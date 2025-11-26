Galerija
Ko želimo hitro izgubiti odvečne kilograme, se zdi drastično zmanjšanje kalorij najhitrejša pot. Manj jemo, več izgubimo, preprosto, kajne? V resnici ne. Če telo predolgo prejema premalo energije, ne črpa goriva le iz maščobe, temveč začne razgrajevati tudi mišično maso. To pa je ena najresnejših napak pri hujšanju.
Mišice niso pomembne le zaradi videza. So ključne za moč, stabilnost, presnovo, porabo kalorij in dolgoročno zdravje. Spodaj je vodnik, kaj se zgodi z mišicami, ko je kalorij premalo, zakaj je to nevarno in kako se zaščititi.
Ko zmanjšamo vnos kalorij, telo sledi določenemu zaporedju:
Prav ta tretji korak je tisti, ki ga večina spregleda, in prav ta korak povzroči največ težav.
Nižja poraba kalorij v mirovanju
Mišično tkivo je presnovno aktivno. Ko ga izgubimo, se zmanjša bazalna presnova in telo porablja manj kalorij. Posledično hujšanje postane počasnejše, jo-jo učinek pa bolj verjeten.
Večja utrujenost in več poškodb
Manj mišic pomeni manj moči in manj stabilnosti. Vsakodnevne obremenitve postanejo težje, poveča se tveganje za poškodbe.
Slabša presnovna in hormonska slika
Mišice pomembno vplivajo na uravnavanje sladkorja in presnovno zdravje. Izguba mišic lahko poslabša občutljivost na inzulin in energijsko ravnovesje.
Hitra pot v starostno izgubo mišične mase (sarkopenijo)
Predvsem po 40. letu je izguba mišic nevarna, saj pospešuje sarkopenijo, ki vpliva na zdravje, gibanje in kakovost življenja.
Dva ključna dejavnika:
1. Kalorije pod osnovnimi potrebami
Če dnevno zaužijemo manj energije, kot je potrebuje osnovno delovanje telesa (BMR), začne telo iskati druge vire. Pri daljših obdobjih prenizkega vnosa so to tudi mišice.
Pogosta priporočila opozarjajo, da večina ljudi ne bi smela padati pod 1.200 kcal na dan (ženske) in 1.500-1.800 kcal na dan (moški) brez nadzora strokovnjaka.
Če telesu primanjkuje beljakovin, nima gradnikov za ohranjanje mišic. Brez vadbe za moč pa nima razloga, da bi jih ohranjalo.
Raziskave kažejo, da kombinacija dovolj beljakovin in rednega treninga moči med hujšanjem učinkovito zaščiti mišice.
To je zelo individualno. Hitre in zelo nizkokalorične diete povzročijo največjo izgubo mišic. Zmerni primanjkljaj, dovolj beljakovin in dvigovanje uteži pa mišično maso močno zaščitijo.
Priporočila za beljakovine pri hujšanju:
1,4–2,0 g beljakovin na kilogram telesne teže na dan, odvisno od aktivnosti in ciljev.
Raziskave kažejo, da lahko post v kombinaciji s treningom moči in zadostnim vnosom beljakovin pomaga pri izgubi maščobe brez večjih izgub mišic.
Težave nastanejo pri prekratkih prehranskih oknih ali dneh z zelo malo kalorij, kjer vnos beljakovin in kakovost treninga drastično pade.
1. Zmeren kalorični primanjkljaj
Najboljša pot je zmanjšanje za 200–500 kcal na dan. Hitro hujšanje = hitra izguba mišic.
2. Beljakovine vsak dan, v vsakem obroku
Najboljša zaščita mišic je stalni vnos 1,4–2,0 g/kg dnevno. Beljakovine ohranjajo mišice, podpirajo regeneracijo in prispevajo k sitosti.
3. Trening moči 2–4x tedensko
Počepi, sklece, vaje z utežmi, elastikami ali lastno težo. Redna stimulacija sporoča telesu: »To mišico potrebujem.«
Zagotavljajo energijo in omogočajo visoko intenzivnost vadbe, kar ohranja mišice.
Premalo spanja zviša stresne hormone in zavira obnovo mišic. Vsaj 7–8 ur kakovostnega počitka je nujnih.
Namesto številk na tehtnici opazujte:
Če moč pade, je primanjkljaj prevelik.
Če se kljub tveganjem odločite za hitrejšo pot:
Premalo kalorij ne kuri le maščobe, temveč tudi mišice. Mišice so ključne za presnovo, moč, zdravje in videz.
Najboljša strategija za varno in učinkovito hujšanje: zmeren primanjkljaj + dovolj beljakovin + trening moči + dober spanec.
Tako boste izgubljali maščobo - ne pa moči in vitalnosti.