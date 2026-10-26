To so družine, ki skrbijo za našo hrano

Med vsakodnevnim nakupovanjem živil redko pomislimo na to, na katerem polju je zrasel krompir, kje so dozorela jabolka ali kdo je pridelal solato, ki jo položimo v nakupovalno košarico. Prav tako se le redko vprašamo, na katerih pašnikih se je paslo govedo, od kod prihaja mleko, iz katerega nastajajo naši najljubši siri, ali koliko truda je potrebnega, da na naš krožnik prispe kakovostna domača hrana. Za temi izdelki stojijo ljudje, ki svoje delo opravljajo z veliko predanostjo, znanjem in spoštovanjem do narave. Številne slovenske družinske kmetije svojo tradicijo ohranjajo že več generacij, pri tem pa skrbijo za kakovostno pridelavo, dobrobit živali in ohranjanje domačega podeželja. Njihove doma pridelane hrane pa ne najdete le na njihovih kmetijah ali tržnicah, temveč tudi v trgovinah Spar, prepoznate pa jih po oznaki Naravnost od pridelovalvca. Projekt povezuje več kot 50 slovenskih pridelovalcev in partnerjev s kupci, saj njihovi izdelki brez posrednikov in po čim krajši poti prihajajo s slovenskih kmetij na trgovske police in zagotavljajo kakovostno in v Sloveniji pridelano hrano vsem kupcem, ne glede na to, kje živijo.

Kupec vidi jabolko, družina Lipoglav pa leto dni truda

Življenje med 15 hektarji jablan in hrušk se sliši kot pravljica in za družino Lipoglav iz Slovenske Bistrice tudi je. Kljub pravljičnim prizorom cvetočih jablan spomladi pa je za uspešno delovanje in še nadaljnjo rast pridelka potrebno ročno delo v vseh letnih časih. Sadovnjak, katerega drevesa oprašujejo kar domače čebele, je prevzel Stojan Lipoglav mlajši, s tem pa tudi obljubo, da bo vestno nadaljeval delo svojih staršev. Ob pridelavi sort jabolk, kot so elstar, ajdared in zlati delišes, ter hrušk viljamovk in še več, s Sparom sodelujejo že od leta 2015 in skrbijo, da je kupcem vedno na voljo sveže in ravno prav zoreno sadje, ki ga že od sredine avgusta pa vse do novembra ročno obirajo. Tudi ko so že vsi plodovi pospravljeni v domači hladilnici, se za družino delo še ne ustavi, saj se že v decembru začnejo priprave na novo sezono, trajajočo vse do marca.

Za kakovostnimi slovenskimi jabolki stojijo leta izkušenj in predanega dela FOTO: Spar Slovenija

Na domačiji Jarc raste sveža in hrustljava solata

Vse prej kot mlada je domačija Jarc iz Križ na Gorenjskem, ki obratuje že 400 let, tradicijo pa družina s pridelavo solatnic ohranja še danes. Sadike solate gentile, endivije, radiča in kitajskega zelja, ki jih vzgojijo sami, posadijo na polja, ko pa so pripravljene na svojo pot do Sparovih polic, jih ročno oberejo, očistijo in sortirajo. V Sparu solatnice družine Jarc kupujete že od leta 2005, od maja pa vse do novembra ali še dlje, če to vreme dopušča.

Družina Jarc ohranja kar 400-letno zgodovino domačije FOTO: Spar Slovenija

Kmetija Pustotnik in njihova sirarna, ki gre v korak s časom

Pa ne le sadje in zelenjavo, tudi sir, ki ga kupite v Sparu, prideluje slovenska kmetija. S 300-letno tradicijo se lahko pohvali kmetija Pustotnik, ki je svoje znanje o sirarstvu nadgradila z butično sirarno. Mleko, iz katerega pridelujejo svoje izdelke, prihaja s hribovskih pašnikov, nadaljnja obdelava pa je izvedena v manjših količinah in brez dodanih konzervansov in škroba, ponujajo pa tudi domače izdelke brez laktoze. Tako s sodobnimi izdelki skrbijo za realne potrebe kupcev, hkrati pa ohranjajo dolgoletno tradicijo.

FOTO: Spar Slovenija

Družina Fonda skrbi za to, da so ribe okusne in sveže

Na slovenskem kosu morja, v Piranu, pa družina Fonda v prosto lebdečih kletkah, med morskimi tokovi, goji svoje ribe in jih v poslovalnice dostavi le nekaj ur po ulovu. Prav način gojenja rib, ki živijo v naravnih morskih tokovih in ob kakovostni hrani brez dodatkov, zaradi katere rastejo počasi, jim daje poln in čist okus. Iz njihove ribogojnice lahko na policah Spar najdete orade že od leta 2010.

FOTO: Spar Slovenija

Na kmetiji Kogovšek govedo živi lepo življenje

Na ekološki kmetiji Kogovšek v Zavratcu pod isto streho živijo tri generacije. Kmetija, stara že več kot 300 let, in njihovo govedo sta pod oskrbo celotne družine, ki je na svoje delo zelo ponosna in hkrati hvaležna, da vsak dan preživi v stiku z naravo. Njihovo govedo se od maja do novembra prosto pase na zelenih pobočjih okoli domače vasi in s tem uživa kakovostno krmo, vsakdan družine Kogovšek pa se vrti okoli skrbi za živali. Ritem njihovega življenja narekujejo letni časi, ob vsakem vremenu pa v Spar dostavljajo sveže in kakovostno goveje meso.

Govedo družine Kogovšek večji del leta preživi na okoliških pašnikih FOTO: Spar Slovenija

Ker nobena od domačih kmetij, ki meso dostavlja v trgovine Spar, ni industrijske velikosti, pa je potrebno sodelovanje več manjših rejcev, da se ohranjata 100-odstotno slovensko poreklo in sledljivost živil. Zato Spar sodeluje z različnimi rejci, ki s skrbjo za živali in z ekološkim delovanjem na domačih tleh ohranjajo delovanje slovenskih domačij in izboljšujejo lokalno gospodarstvo, v Sparove poslovalnice pa dobavljajo svežo in domačo, slovensko bio govedino.

Od kod prihaja naša hrana?

FOTO: Spar Slovenija

Za vsakim izdelkom, ki pristane na trgovski polici, stoji zgodba. Včasih je dolga več stoletij, drugič se piše šele nekaj generacij, vsem pa je skupno delo ljudi, ki skrbijo, da imamo na voljo kakovostno domačo hrano. Z nakupom izdelkov v SPAR-u z oznako Naravnost od pridelovavca ne le izbirate kakovostno in svežo hrano, temveč tudi skrbite za ohranjanje slovenskih kmetij z večstoletnimi tradicijami, manjšate ogljični odtis in skrbite za domače in lokalno gospodarstvo.

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