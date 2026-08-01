To so največji miti o testosteronu

Utrujenost, zmanjšana spolna želja, slabša koncentracija in pomanjkanje energije so težave, ki jih številni pripisujejo staranju ali padcu ravni testosterona. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so lahko vzroki precej bolj zapleteni. Podobne simptome namreč povzročajo tudi pomanjkanje spanja, kronični stres, določena zdravila, resnejše bolezni in druge hormonske motnje.

Testosteron ni pomemben le za spolno zdravje

Testosteron je moški spolni hormon, ki nastaja v modih pod vplivom hormonskih signalov iz možganov. Čeprav ga večina povezuje predvsem s spolno funkcijo in telesno močjo, ima veliko širšo vlogo. Pomemben je za plodnost, nastajanje rdečih krvničk, ohranjanje kostne gostote, mišične mase ter normalno presnovo. Njegovo pomanjkanje lahko vpliva tudi na razpoloženje, telesno zmogljivost in splošno počutje.

Ena krvna preiskava pogosto ni dovolj

Diagnoza pomanjkanja testosterona ni preprosta. Po priporočilih strokovnih endokrinoloških združenj je mogoče stanje potrditi le, če so prisotni značilni simptomi in hkrati večkrat izmerjene prenizke vrednosti testosterona. Zdravniki zato običajno opravijo najmanj dve jutranji krvni preiskavi na tešče, saj raven hormona čez dan niha. Na rezultat lahko začasno vplivajo tudi huda bolezen, slaba prehrana ali zelo intenzivna telesna vadba, zato ena sama meritev lahko daje napačno sliko. Če skupna vrednost testosterona ni dovolj zanesljiva, lahko zdravnik preveri tudi prosti testosteron in druge hormone, s katerimi ugotovi, ali je težava v modih ali v hormonskem sistemu, ki uravnava njihovo delovanje.

Nizek testosteron ni vedno vzrok težav

Strokovnjaki opozarjajo, da laboratorijski izvid z nizko vrednostjo testosterona sam po sebi še ne pomeni bolezni. Za postavitev diagnoze morajo biti prisotni tudi značilni klinični znaki. Prav tako zdravljenje ni primerno za vsakogar. Nadomestno zdravljenje s testosteronom lahko zmanjša nastajanje semenčic, zato morajo moški, ki še načrtujejo otroke, o tem pred začetkom terapije obvezno govoriti z zdravnikom. Pri odločitvi za zdravljenje se vedno tehtajo pričakovane koristi in morebitna tveganja.

Najpogostejši miti o testosteronu

Okoli testosterona kroži veliko napačnih informacij, ki jih širijo družbena omrežja in spletni forumi.

Vazektomija ne znižuje testosterona. Poseg ne vpliva na nastajanje hormona niti ne prekine prekrvavitve mod, zato po njem raven testosterona ostane nespremenjena.

Spolna abstinenca ne poveča dokazano testosterona. Za trditve, da bi vzdržnost pomembno zvišala raven hormona ali izboljšala športne rezultate, ni dovolj kakovostnih znanstvenih dokazov.

Plešavost ni neposredna posledica testosterona. Pri moški plešavosti imajo pomembnejšo vlogo genska nagnjenost in hormon dihidrotestosteron (DHT), zato zdravljenje s testosteronom samo po sebi ni univerzalni vzrok izpadanja las.

Ob simptomih je potreben pregled

Če utrujenost, zmanjšan libido, pomanjkanje energije ali druge težave trajajo dlje časa, strokovnjaki odsvetujejo samodiagnosticiranje na podlagi spletnih nasvetov ali domnev o staranju. Pravilno diagnozo lahko postavi le zdravnik po pogovoru, kliničnem pregledu in ustreznih laboratorijskih preiskavah.

Ker so podobni simptomi značilni tudi za številne druge bolezni, je pravočasna medicinska obravnava ključna za učinkovito zdravljenje in ohranjanje dobrega zdravja.