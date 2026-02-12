  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREBAVNE MOTNJE

To so najpogostejše zdravstvene težave sodobnega časa

Skrb za zdravo prebavo ni nepomembna podrobnost, temveč pomemben del celostnega zdravja.
Zdravi ljudje običajno odvajajo blato od trikrat na dan do enkrat na tri dni. FOTO: Getty Images
Zdravi ljudje običajno odvajajo blato od trikrat na dan do enkrat na tri dni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 2. 2026 | 09:00
A+A-

Prebavne motnje, kot so napenjanje, vetrovi in zaprtje, sodijo med najpogostejše zdravstvene težave sodobnega časa. Čeprav večinoma niso nevarne, lahko močno vplivajo na kakovost življenja. Tudi kadar več časa preživimo doma in imamo na voljo več hrane kot običajno, je pomembno, da ohranimo zmernost ter skrbimo za urejeno prebavo. Nakopičenih zalog hrane namreč ni treba porabiti v nekaj dneh, prebavni sistem nam bo hvaležen za premišljene obroke.

Napenjanje in vetrovi: zakaj nastanejo prebavni plini?

Napenjanje poleg spahovanja, vetrov, napihnjenosti in bolečin v trebuhu spada med pogoste simptome povečane količine plinov v prebavilih. Prisotnost plinov v črevesju je povsem normalna, vendar se njihova količina med posamezniki razlikuje.

Plini nastajajo pri požiranju zraka (na primer ob hitrem hranjenju ali pitju), pri pitju gaziranih pijač, med razgradnjo določenih hranil v črevesju. Če jemo prehitro, zaužijemo več zraka, kar poveča občutek napihnjenosti. Podobno velja za gazirane pijače.

Živila, ki pogosto povzročajo napenjanje

Med živila, ki lahko povečajo nastajanje plinov, sodijo stročnice (fižol), križnice (brokoli, zelje, brstični ohrovt), čebula,  artičoke in beluši, krompir, sadje (jabolka, hruške, slive), žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, oves, rž), sladke in gazirane pijače, mleko in mlečni izdelki, sladila (sorbitol, manitol, ksilitol).

Težave lahko pogosto ublažimo s prilagoditvijo prehrane, počasnejšim uživanjem hrane in zmanjšanim požiranjem zraka. Pomembno je tudi opazovati lastno telo in prepoznati živila, ki posamezniku povzročajo največ težav.

Zaprtje je najpogostejša prebavna motnja

Zaprtje velja za eno najpogostejših prebavnih motenj. Zdravi ljudje običajno odvajajo blato od trikrat na dan do enkrat na tri dni. Če je odvajanje redkejše, oteženo ali boleče, govorimo o zaprtju.

Vzroki za zaprtje so različni in pogosto prepleteni:

  • premalo vlaknin v prehrani,
  • nezadosten vnos tekočine,
  • premalo gibanja,
  • spremembe dnevnega ritma,
  • določena zdravila.

Kako si pomagati pri zaprtju?

Pri preprečevanju in lajšanju zaprtja pomagajo:

  • zadosten vnos tekočine (zlasti vode),
  • napitki z magnezijevimi solmi,
  • redna telesna aktivnost,
  • prehrana, bogata z vlakninami,
  • upoštevanje naravnega ritma odvajanja in dovolj časa za obisk stranišča.

Pomembno je tudi preveriti, ali na delovanje prebavil vplivajo zdravila, ki jih jemljemo.

Kdaj zaradi prebavnih težav k zdravniku?

Če težave kljub spremembam prehrane in življenjskega sloga ne izzvenijo ali se celo stopnjujejo, je potreben posvet z zdravnikom. Takojšen pregled je priporočljiv ob:

  • hudih bolečinah v trebuhu,
  • nenadno nastalem hudem zaprtju,
  • izgubi teka,
  • močnem bruhanju ali driski,
  • pojavu krvi v blatu.

Urejena prebava je temelj dobrega počutja

Skrb za zdravo prebavo ni nepomembna podrobnost, temveč pomemben del celostnega zdravja. Uravnotežena prehrana, dovolj gibanja in zmernost pri obrokih so ključni za dobro delovanje prebavil. Brez urejene prebave namreč ni dobrega počutja, telo pa nam to hitro sporoči z napenjanjem, vetrovi ali zaprtjem.

Z nekaj pozornosti in premišljenimi navadami lahko večino prebavnih motenj uspešno preprečimo ali vsaj omilimo.

Več iz teme

prebavaprehranazdrava prehranaprehranjevanje
ZADNJE NOVICE
08:41
Šport  |  Odmevi
PO VELIKI ZMAGI

Ko je bil še majhen, si Domen Prevc o tem niti sanjati ni upal

Slovenski skakalni junaki se že veselijo selitve olimpijskega sporeda na veliko napravo v Predazzu.
Miha Šimnovec12. 2. 2026 | 08:41
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
MUDI SE V AVSTRIJI

Ne boste verjeli, katero jed obožuje Sharon Stone. Veliko je pojemo tudi Slovenci

Sharon Stone se bo danes na Dunaju zavrtela tudi s svojim sinom.
12. 2. 2026 | 08:20
08:13
Novice  |  Slovenija
TRAGEDIJA

Dan po tem, ko so se poslovili od Andreja (39), so v prerani grob položili še Edija (59)

Pripadnika Slovenske vojske sta umrla v tragični prometni nesreči, ko sta se vračala s smučanja.
12. 2. 2026 | 08:13
08:08
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Samo voda in čokolada – nastane pa popolna kremasta pena! (VIDEO)

Popolna sladica za uživaško razvajanje v mesecu ljubezni!
Jasmina Pirnar Krope12. 2. 2026 | 08:08
08:05
Lifestyle  |  Astro
POTOVANJE SATURNA PO OVNU

Znali si bomo z garanjem ustvariti tisto, po čemer hrepenimo

Vsak vstop planeta v ovna je nov začetek, začetek novega kroga.
12. 2. 2026 | 08:05
07:42
Bulvar  |  Domači trači
DOBRODELNOST

Išče se naslednik Mihe Deželaka

Po več kot desetletju dobrodelnih kolesarskih podvigov je Deželak dokončno potrdil, da letos ne bo več sedel na kvadrocikel.
12. 2. 2026 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki