  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
40-LETNI MOŠKI, POZOR

To so ključni koraki za ohranjanje moči, vitalnosti in mladostnega videza za moške po 40. letu

Po štiridesetem letu se postopoma znižajo moški hormoni, zmanjša se mišična masa in kostna gostota, presnova pa se upočasni.
Mišična moč je po podatkih številnih raziskav eden najzanesljivejših kazalnikov zdravega staranja. FOTO: Getty Images
Mišična moč je po podatkih številnih raziskav eden najzanesljivejših kazalnikov zdravega staranja. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 12. 2025 | 08:02
4:58
A+A-

Ko moški prestopijo štirideseto, se začne obdobje, ko telo potrebuje več pozornosti kot nekoč. Še vedno je mogoče ostati v odlični formi, čvrst, energičen, zdrav in mladosten, a prehrana in življenjski slog ne moreta ostati takšna kot v mladosti. S starostjo se namreč pojavijo spremembe, ki zahtevajo bolj premišljen pristop k prehrani in regeneraciji.

Kaj se po 40. začne dogajati v telesu?

Po štiridesetem letu se postopoma znižajo moški hormoni, zmanjša se mišična masa in kostna gostota, presnova pa se upočasni. Posledice so manj energije, večja nagnjenost h kopičenju maščobe ter slabše splošno presnovno zdravje. V tem obdobju se poveča tudi tveganje za bolezni srca, zvišan krvni tlak in težave s prostato.

Prvi korak: manj predelane hrane

Strokovna priporočila so jasna: pogosto je pametno zamenjati predelana in visoko predelana živila za naravna, čim bolj neobdelana. Takšna hrana vsebuje več vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov, hkrati pa zagotavlja boljši nadzor nad energijskim vnosom.

Predelana živila so običajno zelo okusna, a prav ta lastnost pogosto vodi v prekomerno uživanje. Poleg tega so revna s hranilnimi snovmi, ki jih telo po 40. nujno potrebuje.

Če je življenjski slog pretežno sedeč, strokovnjaki svetujejo omejitev obilnih prilog, ki so na naših krožnikih zelo pogoste, testenin, kruha, krompirja in riža. Kadar so na jedilniku, naj bodo čim pogosteje polnozrnate različice.

Povečajte vnos beljakovin

Sodobna prehrana je izrazito revna z beljakovinami, ki pa so po 40. letu ključne. Priporočila nakazujejo približno 1,6 g beljakovin na kilogram telesne mase. Za 80-kilogramskega moškega to pomeni okoli 130 gramov beljakovin dnevno. Pri starejših odraslih se potreba lahko dvigne celo do 2 g na kilogram telesne mase, saj se z leti naravno zmanjšuje sposobnost izgradnje mišic. Beljakovine niso pomembne le za mišice, so gradniki praktično vseh tkiv v telesu.

Pomembno je tudi, da so beljakovine enakomerno razporejene med obroke.

Močnejše mišice - daljše življenje

Mišična moč je po podatkih številnih raziskav eden najzanesljivejših kazalnikov zdravega staranja. Zato je pomembno, da je mišična masa v mladosti čim višja, v srednjih letih ohranjena, v pozni starosti pa izgubljena čim manj. Redna vadba za moč postane po 40. letu praktično nujna za dobro počutje, hitrejšo presnovo in dolgoročno zdravje.

Ključni vitamini in minerali po 40. letu

  • Vitamin D - Nujen za kosti, imunski sistem in hormonsko ravnovesje. V jesenskih in zimskih mesecih ga je težko dobiti dovolj, zato se pogosto priporoča dodajanje.
  • Omega-3 maščobne kisline - Pomagajo zmanjševati vnetja, varujejo srce in podpira­jo delovanje sklepov.
  • Magnezij - Vključen v več kot 300 procesov v telesu. Pogosto primanjkuje zaradi sodobnega načina prehranjevanja, zato je dodajanje zelo pogosto priporočljivo.
  • Cink - Pomemben za imunski sistem, sintezo beljakovin in hormonsko ravnovesje.
  • Vitamin B12 - Nujen za živce, kri in energijo. S starostjo se slabše absorbira.
  • Kalcij - Pomemben za kosti, še zlasti v kombinaciji z vitaminom D.
  • Fermentirana hrana - Ugoden vpliv na črevesni mikrobiom, prebavo in odpornost.
  • Vitamin K2 - Ima ključno vlogo pri zdravju kosti in preprečevanju nalaganja kalcija v žilah.
  • Kurkuma - Močan naravni protivnetni spoj.

Ko moški prestopijo štirideseto, se začne obdobje, ko telo potrebuje več pozornosti kot nekoč. FOTO: Getty Images
Ko moški prestopijo štirideseto, se začne obdobje, ko telo potrebuje več pozornosti kot nekoč. FOTO: Getty Images

Kreatin je skrivno orožje po 40. letu

Med dodatki, ki jih je težko dobiti dovolj s hrano, izstopa kreatin. Številne raziskave dokazujejo, da izboljšuje fizično moč, mišično maso in celo kognitivne sposobnosti. Najbolj preverjena oblika je kreatin monohidrat.

Kaj jesti vsak dan?

Moški po 40. naj dajo poudarek na:

  • puste vire beljakovin (meso, jajca, stročnice, ribe, rastlinske alternative),
  • mastno modro ribo (zaradi omega-3),
  • zelenolistno zelenjavo,
  • oreščke in semena,
  • fermentirana živila,
  • polnozrnata žita,
  • raznoliko zelenjavo in sadje.

Uravnotežena prehrana, redna gibanje in pametno dodajanje hranil so trije stebri, ki lahko moškega po štiridesetem ohranijo vitalnega, močnega in mladostnega še dolgo v naslednja desetletja.

Več iz teme

zdravješportna rekreacijamoški 40. letstaranje
ZADNJE NOVICE
09:35
Novice  |  Slovenija
ZAVOD ZA GOZDOVE

To so najbolj skrbni lastniki gozdov, prislužili so si priznanja

Med 400.000 lastniki jih je 14 še posebej izstopalo.
5. 12. 2025 | 09:35
09:25
Novice  |  Slovenija
INŠTITUT 8. MAREC

Oglasila se je Nika Kovač: »Grozne novice iz Bruslja​« (FOTO in VIDEO)

My Voice, My Choice pred najtežjo preizkušnjo: politični pritiski, napad na ekipo in ponedeljkovo ključno glasovanje v Bruslju.
Kaja Grozina5. 12. 2025 | 09:25
09:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA ZDRAVJE

Matični mleček je pravo darilo narave: preverite, za koga je primeren

Sezona prehladnih obolenj je ravno pravi čas za uživanje matičnega mlečka.
5. 12. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Mesec obešenca: videli boste resnico, ki je prej niste mogli (Suzy)

Če je november razsvetlil oder naših senc, razgalil odnose, resnice, iluzije in neuhojene poti, december nastopi kot zadnji akt – tih, a usoden.
5. 12. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
TA VESELI DAN

Poročila se je Kim Cattrall: bilo je toliko svatov

Usodni da je dahnila v Londonu.
5. 12. 2025 | 09:00
08:53
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Podarijo koledar, potem pa zahtevajo denar? Poglejte, kaj se dogaja

Neznanci se predstavljajo kot dimnikarji in zbirajo prispevke za koledar. Preverili smo, kaj je pri takih obiskih res in kako se najbolje zaščititi pred prevarami.
Kaja Berlot5. 12. 2025 | 08:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki