Telo na to odgovarja s spremembami, ki jih sprva komaj zaznamo, a sčasoma postanejo pomembne. Predelana živila so priročna, hitra in okusna, zato se jih pogosto niti ne zavedamo. A prav ta preprostost je lahko za zdravje dolgoročno zahtevnejša, kot si predstavljamo.

Besedilo je izključno informativno in ne nadomešča strokovnega zdravstvenega nasveta.

Neopazen, a vztrajen porast telesne teže

Veliko predelanih živil vsebuje veliko energije, malo vlaknin in malo beljakovin. Hitro jih pojemo, ne nasitijo pa nas za dolgo časa. Posledica je preprosta: zaužijemo več, kot telo potrebuje.

Raziskave kažejo, da ljudje, ki pogosto uživajo močno predelana živila, hitreje pridobivajo težo kot tisti, ki jedo predvsem nepredelana živila. V nekaterih preizkusih so ljudje pridobili kilograme že po nekaj tednih, kljub temu da je imel njihov jedilnik enako energijsko vrednost kot primerjalna prehrana z manj predelanimi živili.

Takšen dolgoročen vzorec povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in obolenj srca.

Srce in žile so pod večjim pritiskom

Predelana živila pogosto vsebujejo veliko soli, dodanih sladkorjev in nekakovostnih maščob. Ta kombinacija dodatno obremenjuje srce in ožilje. Velike dolgoročne raziskave so pokazale, da je pri ljudeh z visokim vnosom takšnih živil znatno večja verjetnost razvoja povišanega krvnega tlaka. Prevelik vnos soli zviša tlak, sladkor in slabe maščobe pa prispevajo k nalaganju maščobnih oblog v žilah.

Z leti se tveganje za srčno-žilne bolezni in možgansko kap zato opazno poveča.

Krvni sladkor niha energija pa z njo

Mnoge vrste predelanih živil temeljijo na rafiniranem škrobu in dodanem sladkorju, ki se v telesu razgradi zelo hitro. Rezultat je hiter dvig sladkorja v krvi, nato pa padec, ki povzroči utrujenost, lakoto in željo po še enem hitrem prigrizku. Številne raziskave povezujejo visok vnos takšnih živil s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, tudi pri ljudeh z normalno telesno težo.

V praksi se to pogosto kaže kot dopoldanski ali popoldanski energijski »zlom«.

Slabše delovanje prebave in spremembe v črevesju

Črevesje je dom ogromnega števila mikroorganizmov, ki vplivajo na prebavo, imunski sistem in celo razpoloženje. Predelana živila vsebujejo malo vlaknin ter veliko dodatkov, zato črevesne bakterije nimajo dovolj hranil. Raziskave nakazujejo, da prehrana z veliko predelanimi živili lahko poruši ravnovesje mikrobiote in povzroči več napihnjenosti, nelagodja ter neredne prebave. Nekatere študije povezujejo takšen način prehranjevanja tudi s povečanim tveganjem za vnetne črevesne bolezni.

Prehod na več sadja, zelenjave, polnovrednih žit in stročnic hitro izboljša počutje v prebavilih.

Vzpon in padec razpoloženja

Hrana vpliva na počutje bolj, kot si mnogi mislijo. Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki pogosto posegajo po močno predelanih živilih, večjo verjetnost za nihanja razpoloženja in pojav depresivnih občutkov. Vzrok naj bi bila kombinacija sladkornih nihanj, motenj v črevesni mikrobioti ter pomanjkanje zaščitnih hranil. Pogosti sladki in energijsko bogati prigrizki lahko povzročijo kratek naval energije, ki mu sledi upad, kar ni dobro za motivacijo in koncentracijo.

Predelana hrana je vsak izdelek, ki je bil kakorkoli spremenjen Pakirani piškoti (dolga obstojnost, veliko dodanega sladkorja in maščob).

Žitne ploščice (pogosto vsebujejo sirupe, dodane sladkorje in arome).

Predpripravljene juhe v vrečkah (veliko soli, ojačevalcev okusa).

Industrijski namazi (čokoladni, arašidovi ali kremni z dodanimi olji in sladkorji).

Zamrznjene pice (bogate z nasičenimi maščobami, soljo in aditivi) ... in še in še ...

Motnje spanja in slabše dolgoročno zdravje

Pozni večerni prigrizki iz predelanih živil, od slanih do sladkih, lahko otežijo spanje. Zaradi sladkorjev, dodatkov in poživljajočih sestavin lahko spanec postane krajši in manj kakovosten. Slab spanec pa povečuje željo po hitri energiji naslednji dan, kar ustvari začaran krog. Sčasoma kombinacija večanja telesne teže, višjega krvnega tlaka, nihanj sladkorja in pomanjkanja spanja prispeva k večjemu tveganju za kronične bolezni.

Tveganje za nekatere oblike raka

Del predelanih živil, predvsem rdeče in predelano meso, je v mednarodnih smernicah označen kot dejavnik, ki lahko poveča tveganje za nastanek nekaterih vrst raka, predvsem na debelem črevesu in danki. Nekatere študije kažejo, da imajo ljudje z visokim vnosom močno predelanih živil na splošno nekoliko večje tveganje za razvoj raka. Učinki se razvijajo več let, zato strokovnjaki priporočajo, da so takšna živila zgolj občasna izbira, ne pa vsakodnevna navada.

Ali predelana hrana škoduje tudi športnikom? Strokovnjaki opozarjajo na pasti hitre energije

Predelana hrana je pogosto prva izbira, ko potrebujemo hiter vir energije pri športnih naporih. A strokovnjaki opozarjajo, da takšna hitro dostopna energija lahko športnikom na dolgi rok bolj škodi kot koristi.

Čeprav predelana živila, kot so energijske ploščice, sladke pijače, slani prigrizki ali pekovski izdelki, res hitro dvignejo raven sladkorja v krvi, ta učinek traja le kratek čas. Sledi hiter padec energije, kar lahko vpliva na koncentracijo, vzdržljivost in mišično regeneracijo.

Pri rednem uživanju takšna hrana povzroča:

nestabilne energijske nivoje,

slabšo regeneracijo,

vnetne procese v telesu,

večje tveganje za prebavne težave,

večji vnos soli, nasičenih maščob in dodatkov, ki ne prispevajo k športni uspešnosti.

Športniki, ki se zanašajo predvsem na predelana živila, lahko dolgoročno občutijo tudi padec imunosti in počasnejše okrevanje po treningih. Zato strokovnjaki priporočajo, da večino obrokov predstavljajo naravna živila, krompir, riž, ovseni kosmiči, sadje, zelenjava, stročnice in kakovostni viri beljakovin. Ti obroki zagotavljajo stabilno energijo in podpirajo delovanje mišic brez negativnih posledic.

Hitri prigrizki so lahko koristni tik pred intenzivnim naporom, vendar le kot izjema, ne kot pravilo. Ključ do športnega napredka ostaja uravnotežena prehrana, ki temelji na nepredelanih živilih.