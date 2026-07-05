To sadje lahko škodi črevesju, borovnice pa so med največjimi zmagovalkami

Zdravje črevesja postaja ena najpomembnejših tem sodobne prehrane. Vedno več raziskav namreč kaže, da uravnotežen črevesni mikrobiom pomembno vpliva na prebavo, odpornost organizma, presnovo in celo splošno počutje.

Čeprav sadje velja za temelj zdrave prehrane, strokovnjaki opozarjajo, da vsi sadeži nimajo enakega vpliva na prebavni sistem.

Medtem ko nekateri spodbujajo rast koristnih črevesnih bakterij in zmanjšujejo vnetja, lahko drugi, predvsem zaradi visoke vsebnosti sladkorja, manj ugodno vplivajo na črevesno ravnovesje.

Prezrele banane niso najboljša izbira

Med najmanj priporočljivimi sadeži za zdravje črevesja so prezrele banane. Z njihovim zorenjem se namreč bistveno zmanjša količina odpornega škroba in prehranskih vlaknin, hkrati pa se poveča vsebnost naravnih sladkorjev.

Odporni škrob je posebna vrsta ogljikovih hidratov, ki se v tankem črevesu ne prebavi. Namesto tega doseže debelo črevo, kjer deluje kot prebiotik in predstavlja hrano koristnim črevesnim bakterijam. Ker se med zorenjem banane ta škrob pretvarja v sladkorje, prezrele banane izgubijo del svojih koristnih učinkov.

Zaradi višje vsebnosti sladkorjev lahko povzročijo tudi hitrejše nihanje krvnega sladkorja, kar ni najbolj ugodno za presnovo.

Rahlo zelene banane vsebujejo več koristnih vlaknin

Precej boljša izbira so rahlo nezrele oziroma še nekoliko zelene banane. Te vsebujejo več odpornega škroba in prehranskih vlaknin, ki podpirajo zdravo črevesno mikrobioto.

Zadosten vnos prehranskih vlaknin je povezan z manjšim tveganjem za:

bolezni srca in ožilja,

možgansko kap,

sladkorno bolezen tipa 2,

raka debelega črevesa in danke.

Vlaknine poleg tega izboljšujejo prebavo, preprečujejo zaprtje in podaljšujejo občutek sitosti.

Kivi pomaga pri zaprtju

Med sadeži, ki jih strokovnjaki posebej priporočajo za dobro delovanje prebavil, izstopa kivi. En srednje velik kivi vsebuje približno dva grama prehranskih vlaknin, predvsem topnih vlaknin. Te v črevesju vežejo vodo in tvorijo gel, ki mehča blato ter spodbuja rednejše odvajanje. Dolgotrajno zaprtje ni le neprijetna težava, ampak ga raziskave povezujejo tudi s povečanim tveganjem za bolezni debelega črevesa. Redno odvajanje namreč skrajša čas, ko so črevesne stene izpostavljene potencialno škodljivim snovem.

Borovnice in granatno jabolko sodijo med najbolj zdrave sadeže

Na samem vrhu lestvice sadja za zdravje črevesja so borovnice, tik za njimi pa granatno jabolko. Oba sadeža sta bogata z antioksidanti, ki pomagajo zmanjševati oksidativni stres v telesu. Poleg tega granatno jabolko vsebuje elagitanine, posebno skupino polifenolov, ki jih raziskave povezujejo z zmanjševanjem vnetnih procesov.

Prehrana, bogata s polifenoli, ki jih poleg granatnega jabolka vsebujejo tudi temno jagodičevje, kakav in kakovostno oljčno olje, je po ugotovitvah raziskav povezana z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Med zlato sredino sodijo jabolka, hruške in melone.

Kot dobra izbira za večino ljudi veljajo tudi:

jabolka,

hruške,

melone.

Ti sadeži vsebujejo koristne vlaknine, vitamine in minerale ter so primerni za vsakodnevno vključevanje v uravnoteženo prehrano.

Pomaranče in grozdje uživajte zmerno

Pomaranče ostajajo pomemben vir vitamina C, folata in številnih antioksidantov, ki podpirajo delovanje imunskega sistema. Vitamin C sodeluje pri nastajanju kolagena ter prispeva k zdravju kože, krvnih žil, kosti in hrustanca. Ker telo vitamina C ne more shranjevati, ga je treba redno uživati s prehrano.

Grozdje vsebuje veliko vode, vitamin C in kalij ter številne rastlinske spojine, ki lahko prispevajo k zmanjševanju vnetnih procesov. V primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami sadja pa vsebuje manj prehranskih vlaknin.

Nekatere raziskave so sicer pokazale možno povezavo med zelo visokim uživanjem citrusov in večjim tveganjem za določene oblike kožnega raka zaradi fotosenzibilizirajočih snovi. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da za dokončne zaključke še ni dovolj dokazov in da koristi zmernega uživanja citrusov še vedno presegajo morebitna tveganja.

Kakšno sadje je torej najboljša izbira?

Če želite podpreti zdravje črevesja, naj bodo na vašem jedilniku čim pogosteje:

borovnice,

granatno jabolko,

kivi,

jabolka,

hruške,

rahlo zelene banane.

Prezrelih banan se ni treba popolnoma odpovedati, vendar jih je zaradi večje vsebnosti sladkorjev in manjše količine odpornega škroba priporočljivo uživati zmerno. Ključ do zdrave prehrane ostaja pestrost, zadosten vnos prehranskih vlaknin in redno uživanje različnih vrst sadja skozi vse leto.