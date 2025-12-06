Luksuz, ki ga okušajo le redki

Če vas mikajo najbolj razkošne in nezaslišano drage jedi na svetu, potem je ta izbor pisan prav vam, če seveda prenesete ceno.

Kobe (Wagyu) govedina: vrhunski kos, ki ga masaže naredijo dragocenega

Kobe govedina slovi kot ena najbolj prestižnih vrst mesa na svetu. Pridobljena je iz črne pasme Wagyu goveda iz japonske prefekture Hyogo, kjer živali živijo praktično v hotelskem udobju: hranijo jih z dragimi žiti in celo pivom, redno jih masirajo s sakejem in jim predvajajo sproščujočo glasbo.

Vse to se seveda pozna pri ceni, približno 225 evrov za 450 gramov mesa.

Almas kaviar: diamant med kaviarji

Ime Almas pomeni »diamant«, kar popolnoma ustreza najdražjemu kaviarju na svetu. Kaviar pridobivajo le iz štirih od 25 vrst jesetra, postopek pa je izjemno občutljiv.

Najdragocenejši Almas je pakiran v škatlico iz 24-karatnega zlata in ga prodajajo izključno v londonski hiši Caviar House & Prunier za neverjetnih, približno 18.700 evrov za kilogram.

Juha iz ptičjega gnezda: kaviar Daljnega vzhoda

Na Daljnem vzhodu jo imenujejo kar »vzhodni kaviar«. Juha je pripravljena iz ptice vrste swiftlet, ki svoje gnezdo v celoti zgradi iz strjene sline. Bela in rdeča gnezda veljajo za najdragocenejša, cenijo pa jih zaradi domnevnih zdravilnih učinkov.

Cena? Med 700 in 3.500 evrov za 450 gramov.

Izraz »kos mesa goveda, ki ga masirajo s sakejem« opisuje kulinarično tehniko mehčanja mesa, pri kateri kuharski strokovnjak v meso vtira sake, tradicionalno japonsko riževo vino. Alkohol v sakeju deluje kot naravni denaturant beljakovin, kar pomeni, da pomaga razrahljati mišična vlakna in s tem zmehča strukturo mesa. Poleg tega sake vsebuje aminokisline in aromatične spojine, ki odstranjujejo vonj po surovem mesu in izboljšajo njegov okus. Postopek masiranja se nanaša izključno na obdelavo kosa mesa, ne pa na žival, ter se uporablja kot del mariniranja ali predpriprave pri visoki kulinariki.

Chocopologie tartufi: Rolls-Royce med čokoladami

Danski mojster Fritz Knipschildt izdeluje ene najdražjih čokoladnih tartufov na svetu. Chocopologie tartufi so narejeni iz 70-odstotne temne čokolade Valrhona, smetane, sladkorja, tartufovega olja in vanilje, v sredini pa skrivajo izjemno redek francoski tartuf Perigord.

Cena doseže okoli 1.960 evrov za 450 gramov. Prodajajo jih izključno po prednaročilu.

Platinum Club sendvič: ko sendvič ni več le sendvič

Chef James Parkinson je v angleškem Clivedenu naredil sendvič, ki tehta 530 gramov in vsebuje najbolj prestižne sestavine: iberski pršut, piščanca Bresse, bele tartufe, prepeličja jajca in italijanske polsuhe paradižnike, vse skupaj v 24 ur fermentiranem kruhu iz kislega testa.

Cena tega kulinaričnega presežka: okoli 117 evrov. Na voljo je le v Michelinovi restavraciji Waldo.

Golden Opulence sundae: sladoled s 23-karatnim zlatom

V newyorški restavraciji Serendipity so ustvarili eno najbolj ekstravagantnih sladic na svetu. Sladoled vsebuje tahitijsko vaniljo, redko čokolado Chuao, kandirano sadje iz Pariza, tartufe, marcipanove češnje in 23-karatno užitno zlato.

Postrežejo ga v kristalnem kozarcu Baccarat, ob njem pa dobite celo zlato žlico. Cena? Približno 820 evrov (brez napitnine).

Luksuz, ki ga okušajo le redki

Od mesa, ki ga masirajo, do kaviarja v zlatih posodicah, svet vrhunske kulinarike presega domišljijo in proračun večine ljudi. A za tiste, ki iščejo prestiž na krožniku, so te jedi pravi gastronomski dragulji.

Če bi izbrali eno, katera bi vas najbolj mikala?