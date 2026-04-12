To so najpogostejše pomladne poškodbe in zakaj nastanejo ravno takrat, ko začnemo migati

Pomlad prinaša več energije in motivacije za gibanje, a tudi povečano tveganje za poškodbe. Preverite, zakaj do njih prihaja in kako jih lahko učinkovito preprečite.
Pomlad, gibanje in … poškodbe?
Pomlad je čas, ko se dnevi podaljšajo, temperature zrastejo in motivacija za gibanje ponovno oživi. Po zimskem obdobju mirovanja se mnogi vrnejo k teku, kolesarjenju ali drugim športnim aktivnostim. A prav v tem obdobju beležimo tudi porast poškodb.
Bolečine v kolenu, zategnjena ahilova tetiva, težave s križem ali ramo, pogosto se pojavijo nenadoma, brez očitnega razloga. Marsikdo to pripiše smoli, vendar je resnica precej drugačna.
Najpogostejši vzrok za pomladne poškodbe je prehiter in preintenziven začetek aktivnosti.
Pozimi smo običajno manj aktivni:
Ko pride prvi topli dan, pa se pogosto zaženemo, kot da premora sploh ni bilo. Telo takšnega preskoka enostavno ne zmore dohajati.
Med rekreativci se spomladi najpogosteje pojavljajo:
Gre predvsem za posledice nenadnega povečanja obremenitve brez ustrezne priprave.
Poškodbe redko nastanejo brez opozorila. Telo običajno že prej pošilja signale:
Te znake pogosto ignoriramo, ker smo končno motivirani za gibanje. Prav ta kombinacija, visoka motivacija in nizka potrpežljivost, pa je najpogostejši razlog za težave.
Dobra novica je, da lahko večino pomladnih poškodb preprečimo z osnovnimi ukrepi.
Ne pretiravajte že prvi teden. Intenzivnost in trajanje vadbe povečujte postopno.
Ogrevanje ni formalnost, ampak ključni del vadbe:
Že 5-10 minut lahkotnega gibanja lahko naredi veliko razliko.
Ne izvajajte vedno iste aktivnosti. Kombinacija hoje, teka, kolesarjenja in vaj za moč zmanjša enostranske obremenitve.
Bolečina ni znak napredka, ampak opozorilo.
Če jo ignorirate, bo naslednjič še močnejša in pogosto pomeni prisilni počitek.
Pomlad je idealen čas za nov začetek, a naj bo ta premišljen. Največ naredite, če združite:
S tem boste zmanjšali tveganje za poškodbe in poskrbeli, da bo gibanje dolgoročno prijetno, ne pa prekinjeno zaradi bolečin.