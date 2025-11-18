To so najpogostejše napake starejših rekreativcev

Strokovnjaki opozarjajo, da največ težav pri rekreativcih po 50. letu povzroča premalo kakovostne vadbe, prenizka intenzivnost, premajhen vnos beljakovin in premalo spanja.

Dobra novica?

Večino teh napak je mogoče hitro odpraviti.

1. Premalo vadbe – največji sovražnik napredka

Po 40. letu začne naravno upadati največja aerobna zmogljivost (VO₂max), vendar se telesna pripravljenost še vedno lahko občutno izboljšuje.

Največja težava starejših rekreativcev je neaktivnost, daljša obdobja brez prave vadbene spodbude vodijo v »netrening«, kar pomeni izgubo že doseženih prilagoditev.

Strokovnjaki poudarjajo, da je doslednost pomembnejša od intenzivnosti. Če imate pred seboj obdobje s premalo časa za vadbo, lahko tedenske ure zmanjšate tudi za polovico, vendar ohranite intenzivnejši del treningov. Tako boste ohranili kar do 90 odstotkov trenutne forme.

2. Prenizka intenzivnost – večina ostane v »udobnem območju«

Veliko starejših rekreativcev trenira vedno v istem tempu. Rezultat?

Izboljša se zgolj vzdržljivost pri zmernem tempu, hitrost in moč pa stagnirata.

Učinkovitejši pristop je:

80/20 pravilo (80 % lahkotne vadbe, 20 % intenzivne),

intervalni trening (HIIT),

ali kombinacija obeh.

Prav visoko intenzivni intervali dokazano upočasnjujejo staranje zmogljivosti in pomagajo ohranjati moč, hitrost ter eksplozivnost.

3. Premalo vadbe za moč – ključni del po 50. letu

Izguba mišične mase je eden glavnih razlogov za slabšanje telesne zmogljivosti po 50. letu. Telo proizvaja manj rastnega hormona, zato je trening z utežmi praktično nujen.

Najbolj učinkovito je:

dvigovanje težjih bremen,

6–10 ponovitev,

počasen napredek, da se sklepom ne škodi.

Vaje z lažjimi utežmi in številnimi ponovitvami so manj učinkovite, saj ne gradijo zadostne sile.

4. Premalo beljakovin – ključne za ohranjanje mišic

Po 50. letu telo slabše izkorišča beljakovine, zato jih je treba zaužiti več in bolj enakomerno čez dan.

Priporočila za starejše športnike:

1,8–2,0 g beljakovin na kilogram telesne teže na dan,

obroki po 30–40 g beljakovin,

dodatni proteinski obrok pred spanjem je dobrodošel.

To pospeši obnovo mišic in preprečuje izgubo mišične mase.

5. Premalo spanja – najcenejši in najmočnejši dodatek

Spanje je čas, ko telo proizvaja največ rastnega hormona in se najhitreje regenerira.

Za boljši trening in hitrejše okrevanje je priporočljivo:

hladna, temna in tiha spalnica,

dovolj dolga noč (vsaj 7–8 ur),

izogibanje ekranom zvečer.

Starost sama ni razlog za slabšo formo, razlog je najpogosteje pomanjkanje pravilnih treningov in regeneracije.

Rekreativci po 50. letu lahko še vedno napredujejo, ohranjajo moč in uživajo v športu, če se izognejo najpogostejšim napakam:

premalo vadbe, prenizka intenzivnost, premalo uteži, premalo beljakovin in premalo spanja.