgovi in negotovost.
Kaja Grozina19. 12. 2025 | 12:03
12:01
Novice  |  Slovenija
PISMO PREDSEDNIKU VLADE

Punt naftnih trgovcev! Ostre besede Robertu Golobu in trem ministrom

Trgovinska zbornica piše Golobu: Regulacija cen goriv je škodljiva. Račun plačujejo trgovci, proračun pa se polni.
19. 12. 2025 | 12:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki