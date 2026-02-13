  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSEBNA TEŽAVA

To se zgodi, če načrtno jeste manj. Kronično premalo hrane, kronično manj zdravja

Težava pogosto nastaja postopno in je posameznik sprva ne zazna kot zdravstveni problem.
Z zgodnjim ukrepanjem je mogoče preprečiti trajne posledice in obnoviti normalno delovanje organizma. FOTO: Spar Slovenija
Z zgodnjim ukrepanjem je mogoče preprečiti trajne posledice in obnoviti normalno delovanje organizma. FOTO: Spar Slovenija
Miroslav Cvjetičanin
 13. 2. 2026 | 06:26
4:00
A+A-

Kaj se zgodi, če dlje časa jeste premalo: tveganja za zdravje in športno zmogljivost

Dolgotrajno uživanje premalo hrane oziroma kronično prenizek energijski vnos ima resne posledice za zdravje. Ne gre zgolj za izgubo telesne mase, temveč za motnje v delovanju ključnih telesnih sistemov. Na tveganja opozarjajo tudi strokovnjaki Švicarsko društvo za športno prehrano, ki poudarjajo, da je ustrezna energijska razpoložljivost temelj zdravja, tako pri ženskah kot pri moških.

Prenizka razpoložljivost energije

Razpoložljivost energije pomeni količino energije, ki telesu ostane za osnovne fiziološke procese po tem, ko od skupnega dnevnega energijskega vnosa odštejemo energijo, porabljeno med vadbo. Dobljeno vrednost delimo z maso brez maščobe. Tako ocenimo, ali ima organizem dovolj energije za normalno delovanje hormonskega sistema, kostne presnove, imunskega odziva, regeneracije in delovanja srčno-žilnega sistema.

Kadar je ta vrednost dlje časa prenizka, govorimo o sindromu RED-S (relativno pomanjkanje energije v športu). Gre za stanje, ki ne prizadene le vrhunskih športnikov, temveč tudi rekreativce, zlasti tiste z visokim obsegom treninga ali izrazitimi cilji glede telesne mase. 

Vzroki za kronično prenizek energijski vnos

Do energijskega primanjkljaja lahko pride iz več razlogov:

  • namerno omejevanje vnosa hrane zaradi hujšanja,
  • motnje hranjenja,
  • izguba teka ob intenzivnem treningu,
  • neustrezno načrtovana prehrana glede na obremenitve,
  • specifične zahteve športov, kjer je telesna masa pomemben dejavnik (borilni športi, veslanje, estetske panoge, vzdržljivostni športi).

Težava pogosto nastaja postopno in je posameznik sprva ne zazna kot zdravstveni problem.

Zdravstvene posledice

Dolgotrajna prenizka razpoložljivost energije vpliva na več organskih sistemov:

Kostni sistem:

Zmanjšana kostna gostota poveča tveganje za stresne zlome in dolgoročno za osteoporozo.

Hormonski sistem:

Pri ženskah se lahko pojavijo nepravilne ali izostale menstruacije, pri moških pa znižane ravni testosterona. Moteno je tudi delovanje ščitnice in drugih regulatornih osi.

Presnova in prebavila:

Pogoste so prebavne motnje, upočasnjena presnova ter motnje v regulaciji apetita.

Psihološko stanje:

Povečano je tveganje za depresijo, razdražljivost in zmanjšano kognitivno zmogljivost.

Srčno-žilni sistem:

Dolgotrajna energijska podhranjenost lahko negativno vpliva na delovanje srca in ožilja.

Športna zmogljivost:

Posledice vključujejo zmanjšano mišično moč, slabšo vzdržljivost, daljši čas regeneracije, večjo dovzetnost za poškodbe in okužbe ter splošni upad zmogljivosti.

Preprečevanje in strokovna obravnava

Temelj preprečevanja je ustrezno načrtovana prehrana, prilagojena obsegu in intenzivnosti treninga. Ključni ukrepi vključujejo:

  • zadosten dnevni energijski vnos,
  • ustrezno razporeditev obrokov,
  • energijsko podporo pred, med in po vadbi,
  • redne športno-zdravniške preglede,
  • sodelovanje s strokovnjaki s področja športne medicine, prehrane in psihologije.

Če je energijski primanjkljaj že prisoten, je potrebna celostna strokovna obravnava. Z zgodnjim ukrepanjem je mogoče preprečiti trajne posledice in obnoviti normalno delovanje organizma.

Dolgotrajno uživanje premalo hrane ni učinkovita strategija za izboljšanje telesne sestave ali športnih rezultatov. Nasprotno - ogroža zdravje in dolgoročno zmanjšuje zmogljivost.

Več iz teme

zdravješportna prehranazdrava prehranahrana za športnikešportna rekreacijašportna znanost
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SMER

Legendarna slovenska skupina z novim singlom

Slovenska skupina z izrazito pop usmerjenim projektom odpira novo poglavje ustvarjanja
13. 2. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Nove podrobnosti o pokolu v šoli: osumljenka naj bi pred napadom storila to

18-letnica pred pokolom na šoli doma ustrelila mamo in brata.
13. 2. 2026 | 07:20
07:10
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKE IGRE

Alkohol je med slovenskim slavjem pri Medvedu naredil svoje

Odločitev je padla še isti dan, ko je vodstvo prejelo obvestilo o dogodku, ki je pretresel finsko skakalno reprezentanco.
Miha Šimnovec13. 2. 2026 | 07:10
07:00
Razno
VRAŽEVERJE

Petek trinajsti tik pred valentinovim: ali res prinaša nesrečo v ljubezni

Dan pred praznikom zaljubljencev je za mnoge zlovešč dan, ki lahko prinese nesrečo. V posameznem letu je petek, 13., najmanj enkrat in največ trikrat, tako bo tudi letos.
13. 2. 2026 | 07:00
06:50
Novice  |  Slovenija
PUST

Krof že za 34 centov

Klasika so z marmeladnim nadevom, tisti z bolj neobičajnimi nadevi so dražji, prav tako je ocvrta sladica dražja v slaščičarnah.
13. 2. 2026 | 06:50
06:47
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl nogometaš (28), katerega zgodba je vse globoko ganila: poročil se je 48 ur po diagnozi

Bil je oče dveh otrok.
13. 2. 2026 | 06:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki