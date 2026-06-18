To so najboljši športi za aktiven začetek poletja

Junij velja za enega najboljših mesecev za rekreacijo. Temperature še niso previsoke, dnevi so daljši, energije pa je občutno več kot v zimskih mesecih. Toda mnogi se vsako leto znajdejo pred isto dilemo: kateri šport izbrati?

Poletje je idealen čas za nove začetke. Nekateri prisegajo na pohodništvo, drugi na kolesarjenje, tretji si ne predstavljajo poletja brez plavanja ali športov na prostem. Dobra novica pa je, da ni enega samega pravilnega odgovora.

Najpomembnejše je, da izberemo aktivnost, ki nam je všeč in jo bomo z veseljem vključili v svoj vsakdan.

Pohodništvo in trail tek: popoln pobeg v naravo

Slovenija s svojo raznoliko pokrajino ponuja skoraj neomejene možnosti za gibanje v naravi.

Če imate radi mir, svež zrak in čudovite razglede, so odlična izbira:

pohodništvo,

hitra hoja,

nordijska hoja,

trail tek.

Že krajši vzpon po službi lahko učinkovito zmanjša stres, izboljša razpoloženje in pomaga pri sprostitvi po napornem dnevu. Raziskave kažejo, da gibanje v naravi pozitivno vpliva tudi na koncentracijo in duševno zdravje.

Kolesarjenje ostaja ena najbolj priljubljenih izbir

Slovenci že vrsto let sodimo med najbolj kolesarsko navdušene narode.

Izbiramo lahko med:

cestnim kolesarjenjem,

gorskim kolesarjenjem,

gravel kolesarstvom,

električnimi kolesi.

Kolesarjenje učinkovito krepi srčno-žilni sistem, hkrati pa manj obremenjuje sklepe kot tek. Poleg tega omogoča, da v kratkem času raziskujemo nove kraje in ostajamo telesno aktivni.

Plavanje in SUP: idealna kombinacija za vroče dni

Junij je tudi odlična priložnost za začetek plavalne sezone. Plavanje velja za eno najbolj celostnih oblik rekreacije, saj aktivira skoraj vse mišične skupine, obenem pa razbremeni sklepe. Vedno več privržencev pa v Sloveniji pridobiva tudi veslanje na deski oziroma SUP.

Njegove prednosti so številne:

krepitev mišic trupa,

izboljšanje ravnotežja,

boljša koordinacija,

učinkovita vadba celotnega telesa.

Skupinski športi združujejo gibanje in druženje

Pri rekreaciji ni pomembna le telesna aktivnost, ampak tudi družabni vidik.

Prav zato so zelo priljubljeni:

odbojka na mivki,

mali nogomet,

badminton,

tenis.

Številni strokovnjaki poudarjajo, da prav druženje pomaga ohranjati dolgoročno motivacijo. Ljudje namreč bistveno lažje vztrajajo pri aktivnosti, če jo izvajajo v dobri družbi.

Vadba na prostem postaja pravi hit

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča tudi za funkcionalno vadbo v parkih. Gre za treninge z lastno telesno težo, ki ne zahtevajo skoraj nobene opreme.

Med najbolj priljubljenimi vajami so:

počepi,

sklece,

izpadni koraki,

vaje za trup,

raztezne vaje.

Že 20 do 30 minut takšne vadbe lahko prinese odlične rezultate.

Ne iščite popolnega športa, ampak takšnega, ki vam ustreza

Največja napaka je, da se primerjamo z drugimi. Če nekdo uživa v dolgih pohodih po gorah, drugi morda komaj čaka večerni tenis ali jutranji tek ob reki. Oboje je povsem pravilno.

Ključno je, da aktivnost prilagodimo:

svoji telesni pripravljenosti,

starosti,

zdravstvenemu stanju,

življenjskemu slogu,

lastnim željam.

Za zdravje je pomembna predvsem rednost

Strokovnjaki opozarjajo, da ni treba vsak dan trenirati po dve uri.

Že zmerna telesna aktivnost nekajkrat tedensko lahko občutno izboljša:

telesno pripravljenost,

kakovost spanca,

delovanje srca,

raven energije,

duševno počutje.

Junij je zato idealen trenutek, da preizkusimo nekaj novega. Morda bomo prav letos odkrili šport, ki nas bo spremljal še dolgo po poletju.