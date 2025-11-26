Ko želimo hitro izgubiti odvečne kilograme, se zdi drastično zmanjšanje kalorij najhitrejša pot. Manj jemo, več izgubimo, preprosto, kajne? V resnici ne. Če telo predolgo prejema premalo energije, ne črpa goriva le iz maščobe, temveč začne razgrajevati tudi mišično maso. To pa je ena najresnejših napak pri hujšanju.

Mišice niso pomembne le zaradi videza. So ključne za moč, stabilnost, presnovo, porabo kalorij in dolgoročno zdravje. Spodaj je vodnik, kaj se zgodi z mišicami, ko je kalorij premalo, zakaj je to nevarno in kako se zaščititi.

Kako telo porablja energijo in kdaj začne razgrajevati mišice

Ko zmanjšamo vnos kalorij, telo sledi določenemu zaporedju:

Glikogen in voda - najprej porablja ogljikove hidrate, shranjene v mišicah. Ker je glikogen vezan na vodo, teža hitro pade. Maščoba - ko se primanjkljaj nadaljuje, se začne večja poraba maščob. Mišice - ob prevelikem ali predolgem kaloričnem primanjkljaju, premalo beljakovin in nezadostnem treningu se telo začne »hraniti« tudi iz mišičnega tkiva.

Prav ta tretji korak je tisti, ki ga večina spregleda, in prav ta korak povzroči največ težav.

Zakaj je izguba mišic resna težava

Nižja poraba kalorij v mirovanju

Mišično tkivo je presnovno aktivno. Ko ga izgubimo, se zmanjša bazalna presnova in telo porablja manj kalorij. Posledično hujšanje postane počasnejše, jo-jo učinek pa bolj verjeten.

Večja utrujenost in več poškodb

Manj mišic pomeni manj moči in manj stabilnosti. Vsakodnevne obremenitve postanejo težje, poveča se tveganje za poškodbe.

Slabša presnovna in hormonska slika

Mišice pomembno vplivajo na uravnavanje sladkorja in presnovno zdravje. Izguba mišic lahko poslabša občutljivost na inzulin in energijsko ravnovesje.

Hitra pot v starostno izgubo mišične mase (sarkopenijo)

Predvsem po 40. letu je izguba mišic nevarna, saj pospešuje sarkopenijo, ki vpliva na zdravje, gibanje in kakovost življenja.

Kdaj telo začne kuriti mišice?

Dva ključna dejavnika:

1. Kalorije pod osnovnimi potrebami

Če dnevno zaužijemo manj energije, kot je potrebuje osnovno delovanje telesa (BMR), začne telo iskati druge vire. Pri daljših obdobjih prenizkega vnosa so to tudi mišice.

Pogosta priporočila opozarjajo, da večina ljudi ne bi smela padati pod 1.200 kcal na dan (ženske) in 1.500-1.800 kcal na dan (moški) brez nadzora strokovnjaka.

2. Premalo beljakovin in brez treninga moči

Če telesu primanjkuje beljakovin, nima gradnikov za ohranjanje mišic. Brez vadbe za moč pa nima razloga, da bi jih ohranjalo.

Raziskave kažejo, da kombinacija dovolj beljakovin in rednega treninga moči med hujšanjem učinkovito zaščiti mišice.

Koliko mišic lahko izgubimo?

To je zelo individualno. Hitre in zelo nizkokalorične diete povzročijo največjo izgubo mišic. Zmerni primanjkljaj, dovolj beljakovin in dvigovanje uteži pa mišično maso močno zaščitijo.

Priporočila za beljakovine pri hujšanju:

1,4–2,0 g beljakovin na kilogram telesne teže na dan, odvisno od aktivnosti in ciljev.

Intermitentno postenje - zaščita ali tveganje za mišice?

Raziskave kažejo, da lahko post v kombinaciji s treningom moči in zadostnim vnosom beljakovin pomaga pri izgubi maščobe brez večjih izgub mišic.

Težave nastanejo pri prekratkih prehranskih oknih ali dneh z zelo malo kalorij, kjer vnos beljakovin in kakovost treninga drastično pade.

Kako hujšati, da ne izgubite mišic: praktična pravila

1. Zmeren kalorični primanjkljaj

Najboljša pot je zmanjšanje za 200–500 kcal na dan. Hitro hujšanje = hitra izguba mišic.

2. Beljakovine vsak dan, v vsakem obroku

Najboljša zaščita mišic je stalni vnos 1,4–2,0 g/kg dnevno. Beljakovine ohranjajo mišice, podpirajo regeneracijo in prispevajo k sitosti.

3. Trening moči 2–4x tedensko

Počepi, sklece, vaje z utežmi, elastikami ali lastno težo. Redna stimulacija sporoča telesu: »To mišico potrebujem.«

4. Ogljikovi hidrati okoli treninga

Zagotavljajo energijo in omogočajo visoko intenzivnost vadbe, kar ohranja mišice.

5. Spanje in regeneracija

Premalo spanja zviša stresne hormone in zavira obnovo mišic. Vsaj 7–8 ur kakovostnega počitka je nujnih.

6. Spremljanje napredka

Namesto številk na tehtnici opazujte:

moč pri vajah,

počutje,

prileganje oblačil.

Če moč pade, je primanjkljaj prevelik.

Hitrejša izguba teže - kako se zaščititi?

Če se kljub tveganjem odločite za hitrejšo pot:

vnos beljakovin naj bo čim bližje 2,0 g/kg,

trening moči ne izpuščajte,

omejite pretirano kardio vadbo,

posvetujte se s strokovnjakom, če kalorije padejo blizu BMR.

Ključna sporočila

Premalo kalorij ne kuri le maščobe, temveč tudi mišice. Mišice so ključne za presnovo, moč, zdravje in videz.

Najboljša strategija za varno in učinkovito hujšanje: zmeren primanjkljaj + dovolj beljakovin + trening moči + dober spanec.

Tako boste izgubljali maščobo - ne pa moči in vitalnosti.