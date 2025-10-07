  • Delo d.o.o.
NAJNOVEJŠE O STARANJU

To so maščobe, ki lahko upočasnijo staranje. Znanstveniki razkrivajo presenetljive učinke

Upočasnitev staranja je že od nekdaj ena največjih želja človeštva.
Nedavna študija je pokazala, da omega-3 maščobne kisline pomagajo ohranjati telomere, zaščitne kape na koncih kromosomov, ki se s staranjem krajšajo. FOTO: Getty Images
Nedavna študija je pokazala, da omega-3 maščobne kisline pomagajo ohranjati telomere, zaščitne kape na koncih kromosomov, ki se s staranjem krajšajo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 7. 10. 2025 | 08:45
 7. 10. 2025 | 08:45
5:46
A+A-

Danes, v dobi družbenih omrežij in obsedenosti z dolgoživostjo, pa postaja ta cilj še pomembnejši.

Nova raziskava nakazuje, da bi lahko pri tem pomagali kar dodatki z omega-3 maščobnimi kislinami.

Kaj so omega-3 maščobe?

Gre za esencialne maščobne kisline, ki jih najdemo predvsem v mastnih ribah, kot so losos, skuša in sardine, ali pa v obliki prehranskih dopolnil.

Že dolgo so znane po svojem vplivu na zdravje srca in možganov, zdaj pa se zdi, da bi lahko pomagale tudi pri ohranjanju mladosti celic.

Raziskava: omega-3 ščitijo naše kromosome

Nedavna študija je pokazala, da omega-3 maščobne kisline pomagajo ohranjati telomere, zaščitne kape na koncih kromosomov, ki se s staranjem krajšajo. Krajše telomere so povezane z večjim tveganjem za bolezni srca, diabetes tipa 2 in celo prezgodnjo smrt.

Telomeri so zaščitni deli DNA na koncih naših kromosomov. 

Predstavljaj si jih kot plastične kapice na koncih vezalk, njihova naloga je, da varujejo kromosome pred poškodbami in »razpletanjem«.

Ko se celice delijo (kar se dogaja ves čas), se telomeri postopno krajšajo. Ko postanejo prekratki, se celica ne more več normalno deliti in začne se proces staranja ali pa celica odmre.

Zakaj so pomembni:

Dolžina telomer je kazalnik biološke starosti, krajši kot so, starejše so naše celice.

Stres, slaba prehrana, pomanjkanje spanja in toksini lahko pospešijo njihovo krajšanje.

Določene navade, kot so redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana (z omega-3 maščobami), dovolj spanja in obvladovanje stresa, pa lahko upočasnijo ta proces.

Zato raziskovalci menijo, da ohranjanje telomer pomeni tudi upočasnjevanje biološkega staranja, torej ne le videza, temveč tudi zdravja celic in organov.

Raziskovalci so ugotovili, da so pri prekomerno težkih, a sicer zdravih udeležencih štirje meseci jemanja omega-3 dopolnil povzročili podaljšanje telomer. Udeleženci so imeli tudi manj oksidativnega stresa, enega glavnih vzrokov za poškodbe celic in tkiv. To nakazuje, da imajo omega-3 potencialen anti-age učinek.

Presnovni učinek, ki zavira staranje

Druga raziskava pa je pokazala, da lahko eikozapentaenojska kislina (EPA), ena izmed ključnih omega-3 kislin, upočasni staranje tako, da spremeni naš metabolizem.

EPA aktivira beljakovino PPAR-alfa, ki uravnava porabo energije, vnetne procese in delovanje možganov. Posledično se poveča tvorba ATP, glavnega vira celične energije, kar pomaga ohranjati delovanje organov in zmanjšuje starostni upad.

Znanstveniki dodajajo, da kombinacija omega-3 z vitaminom D in redno telesno vadbo še dodatno okrepi učinke proti staranju. Še en razlog več, da se držimo svojega vadbenega načrta.

Eikozapentaenojska kislina (kratica EPA) je ena izmed najpomembnejših omega-3 maščobnih kislin, ki jih telo nujno potrebuje, vendar jih ne more samo proizvajati, zato jih moramo vnesti s prehrano ali prehranskimi dopolnili.

Kaj EPA pravzaprav počne?

EPA je ključna za delovanje srca, možganov in imunskega sistema. Deluje predvsem protivnetno – zmanjšuje kronična vnetja v telesu, ki so povezana s številnimi boleznimi sodobnega časa, kot so srčno-žilne bolezni, artritis, depresija in celo nekateri rakavi procesi.

Glavni učinki EPA:

  • Znižuje raven trigliceridov v krvi (maščob, ki povečujejo tveganje za srčne bolezni).
  • Zmanjšuje vnetja v žilnih stenah in sklepih.
  • Podpira delovanje možganov in lahko ugodno vpliva na razpoloženje.
  • Pomaga uravnavati krvni tlak in izboljšuje delovanje ožilja.
  • Po novejših raziskavah lahko vpliva tudi na upočasnjevanje staranja celic, saj vpliva na presnovne procese in energijsko ravnovesje.

Kje jo najdemo?

EPA se v največjih količinah nahaja v mastnih morskih ribah, kot so:

  • losos
  • skuša
  • sardine
  • sled
  • tuna

Za tiste, ki rib ne uživajo pogosto, so na voljo prehranska dopolnila z ribjim oljem ali veganske alternative iz morskih alg, ki vsebujejo EPA (in pogosto tudi drugo pomembno omega-3 kislino – DHA).
EPA je naravni zaščitnik srca, možganov in celic, ki pomaga ohranjati telo v ravnovesju – in po vsej verjetnosti tudi nekoliko mlajše.

Kaj to pomeni za nas?

Omega-3 maščobne kisline so že dolgo znane kot zaveznice zdravja srca, sklepov in možganov. Zdaj pa nove ugotovitve kažejo, da bi lahko upočasnile biološko staranje in zmanjšale tveganje za bolezni, povezane s starostjo, od srčno-žilnih bolezni do Alzheimerjeve.

Za tiste, ki redko posežejo po ribah, je to še en dober razlog, da razmislijo o kakovostnem prehranskem dopolnilu z omega-3.

Previdnost ni odveč

Čeprav so rezultati obetavni, gre za kratkoročne raziskave. Učinki omega-3 na staranje so verjetno odvisni od prehrane, življenjskega sloga in genetike, zato ni mogoče natančno določiti, koliko koristi prinašajo posamezniku.

Čeprav potrebujemo še več raziskav, se zdi, da imajo omega-3 maščobne kisline že zdaj dovolj znanstveno potrjenih koristi, da si zaslužijo mesto na seznamu najpomembnejših prehranskih dopolnil. In če jih združimo z vitaminom D ter redno vadbo, dobimo preprost, a učinkovit recept za počasnejše staranje in boljše počutje.

prehranska dopolnilastaranjezdrava prehranazdravjeomega-3
