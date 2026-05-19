To so opozorilni znaki raka debelega črevesa! Preprost domači test lahko odkrije bolezen dovolj zgodaj

Rak debelega črevesa in danke spada med najpogostejše rake tudi v Sloveniji. Po podatkih zdravstvenih strokovnjakov je zgodnje odkrivanje bolezni ključno, saj so možnosti za uspešno zdravljenje v začetnih fazah zelo visoke. Prav zato zdravniki opozarjajo na pomen preventivnih pregledov in domačega presejalnega testiranja.

V Sloveniji presejalni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke poteka v okviru programa Program Svit, ki prebivalcem omogoča brezplačno testiranje na prikrito krvavitev v blatu kar doma. Test lahko odkrije zgodnje spremembe, ki jih s prostim očesom pogosto ni mogoče opaziti.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko pravočasno odkritje bolezni močno poveča možnosti za ozdravitev. Domači testi lahko zaznajo tudi predrakave spremembe, kot so polipi oziroma nenormalne razrastline v črevesju, ki se lahko brez zdravljenja sčasoma razvijejo v raka.

Čeprav bolezen pogosteje prizadene ljudi po 50. letu starosti, zdravniki v zadnjih letih opažajo tudi porast primerov pri mlajših odraslih. Zato opozarjajo, da simptomov ne gre ignorirati, ne glede na starost.

Na katere znake morate biti pozorni?

Po podatkih organizacije Nacionalni inštitut za javno zdravje lahko med najpogostejše opozorilne znake raka debelega črevesa sodijo:

kri v blatu ali krvavitve iz zadnjika,

spremembe pri odvajanju blata, kot so dolgotrajna driska, zaprtje ali pogostejše odvajanje,

občutek nepopolnega izpraznjenja črevesja,

bolečine ali krči v trebuhu,

nepojasnjeno hujšanje,

utrujenost in slabokrvnost,

zatrdline v predelu trebuha.

Zdravniki opozarjajo, da omenjeni simptomi niso vedno povezani z rakom, saj jih lahko povzročajo tudi hemoroidi, okužbe ali sindrom razdražljivega črevesja. Kljub temu je pomembno, da ob dolgotrajnih ali ponavljajočih se težavah čim prej obiščete osebnega zdravnika.

Program Svit rešuje življenja

Slovenski presejalni program Program Svit je namenjen zgodnjemu odkrivanju bolezni pri odraslih med 50. in 74. letom starosti. Udeleženci po pošti prejmejo komplet za odvzem vzorca blata, ki ga nato pošljejo v analizo.

Strokovnjaki že več let opozarjajo, da lahko redno sodelovanje v programu pomembno zmanjša umrljivost zaradi raka debelega črevesa in danke. Prav zgodnje odkrivanje namreč pogosto omogoči manj zahtevno zdravljenje in boljše možnosti za popolno okrevanje.