To so najpogostejše pomladne poškodbe in zakaj nastanejo ravno takrat, ko začnemo migati

Pomlad prinaša več energije in motivacije za gibanje, a tudi povečano tveganje za poškodbe. Preverite, zakaj do njih prihaja in kako jih lahko učinkovito preprečite.

Pomlad, gibanje in … poškodbe?

Pomlad je čas, ko se dnevi podaljšajo, temperature zrastejo in motivacija za gibanje ponovno oživi. Po zimskem obdobju mirovanja se mnogi vrnejo k teku, kolesarjenju ali drugim športnim aktivnostim. A prav v tem obdobju beležimo tudi porast poškodb.

Bolečine v kolenu, zategnjena ahilova tetiva, težave s križem ali ramo, pogosto se pojavijo nenadoma, brez očitnega razloga. Marsikdo to pripiše smoli, vendar je resnica precej drugačna.

Zakaj so pomladne poškodbe tako pogoste?

Najpogostejši vzrok za pomladne poškodbe je prehiter in preintenziven začetek aktivnosti.

Pozimi smo običajno manj aktivni:

mišice oslabijo,

sklepi izgubijo del stabilnosti,

gibljivost se zmanjša.

Ko pride prvi topli dan, pa se pogosto zaženemo, kot da premora sploh ni bilo. Telo takšnega preskoka enostavno ne zmore dohajati.

Najpogostejše pomladne športne poškodbe

Med rekreativci se spomladi najpogosteje pojavljajo:

bolečine v kolenu (preobremenitve)

vnetje ahilove tetive

bolečine v križu

poškodbe ramen

nategi mišic

Gre predvsem za posledice nenadnega povečanja obremenitve brez ustrezne priprave.

Telo opozarja, a ga pogosto preslišimo

Poškodbe redko nastanejo brez opozorila. Telo običajno že prej pošilja signale:

rahla bolečina

občutek napetosti

zmanjšana gibljivost

utrujenost mišic

Te znake pogosto ignoriramo, ker smo končno motivirani za gibanje. Prav ta kombinacija, visoka motivacija in nizka potrpežljivost, pa je najpogostejši razlog za težave.

Kako preprečiti pomladne poškodbe?

Dobra novica je, da lahko večino pomladnih poškodb preprečimo z osnovnimi ukrepi.

1. Začnite postopoma

Ne pretiravajte že prvi teden. Intenzivnost in trajanje vadbe povečujte postopno.

2. Ne preskočite ogrevanja

Ogrevanje ni formalnost, ampak ključni del vadbe:

izboljša prožnost mišic

pripravi sklepe na obremenitev

zmanjša tveganje za poškodbe

Že 5-10 minut lahkotnega gibanja lahko naredi veliko razliko.

3. Vključite raznolikost

Ne izvajajte vedno iste aktivnosti. Kombinacija hoje, teka, kolesarjenja in vaj za moč zmanjša enostranske obremenitve.

4. Poslušajte svoje telo

Bolečina ni znak napredka, ampak opozorilo.

Če jo ignorirate, bo naslednjič še močnejša in pogosto pomeni prisilni počitek.

Ključ do uspešne pomladne rekreacije

Pomlad je idealen čas za nov začetek, a naj bo ta premišljen. Največ naredite, če združite:

motivacijo

postopnost

zavedanje telesa

S tem boste zmanjšali tveganje za poškodbe in poskrbeli, da bo gibanje dolgoročno prijetno, ne pa prekinjeno zaradi bolečin.