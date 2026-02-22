  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PIJMO GA

To so koristi za zdravje telesa in možganov, ki jih mora poznati vsak Slovenec

Če iščete naraven način za več energije, boljšo koncentracijo in podporo zdravju ...
Koristi zelenega čaja so številne: od podpore možganom in presnovi do zaščite celic in srca. FOTO: Getty Images
Koristi zelenega čaja so številne: od podpore možganom in presnovi do zaščite celic in srca. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 2. 2026 | 13:00
4:58
A+A-

Zeleni čaj že stoletja velja za eno najbolj cenjenih pijač na svetu. V zadnjih letih pa tudi v Sloveniji vse več ljudi posega po njem kot po bolj zdravi alternativi jutranji kavi. A kakšne so dejanske koristi pitja zelenega čaja?

Raziskave kažejo, da je pitje zelenega čaja povezano z boljšo zbranostjo, podporo pri uravnavanju telesne teže, več energije ter pozitivnimi učinki na kožo in lase. V nadaljevanju predstavljamo glavne zdravstvene koristi zelenega čaja in razloge, zakaj ga je smiselno vključiti v vsakodnevno rutino.

1. Zeleni čaj podpira razstrupljanje telesa

Ena najpogosteje omenjenih koristi zelenega čaja je njegov antioksidativni učinek. Vsebuje visoke ravni antioksidantov, zlasti katehinov, ki pomagajo nevtralizirati proste radikale v telesu.

Jetra imajo ključno vlogo pri razstrupljanju organizma. Antioksidanti v zelenem čaju lahko podprejo njihovo delovanje in pomagajo zmanjševati oksidativni stres. Posledice boljšega delovanja organizma se lahko pokažejo kot:

  • bolj čista koža,
  • bolj sijoči lasje,
  • občutek večje vitalnosti.

Toksini v telo vstopajo na različne načine; s prehrano in pijačo, zaradi stresa, izpostavljenosti UV-žarkom, onesnaženemu zraku ter kemikalijam v okolju. Redno pitje zelenega čaja je lahko del širšega, zdravega življenjskega sloga, ki pomaga zmanjševati njihove učinke.

2. Izboljšuje delovanje možganov

Zeleni čaj vsebuje kofein, vendar v precej manjših količinah kot kava. Prav ta zmerna količina kofeina je lahko prednost, saj:

  • poveča budnost,
  • izboljša razpoloženje,
  • pospeši reakcijski čas,
  • podpira spomin in koncentracijo.

Ker vsebuje manj kofeina, običajno ne povzroča izrazite nervoze ali tresenja, ki ju nekateri občutijo po več skodelicah kave.

Poleg kofeina zeleni čaj vsebuje tudi aminokislino L-teanin, ki lahko deluje pomirjujoče in v kombinaciji s kofeinom prispeva k bolj stabilni in dolgotrajni zbranosti. Zato ga mnogi uporabljajo kot naravno podporo pri delu, učenju ali drugih miselnih naporih.

3. Zeleni čaj in hujšanje: podpora presnovi

Zeleni čaj pogosto povezujemo s hujšanjem. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko učinkovina EGCG (epigalokatehin galat), ki jo vsebuje zeleni čaj, začasno pospeši presnovo in poveča porabo kalorij.

Pomembno pa je poudariti: zeleni čaj sam po sebi ni čudežna rešitev za izgubo telesne teže

Lahko pa pomaga kot del celostnega pristopa, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost, zadosten spanec.

Velika prednost zelenega čaja je tudi ta, da z njim lahko nadomestimo sladkane pijače in gazirane napitke. S tem zmanjšamo vnos tako imenovanih »tekočih kalorij«, kar dolgoročno pomembno vpliva na telesno težo.

4. Lahko zmanjša tveganje za nekatere vrste raka

Zeleni čaj je bogat vir antioksidantov, ki pomagajo varovati celice pred poškodbami. Nekatere raziskave so pokazale povezavo med rednim uživanjem zelenega čaja in manjšim tveganjem za določene vrste raka, med drugim:

  • raka dojke,
  • raka prostate,
  • raka debelega črevesa in danke.

Čeprav rezultati raziskav še niso povsem enotni in so potrebne dodatne študije, se zeleni čaj zaradi visoke vsebnosti zaščitnih spojin uvršča med živila, ki podpirajo preventivno naravnan življenjski slog.

5. Podpora zdravju srca in ožilja

Raziskave nakazujejo, da lahko zeleni čaj pomaga zniževati raven LDL-holesterola (slabega holesterola) ter trigliceridov v krvi. S tem lahko prispeva k zmanjševanju tveganja za srčni infarkt, možgansko kap, druge bolezni srca in ožilja.

Čeprav povezava med pitjem zelenega čaja in zdravjem srca še ni dokončno potrjena v vseh raziskavah, strokovnjaki menijo, da je lahko ob zmernem uživanju del prehrane, ki podpira srčno-žilni sistem.

Zakaj vključiti zeleni čaj v vsakodnevno rutino?

Koristi zelenega čaja so številne: od podpore možganom in presnovi do zaščite celic in srca. Ključno pa je, da ga razumemo kot del celostnega zdravega načina življenja, ne kot hitro rešitev.

Za večino zdravih odraslih oseb je zmerno uživanje (1 do 3 skodelice dnevno) varno. Pri posebnih zdravstvenih stanjih ali sočasnem jemanju zdravil pa je priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom.

Če iščete naraven način za več energije, boljšo koncentracijo in podporo zdravju, je zeleni čaj lahko preprost, dostopen in cenovno ugoden korak v pravo smer.

Več iz teme

čajzdravjezdrava prehranašportna rekreacijaantioksidanti
ZADNJE NOVICE
15:15
Lifestyle  |  Stil
DRAGA POPRAVILA

S temi preprostimi ukrepi lahko prihranimo precej denarja

Strokovnjaki opozarjajo, da obilne padavine redko same povzročijo težave, pač pa zgolj razkrijejo že obstoječe slabosti.
22. 2. 2026 | 15:15
14:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

V križišču v Ljubljani izsilil peško, z njo je hudo

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.
22. 2. 2026 | 14:53
14:16
Premium
Šport  |  Odmevi
Šenčur

Cedevita Olimpija rutinirano do pokalnega naslova

Ljubljančani do petindvajsetega naslova pokalnih prvakov. Pri dekletih so bile pričakovano najboljše Celjanke.
Matic Rupnik22. 2. 2026 | 14:16
13:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR

Pred odhodom zakuril krušno peč, po okoli dveh urah opazil, da hiša gori

Zgodilo se je na območju krajevne skupnosti Besnica.
22. 2. 2026 | 13:54
13:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIPTOVALUTE

Lažni kripto posrednik z Jeseničanom: ostal je brez 30.000 evrov

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
22. 2. 2026 | 13:22
13:20
Šport  |  Športni trači
40 LET POZNEJE

Igralce in navijače je pred tekmo pozdravila koza (FOTO)

Zlata generacija nogometašev Kopra je proslavila 40. obletnico prvega naslova slovenskega prvaka.
Rok Tamše22. 2. 2026 | 13:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki