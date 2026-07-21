To so opozorilni znaki nizkega testosterona

Utrujenost, pomanjkanje energije, slabo razpoloženje in zmanjšan libido so lahko znaki nizkega testosterona. Preverite, kako prepoznati težavo in katere navade lahko pomagajo izboljšati hormonsko ravnovesje.

Nizek testosteron je tema, o kateri se moški še vedno neradi pogovarjajo, čeprav lahko pomembno vpliva na kakovost življenja. Številni zmotno menijo, da je več testosterona vedno bolje, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je ključnega pomena predvsem hormonsko ravnovesje. Cilj ni čim višja raven hormona, temveč takšna, ki omogoča normalno delovanje telesa.

Na spletu se vse pogosteje pojavljajo oglasi za nadomestno zdravljenje s testosteronom (TRT), vendar strokovnjaki opozarjajo, da terapija ni primerna za vsakogar in da je treba najprej preveriti dejanski vzrok težav.

Kaj je testosteron in zakaj je tako pomemben?

Testosteron je glavni moški spolni hormon, vendar njegova vloga daleč presega vpliv na spolnost. Gre za pomemben anabolični hormon, ki sodeluje pri obnovi tkiv, rasti mišic, ohranjanju kostne mase, presnovi, tvorbi rdečih krvničk in številnih drugih telesnih procesih. Prav tako pomembno vpliva na razpoloženje, energijo, koncentracijo in splošno telesno zmogljivost. Njegova raven zato nima nobene povezave z »moškostjo«, temveč predvsem z zdravim delovanjem organizma.

Znaki, da imate morda prenizek testosteron

Simptomi nizkega testosterona so pogosto neopazni in jih ljudje pripisujejo stresu ali staranju. Med najpogostejšimi so: dolgotrajno slabo razpoloženje, povečana tesnoba in razdražljivost, kronična utrujenost ter pomanjkanje energije, težave s koncentracijo in občutek »meglenih misli«, zmanjšan libido.

Ti znaki niso značilni le za pomanjkanje testosterona, saj se lahko pojavljajo tudi pri številnih drugih boleznih. Če trajajo dlje časa ali se stopnjujejo, je priporočljivo obiskati zdravnika in opraviti laboratorijske preiskave krvi.

Kako lahko naravno izboljšate raven testosterona?

Preden razmišljate o hormonskem zdravljenju, strokovnjaki priporočajo spremembe življenjskega sloga. Te lahko pri številnih moških pomembno izboljšajo hormonsko ravnovesje.

Poskrbite za kakovosten spanec

Najpomembnejši korak je dovolj dolg in kakovosten spanec. Največ procesov obnove in regeneracije poteka ponoči, zato strokovnjaki priporočajo od sedem do osem ur spanja na noč. Kronično pomanjkanje spanja lahko občutno zmanjša nastajanje testosterona.

Zmanjšajte stres

Dolgotrajen psihološki stres poveča izločanje kortizola, stresnega hormona, ki deluje nasprotno od testosterona. Če je kortizol stalno povišan, telo težje ohranja normalno raven testosterona. Pri zmanjševanju stresa lahko pomagajo: redna telesna dejavnost, sprostitvene tehnike, meditacija, dihalne vaje, dovolj počitka in kakovosten spanec.

Jejte uravnoteženo prehrano

Na hormonsko ravnovesje vpliva tudi telesna teža. Tako prekomerna, kot prenizka telesna masa lahko zmanjšata tvorbo testosterona. Priporočljiva je prehrana z veliko nepredelanih živil, zadostnim vnosom kakovostnih maščob in beljakovin ter omejenim vnosom rafiniranih ogljikovih hidratov. Pomembna so tudi hranila, kot so: omega-3 maščobne kisline, vitamin D, cink in kreatin. Nekateri strokovnjaki kot možno podporo omenjajo tudi občasno oziroma intermitentno postenje, če je prilagojeno posamezniku.

Vadite pametno

Če je testosteron izrazito prenizek zaradi zdravstvenega vzroka, ga samo z vadbo ni mogoče normalizirati. Pri moških z mejno nizkimi vrednostmi pa lahko pomagata: vadba za moč in visokointenzivni intervalni trening (HIIT). Takšna vadba spodbuja procese obnove mišic in lahko ugodno vpliva na hormonsko ravnovesje.

Strokovnjaki pa opozarjajo tudi na drugo skrajnost. Dolgotrajni vzdržljivostni treningi brez ustrezne regeneracije, na primer večurne kolesarske ali tekaške preizkušnje, lahko dolgoročno povečajo katabolne procese in porušijo razmerje med testosteronom in kortizolom.

Poskrbite tudi za duševno zdravje

Testosteron je tesno povezan z delovanjem dopamina, nevrotransmiterja, ki vpliva na občutek zadovoljstva, motivacijo in nagrajevanje. Slabo duševno zdravje in hormonske motnje se lahko medsebojno prepletajo. Zato strokovnjaki poudarjajo pomen zdravega življenjskega ritma, postavljanja jasnih ciljev, redne telesne aktivnosti in pravočasnega iskanja strokovne pomoči ob dalj časa trajajočem slabem počutju. Ob tem opozarjajo tudi na zaskrbljujoče dejstvo, da večino smrti zaradi samomora predstavljajo moški, zato je skrb za duševno zdravje enako pomembna kot skrb za telesno zdravje.

Kdaj obiskati zdravnika?

Če sumite, da imate nizek testosteron, strokovnjaki svetujejo, da najprej opravite temeljite krvne preiskave in se posvetujete z zdravnikom. Šele na podlagi laboratorijskih izvidov in celotne zdravstvene slike je mogoče ugotoviti, ali gre res za hormonsko pomanjkanje. Pred uvedbo nadomestnega zdravljenja s testosteronom je priporočljivo najprej odpraviti dejavnike življenjskega sloga, kot so pomanjkanje spanja, kronični stres, neustrezna prehrana in premalo ali preveč intenzivna telesna dejavnost.

Če tudi po teh spremembah laboratorijski izvidi potrjujejo klinično pomembno pomanjkanje testosterona, lahko nadomestno zdravljenje pod zdravniškim nadzorom pomembno izboljša kakovost življenja. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da TRT ni bližnjica do boljšega počutja in ni primerna rešitev za vsakogar. Terapija mora biti vedno uvedena na podlagi strokovne presoje, ne pa agresivnega trženja ali obljub o hitrih rezultatih.