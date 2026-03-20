BODITE POZORNI

To so opozorilni znaki po 40. letu, ki jih ne smete ignorirati

Ne precenjujte svojega zdravja. Po 40. letu ni nič več, tako kot je bilo.
40. rojstni dan je zelo pomemben mejnik v življenju. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 20. 3. 2026 | 13:00
Po 40. letu se v telesu začnejo pojavljati številne spremembe, ki so lahko povsem običajen del staranja. Kljub temu pa nekateri simptomi lahko opozarjajo na zdravstvene težave, ki jih ne bi smeli prezreti.

Zdravniki opozarjajo, da veliko ljudi prve opozorilne znake pogosto ignorira ali odlaša z obiskom zdravnika. Razlog je pogosto prepričanje, da gre le za utrujenost, stres ali posledico staranja. V resnici pa so lahko prav zgodnji simptomi ključni za pravočasno odkrivanje bolezni.

V Sloveniji imajo prebivalci dostop do osebnega zdravnika in številnih preventivnih programov, zato je pomembno, da ob dolgotrajnih težavah poiščemo strokovno pomoč.

Spodaj je pet opozorilnih znakov, na katere je po 40. letu smiselno biti še posebej pozoren.

1. Dolgotrajna utrujenost ali izčrpanost

Občasna utrujenost je del vsakdanjega življenja. Vendar stalna izčrpanost, ki traja več tednov, ni nekaj, kar bi smeli pripisati zgolj staranju. Dolgotrajna utrujenost je lahko povezana z različnimi zdravstvenimi težavami, na primer:

  • pomanjkanjem železa,
  • motnjami delovanja ščitnice,
  • motnjami spanja (npr. spalna apneja),
  • depresijo ali kroničnim stresom,
  • kroničnimi vnetnimi stanji.

Če občutek izčrpanosti traja dlje časa ali se stopnjuje, je priporočljivo opraviti osnovni zdravstveni pregled.

2. Nepojasnjena izguba telesne teže

Hujšanje brez spremembe prehrane ali povečane telesne aktivnosti je lahko pomemben opozorilni znak. Strokovnjaki opozarjajo, da nenamerna izguba več kot 5 odstotkov telesne teže v obdobju od šest do dvanajst mesecev zahteva zdravniško oceno.

Možni vzroki:

  • motnje delovanja ščitnice,
  • sladkorno bolezen,
  • prebavne bolezni,
  • kronične okužbe,
  • v redkejših primerih tudi rakava obolenja.

3. Vztrajna ali nova bolečina

Dolgotrajne bolečine niso nekaj, kar bi morali preprosto »pretrpeti«. Posebej pozorni bodite na bolečine v prsih, trebuhu, hrbtu ali kosteh, ki trajajo več tednov.

Vzroki so lahko zelo različni:

  • bolezni srca in ožilja,
  • težave z žolčnikom,
  • degenerativne bolezni sklepov,
  • poškodbe ali zlomi,
  • v redkejših primerih tudi rak.

Če bolečina traja več kot tri tedne brez jasnega razloga, je priporočljivo obiskati zdravnika.

4. Spremembe pri prebavi ali uriniranju

Spremembe v prebavi ali delovanju mehurja so lahko pomemben signal telesa. Med simptome, ki jih je smiselno preveriti, sodijo dolgotrajno zaprtje ali driska, kri v blatu, pogostejše uriniranje, težave pri uriniranju.

V številnih primerih so vzroki nenevarni (na primer hemoroidi ali okužbe), vendar lahko takšne spremembe opozarjajo tudi na bolezni črevesja ali težave s prostato. V Sloveniji obstaja tudi preventivni program Program Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in danke.

5. Težave s spominom in zbranostjo

Občasna pozabljivost je lahko posledica stresa, utrujenosti ali pomanjkanja spanja. Vendar poslabšanje spomina, zmedenost ali težave z razmišljanjem, ki začnejo vplivati na vsakdanje življenje, zahtevajo pozornost.

Možni vzroki:

  • kronični stres,
  • motnje spanja,
  • pomanjkanje vitaminov,
  • bolezni ščitnice,
  • nevrološke bolezni.

Zgodnja zdravstvena ocena lahko pomaga ugotoviti vzrok in omogoči pravočasno zdravljenje ali obvladovanje težav.

Zakaj je zgodnje ukrepanje tako pomembno

Veliko ljudi ob prvih simptomih okleva z obiskom zdravnika, ker menijo, da gre za nepomembne težave. V resnici pa je zgodnje odkrivanje bolezni pogosto ključ do uspešnega zdravljenja.

Po 40. letu postanejo nekatera obolenja pogostejša, zato je pomembno spremljati svoje telo in biti pozoren na spremembe. Če simptom traja dlje časa, se poslabšuje ali preprosto vzbuja skrb, je najboljša odločitev pogovor z osebnim zdravnikom.

Redni preventivni pregledi, zdrav življenjski slog in pravočasno ukrepanje so med najpomembnejšimi koraki za ohranjanje zdravja tudi v srednjih letih in pozneje.

13:42
Novice  |  Slovenija
POŽRTVOVALNI

Da lahko delujejo, morajo gasilci PGD Orehovci zbirati staro železo (FOTO)

Z veliko odrekanj in požrtvovalnosti so uspeli zbrati sredstva za kombi.
20. 3. 2026 | 13:42
13:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Razkritje, ki je obnorelo splet: ta “nepomembna” mrežica v pomivalcu ima skrivno funkcijo

Posnetek, ki je v teh dneh zaokrožil po spletu, razkriva vsestransko uporabnost premične mrežice na zgornji košari.
Kaja Berlot20. 3. 2026 | 13:25
13:21
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Jana iz Poroke na prvi pogled o Matjažu: »'Šolal' je kaj govoriti, spraševala sem se, če že ve, kakšen bo konec« (VIDEO)

V drugem delu šeste epizode Reality Checka se je pridružila Jana Šega iz Poroke na prvi pogled. Nevesta, ki so ji gledalci očitali tečnobo do moža Petra Wolfa, pravi, da ni bilo vse tako enostavno, kot je bilo mogoče videti. Odnos tako s Petrom, kot njunima dobrima prijateljema Matjažem in Mili, je bil namreč kompleksen in ga je v celoti razumela šele, ko je videla oddajo.
20. 3. 2026 | 13:21
13:00
Bulvar  |  Suzy
ČESTITKE

Desetletje navdihujočih zgodb: Naj Suzy še dolgo lepša medijski svet! (Suzy)

Draga ekipa revije Suzy, ne popuščaj, naj te vodijo ustvarjalnost, sveže ideje, iskrivost in poslanstvo delati dobro revijo. Bralci to čutijo. Naj Suzy še dolgo lepša medijski svet!
20. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
BODITE POZORNI

To so opozorilni znaki po 40. letu, ki jih ne smete ignorirati

Ne precenjujte svojega zdravja. Po 40. letu ni nič več, tako kot je bilo.
Miroslav Cvjetičanin20. 3. 2026 | 13:00
12:57
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Nika Kovač razkriva, kako naj bi »operativci Black Cube skupaj s SDS delovali v zadnjih 24 urah pred volitvami«

Cilj operacij Black Cube je v zadnjih 24 urah pred volitvami ustvariti paniko, so prepričani v Inštitutu 8. marec.
20. 3. 2026 | 12:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
