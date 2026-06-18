  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OD HRIBOV DO MORJA

To so najboljši športi za aktiven začetek poletja

Poletje je idealen čas za nove začetke.
Vedno več privržencev pa v Sloveniji pridobiva tudi veslanje na deski oziroma SUP. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Vedno več privržencev pa v Sloveniji pridobiva tudi veslanje na deski oziroma SUP. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Janez Kušar
 18. 6. 2026 | 13:00
4:37
A+A-

Junij velja za enega najboljših mesecev za rekreacijo. Temperature še niso previsoke, dnevi so daljši, energije pa je občutno več kot v zimskih mesecih. Toda mnogi se vsako leto znajdejo pred isto dilemo: kateri šport izbrati?

Poletje je idealen čas za nove začetke. Nekateri prisegajo na pohodništvo, drugi na kolesarjenje, tretji si ne predstavljajo poletja brez plavanja ali športov na prostem. Dobra novica pa je, da ni enega samega pravilnega odgovora.

Najpomembnejše je, da izberemo aktivnost, ki nam je všeč in jo bomo z veseljem vključili v svoj vsakdan.

Pohodništvo in trail tek: popoln pobeg v naravo

Slovenija s svojo raznoliko pokrajino ponuja skoraj neomejene možnosti za gibanje v naravi.

Če imate radi mir, svež zrak in čudovite razglede, so odlična izbira:

  • pohodništvo,
  • hitra hoja,
  • nordijska hoja,
  • trail tek.

Že krajši vzpon po službi lahko učinkovito zmanjša stres, izboljša razpoloženje in pomaga pri sprostitvi po napornem dnevu. Raziskave kažejo, da gibanje v naravi pozitivno vpliva tudi na koncentracijo in duševno zdravje.

Kolesarjenje ostaja ena najbolj priljubljenih izbir

Slovenci že vrsto let sodimo med najbolj kolesarsko navdušene narode.

Izbiramo lahko med:

  • cestnim kolesarjenjem,
  • gorskim kolesarjenjem,
  • gravel kolesarstvom,
  • električnimi kolesi.

Kolesarjenje učinkovito krepi srčno-žilni sistem, hkrati pa manj obremenjuje sklepe kot tek. Poleg tega omogoča, da v kratkem času raziskujemo nove kraje in ostajamo telesno aktivni.

Plavanje in SUP: idealna kombinacija za vroče dni

Junij je tudi odlična priložnost za začetek plavalne sezone. Plavanje velja za eno najbolj celostnih oblik rekreacije, saj aktivira skoraj vse mišične skupine, obenem pa razbremeni sklepe. Vedno več privržencev pa v Sloveniji pridobiva tudi veslanje na deski oziroma SUP.

Njegove prednosti so številne:

  • krepitev mišic trupa,
  • izboljšanje ravnotežja,
  • boljša koordinacija,
  • učinkovita vadba celotnega telesa.

Skupinski športi združujejo gibanje in druženje

Pri rekreaciji ni pomembna le telesna aktivnost, ampak tudi družabni vidik.

Prav zato so zelo priljubljeni:

  • odbojka na mivki,
  • mali nogomet,
  • badminton,
  • tenis.

Številni strokovnjaki poudarjajo, da prav druženje pomaga ohranjati dolgoročno motivacijo. Ljudje namreč bistveno lažje vztrajajo pri aktivnosti, če jo izvajajo v dobri družbi.

Vadba na prostem postaja pravi hit

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča tudi za funkcionalno vadbo v parkih. Gre za treninge z lastno telesno težo, ki ne zahtevajo skoraj nobene opreme.

Med najbolj priljubljenimi vajami so:

  • počepi,
  • sklece,
  • izpadni koraki,
  • vaje za trup,
  • raztezne vaje.

Že 20 do 30 minut takšne vadbe lahko prinese odlične rezultate.

Ne iščite popolnega športa, ampak takšnega, ki vam ustreza

Največja napaka je, da se primerjamo z drugimi. Če nekdo uživa v dolgih pohodih po gorah, drugi morda komaj čaka večerni tenis ali jutranji tek ob reki. Oboje je povsem pravilno.

Ključno je, da aktivnost prilagodimo:

  • svoji telesni pripravljenosti,
  • starosti,
  • zdravstvenemu stanju,
  • življenjskemu slogu,
  • lastnim željam.

Za zdravje je pomembna predvsem rednost

Strokovnjaki opozarjajo, da ni treba vsak dan trenirati po dve uri.

Že zmerna telesna aktivnost nekajkrat tedensko lahko občutno izboljša:

  • telesno pripravljenost,
  • kakovost spanca,
  • delovanje srca,
  • raven energije,
  • duševno počutje.

Junij je zato idealen trenutek, da preizkusimo nekaj novega. Morda bomo prav letos odkrili šport, ki nas bo spremljal še dolgo po poletju.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

športna rekreacijarekreacijašporttelovadbatelesna vadba
ZADNJE NOVICE
13:52
Šport  |  Športni trači
V ŠVICI

Drama Pogačarjeve zaročenke! Urška Žigart po grozljivem padcu v bolnišnici, Tadejev odziv pove vse (VIDEO)

Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz ekipe AG Insurance-Soudal niso sporočili.
18. 6. 2026 | 13:52
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRITJE

Priljubljeni voditelj ima raka

Diagnozo je javno zaupal v svoji oddaji.
18. 6. 2026 | 13:25
13:23
Novice  |  Slovenija
PRED NAMI DALJŠE OBDOBJE VROČEGA VREMENA

Branko Gregorčič prižgal vremenski alarm! Naslednjih 14 dni nam ne bo lahko

Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Trajal bo do začetka julija.
18. 6. 2026 | 13:23
13:10
Novice  |  Slovenija
SRCE DEVETIH VASI

Ajdovec dobil energetsko prenovljeno šolo, ki povezuje generacije

Energetska prenova šole, ki ima zametke v 18. stoletju. Prizadevajo si, da podeželje živi, zato podružnic ne zapirajo.
18. 6. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDANINA MODROST

Zvezdanina modrost: Tvoj mož je neotesan kreten (Suzy)

»Pišem, ker mi je sinoči mož rekel, da bi se rad ločil. Jaz se bom kar obesila.«
18. 6. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
OD HRIBOV DO MORJA

To so najboljši športi za aktiven začetek poletja

Poletje je idealen čas za nove začetke.
18. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno prihodnost želimo zapustiti naslednjim generacijam?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki