To so pregledi, ki jih zdravniki priporočajo vsakemu po 60. letu

Po 60. letu se tveganje za kronične bolezni občutno poveča. Pogostejše postanejo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, demenca ter različne oblike raka. Zdravniki opozarjajo, da številni ljudje prve znake bolezni spregledajo, saj se težave pogosto razvijajo počasi in brez očitnih simptomov.

Zdravniki zato priporočajo redne preventivne preglede, s katerimi lahko morebitne zdravstvene težave odkrijemo dovolj zgodaj. Mnoge preiskave so v Sloveniji dostopne v okviru javnega zdravstva, nekatere pa je mogoče opraviti tudi samoplačniško.

Krvni sladkor: tihi pokazatelj sladkorne bolezni

Povišan krvni sladkor lahko dolga leta ostane neopažen. »Predsladkorna« bolezen in zgodnja sladkorna bolezen tipa 2 pogosto nimata izrazitih simptomov, vendar povečujeta tveganje za srčno-žilne bolezni in demenco.

Ena najbolj zanesljivih preiskav je meritev HbA1c, ki pokaže povprečno raven sladkorja v krvi v zadnjih treh mesecih. Strokovnjaki priporočajo, da si ljudje po 60. letu raven sladkorja preverijo vsaj enkrat letno.

Holesterol in krvni tlak ostajata ključna

Visok holesterol še vedno velja za enega glavnih dejavnikov tveganja za srčni infarkt in možgansko kap. Posebno pozornost zdravniki namenjajo tako imenovanemu slabemu holesterolu, ki vpliva na nalaganje maščob v žilah.

Pomembno je tudi redno merjenje krvnega tlaka. Po 60. letu krvni tlak pri večini ljudi postopoma narašča. Če meritve doma pogosto presegajo vrednost 135/80, je priporočljiv posvet z zdravnikom.

Poleg zdravil strokovnjaki svetujejo veliko gibanja, uravnoteženo prehrano ter zmanjšanje stresa.

Pregled kosti lahko odkrije osteoporozo

S staranjem se zmanjšuje gostota kosti, zato se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. Posebej ogroženi so starejši, ki so v preteklosti že utrpeli zlom ali imajo družinsko obremenjenost.

Za odkrivanje osteoporoze se uporablja posebna rentgenska preiskava za merjenje kostne gostote. Preventivni pregled je priporočljiv predvsem po 50. letu starosti.

Kronična vnetja povezujejo številne bolezni

Vse več raziskav kaže, da imajo kronična vnetja pomembno vlogo pri nastanku bolezni srca, raka, sladkorne bolezni in demence.

Eden izmed pokazateljev vnetja v telesu je vrednost hsCRP, ki jo določijo s krvnim testom. Višje vrednosti lahko pomenijo povečano tveganje za razvoj različnih bolezni.

Demenca je velik strah starajoče družbe

Mnogi se po 60. letu začnejo bati pešanja spomina. Strokovnjaki priporočajo osnovne kognitivne teste, s katerimi je mogoče spremljati spomin, koncentracijo in govorne sposobnosti. Takšni testi trajajo le nekaj minut in lahko pomagajo pravočasno opaziti spremembe v delovanju možganov.

Preprost test hoje razkriva telesno pripravljenost

Zanimiv pokazatelj splošnega zdravja je tudi šestminutni test hoje. Pri njem posameznik meri, koliko metrov lahko prehodi v šestih minutah.

Dobra telesna pripravljenost je tesno povezana z daljšo življenjsko dobo in manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt. Redna hoja ostaja ena najboljših oblik rekreacije za starejše.

Koža po 60. letu zahteva več pozornosti

Po 60. letu se poveča tudi tveganje za kožnega raka. K temu pomembno prispeva dolgotrajna izpostavljenost soncu skozi življenje. Posebej pozorni morajo biti svetlopolti ljudje, tisti z veliko znamenji in vsi, ki jih sonce hitro opeče. Dermatologi priporočajo redne preglede znamenj, predvsem pri ljudeh z večjim tveganjem.

Preverjanje črevesja lahko reši življenje

Rak debelega črevesa in danke sodi med najpogostejše rake v Sloveniji. Zgodnje odkrivanje močno poveča možnosti uspešnega zdravljenja.

Preventivni programi omogočajo testiranje blata na prikrito krvavitev, pri večjem tveganju pa tudi kolonoskopijo, ki velja za najbolj zanesljivo metodo odkrivanja sprememb na črevesju.

Mišice so po 60. letu pomembnejše od številke na tehtnici

Strokovnjaki opozarjajo, da telesna teža sama po sebi ni najboljši pokazatelj zdravja. Veliko pomembnejše je razmerje med mišično maso in telesno maščobo. S staranjem ljudje izgubljajo mišice, zato postajata redna telesna aktivnost in vadba za moč ključni za ohranjanje gibljivosti, ravnotežja in samostojnosti.

Zdravniki poudarjajo, da preventiva ostaja najmočnejše orožje proti boleznim starosti. Redni pregledi lahko marsikatero bolezen odkrijejo dovolj zgodaj, ko je zdravljenje še zelo uspešno.