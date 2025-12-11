  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAZIMO SE

To so skrite pasti v hrani! Kako nas goljufi napadajo skozi olivno olje, med, ribe ...

Goljufije s hrano: kako prepoznati nevarnosti in zaščititi potrošnike.
Pri goljufijah moramo razlikovati med kakovostjo in varnostjo hrane. FOTO: Getty Images
Pri goljufijah moramo razlikovati med kakovostjo in varnostjo hrane. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 12. 2025 | 13:00
0:17
A+A-

Prevare in zavajanje potrošnikov pri hrani niso nov pojav, spremljajo trgovino že stoletja. Že Rimljani so v svojo zakonodajo vključili prepovedi potvarjanja vina in prodaje nevarnih živil, kar je spodbudilo razvoj živilske kemije in analiznih postopkov za ugotavljanje kakovosti in varnosti hrane.

Danes goljufije s hrano predstavljajo resno težavo, saj gre za namerna dejanja z namenom pridobivanja finančne koristi, ki lahko vplivajo na kakovost in varnost živil.

Goljufije s hrano zajemajo nedovoljeno zamenjavo ali dodajanje sestavin, zavajajoče označevanje in neresnične trditve o sestavi, poreklu ali učinkih živila. Glavni cilj teh dejanj je finančna korist, potrošnik pa mora svoje zaupanje polagati v proizvajalce, pristojne organe in zakonodajo, ki nadzoruje kakovost in varnost živil.

Potrošniki od hrane pričakujejo, da bo varna, kakovostna, sveža, hranljiva, privlačnega izgleda in pravilno označena. Najbolj jih skrbijo onesnaževala, kemikalije in zavajanje glede kakovosti ali sestave živil. Psihološki vidik tveganj kaže, da so ljudje bolj pozorni na skrita in nepričakovana tveganja, kot so tista, ki jih prinaša njihov življenjski slog, saj slednja ocenijo kot sprejemljiva.

Pri goljufijah moramo razlikovati med kakovostjo in varnostjo hrane. Kakovost se nanaša na lastnosti živila, kot so videz, vonj, okus, tekstura in poreklo. Varna hrana pa ne vsebuje toksinov, pesticidov, kemikalij ali patogenih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo bolezni. Razlika je bistvena, saj goljufija na področju kakovosti običajno ne ogroža zdravja, goljufija, ki prizadene varnost, pa lahko povzroči resne posledice, celo smrt.

Goljufanje brez meja

Najpogostejše goljufije pri živilih se pojavljajo na področju dražjih izdelkov ali živil s posebnimi lastnostmi:

Ekstra deviško oljčno olje je pogosto redčeno s cenejšimi olji, ribe in ribji izdelki pa se zamenjajo ali napačno označijo glede porekla.

Podobno se goljufije pojavljajo pri organski hrani, kjer označevanje ni skladno s pravili, medu, kamor dodajajo sladkor ali glukozno-fruktozno mešanico, kavi in čaju, kamor vmešajo cikorijo ali liste drugih rastlin, začimbah, ki vsebujejo manj kakovostne dodatke, vinu, kjer dodajajo sintetični glicerol, sadnih sokovih, ki so pomešani s cenejšimi sortami in pri hitro pripravljeni hrani, kjer dražji mesni izdelki zamenjajo s cenejšimi.

image_alt
Zakaj je oljčno olje res najboljša izbira? Strokovna razlaga, ki vas bo prepričala

Goljufije lahko prizadenejo tako kakovost kot varnost živil. Pri kakovosti gre za zavajajoče označevanje in neresnične trditve, na primer obljube o izgubi telesne teže ali zdravstvenih učinkih, ki niso dokazani. Pri varnosti pa so primeri resnejši, kot je bil odmeven primer dodajanja melamina v mleko, kar je povzročilo hudo zastrupitev otrok in smrt nekaterih izmed njih. Prav tako so nevarni mikrobi, kot Bacillus cereus v rižu ali škrobnih živilih, katerih toksini so odporni na toploto, če se živila počasi ohlajajo.

Evropska komisija se na goljufije odziva z oblikovanjem delovne skupine, ki koordinira inšpekcijski nadzor in vzorčenje v vseh državah članicah. V Sloveniji so ukrepi usmerjeni v poostren nadzor sledljivosti, ustreznosti označevanja, nadzor oglaševanja in spremljanje prehranskih dopolnil.

image_alt
Kako med 65. in 85. letom ohraniti najboljše zdravje: ključne navade za dolgoživost

Potrošniki se lahko zaščitijo z natančnim preverjanjem sestave živil, ne zaupajo nepreverjenim zdravstvenim trditvam in sumljive primere prijavijo pristojnim organom, kot sta Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (gp.uvhvvr@gov.si) ali Zdravstveni inšpektorat RS (gp.zirs@gov.si). Ozaveščenost in prijave pomagajo zmanjševati tveganja in spodbujajo pošteno prakso v živilski industriji, kar je ključno za varnost in zdravje vseh potrošnikov.

Več iz teme

hranaSlovenijazavajanje potrošnikovživilauprava za varno hranoveterinarstvo in varstvo rastlinNacionalni inštitut za javno zdravjevarstvo potrošnikovvarna hrana
ZADNJE NOVICE
15:40
Novice  |  Svet
ZLATI VAL

V Argentini se je zbralo 2397 zlatih prinašalcev: »Priča smo nečemu zgodovinskemu«

Podrli so neuradni rekord za največje število psov te pasme v parku.
11. 12. 2025 | 15:40
15:30
Novice  |  Svet
NEIZMERNA BOLEČINA

Evropski parlament zajokal ob pričevanju komaj preživelega dečka Romana (VIDEO)

Solz ni mogla zadržati niti tolmačka, ki je prevajala srce parajočo zgodbo malega 11-letnika.
11. 12. 2025 | 15:30
15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
15:15
Razno
DELOVALA BO VSAK DAN V LETU

S prvo oljčno fontano na svetu se lahko pohvalimo prav Slovenci (FOTO)

Degustacija je mogoča s pomočjo žetonov, obiskovalci pa si postrežejo sami.
11. 12. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Kašljate? To živilo iz domače shrambe je prav tako učinkovito kot sirup iz lekarne

Če vas muči kašelj, ne tecite v lekarno, temveč si pomagajte z nečim, kar imate doma.
11. 12. 2025 | 15:00
14:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
TELOVADNICA

Panika na eni izmed slovenskih šol: izbruhnil je požar, zrušil se je strop (FOTO)

Škode je za več deset tisoč evrov.
11. 12. 2025 | 14:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako preživeti praznike brez prevelikega finančnega bremena

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To je darilo, ki ste ga iskali

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki