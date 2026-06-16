To so skriti opozorilni znaki srčnega infarkta

Srčni infarkt se redko zgodi povsem brez opozorila. Telo lahko že več dni ali celo tednov prej pošilja subtilne signale, ki jih veliko ljudi pripiše utrujenosti, stresu ali prebavnim težavam. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je pravočasno prepoznavanje teh znakov lahko življenjskega pomena.

V Sloveniji bolezni srca in ožilja ostajajo eden vodilnih vzrokov smrti, zato je poznavanje zgodnjih opozorilnih simptomov še posebej pomembno. Veliko ljudi namreč ne prepozna težav, saj se te ne kažejo vedno kot nenadna in močna bolečina v prsih, kot jo pogosto prikazujejo v filmih.

Ko začutite, da nekaj ni tako kot običajno

Eden najpogostejših skupnih imenovalcev pri ljudeh pred srčnim infarktom je občutek, da se v telesu dogaja nekaj nenavadnega. Lahko gre za nepojasnjeno nelagodje, utrujenost ali težave z dihanjem. Sprememba ni vedno jasno opredeljena, vendar je pomembno, da ne prezrete občutka, da vaše telo ne deluje tako kot običajno. Prav pozornost do novih in neobičajnih sprememb je lahko enako pomembna kot prepoznavanje posameznih simptomov.

Nenaden občutek tesnobe ali slutnja, da je nekaj narobe

Nekateri ljudje pred srčnim infarktom občutijo nenavadno tesnobo, nemir ali močan občutek, da se bo zgodilo nekaj slabega. Takšne občutke je težko ločiti od običajnega stresa, vendar jih ne gre zanemariti, če se pojavijo brez očitnega razloga. Lahko so povezani s telesnimi spremembami, ki jih povzroča povečana obremenitev srca.

Motnje spanja

Nenavadne spremembe spalnih navad so lahko eden od zgodnjih opozorilnih znakov.

To vključuje:

težave z uspavanjem,

pogosto prebujanje ponoči,

nemiren spanec,

občutek, da se zjutraj ne spočijete.

Čeprav same po sebi niso značilne le za srčne bolezni, lahko predstavljajo del širše slike, ki opozarja na težave.

Omotica ali občutek nestabilnosti

Če se vam nenadoma vrti ali imate občutek, da boste omedleli, je to lahko znak, da srce ne črpa krvi dovolj učinkovito. Takšni simptomi se lahko pojavijo nenadoma ali v kratkih epizodah. Ker ima omotica številne možne vzroke, jo ljudje pogosto zanemarijo. Če pa se ponavlja ali jo spremljajo drugi simptomi, je potreben posvet z zdravnikom.

Hladen pot brez telesnega napora

Nenadno potenje brez očitnega razloga je lahko pomemben opozorilni znak.

Značilnosti:

hladen in lepljiv pot,

potenje brez telesne aktivnosti,

potenje v hladnem prostoru.

To je odziv telesa na povečan stres in obremenitev organizma.

Slabost ali prebavne težave

Pri nekaterih ljudeh se pojavijo simptomi, ki jih zlahka zamenjamo za prebavne motnje.

Pojavijo se lahko:

slabost,

občutek zgage,

nelagodje v zgornjem delu trebuha,

prebavne motnje.

Ker teh težav običajno ne povezujemo s srcem, jih mnogi spregledajo. V kombinaciji z drugimi simptomi pa so lahko zelo pomembne.

Bolečina v roki, vratu ali čeljusti

Bolečina pri srčnem infarktu ni vedno omejena na prsni koš. Lahko se širi v: levo roko, obe roki, vrat, čeljust, hrbet. Zaradi tega veliko ljudi zmotno meni, da gre za mišično bolečino ali težavo s hrbtenico.

Zadihanost brez razloga

Težko dihanje je eden od pomembnih zgodnjih opozorilnih znakov. Pojavi se lahko med lahkotno telesno aktivnostjo, med hojo po stopnicah, celo v mirovanju. Ker ga pogosto pripisujemo slabši telesni pripravljenosti, prekomerni telesni teži ali stresu, ga mnogi podcenjujejo. Nepojasnjene zadihanosti nikoli ne gre prezreti.

Nenavadna utrujenost

Dolgotrajna utrujenost brez jasnega razloga je eden najpogosteje opisanih simptomov v dneh pred srčnim dogodkom. Značilnosti so: nenaden pojav, občutek popolne izčrpanosti, utrujenost, ki ne mine niti po počitku. Gre za drugačno utrujenost od običajne izčrpanosti po napornem dnevu.

Neprijeten občutek ali pritisk v prsnem košu

To je najpogostejši opozorilni znak srčnega infarkta.

Ljudje ga opisujejo kot:

pritisk,

stiskanje,

težo,

občutek tesnosti v prsih.

Posebna težava je, da se simptomi pogosto pojavijo in nato izginejo. Prav zato jih ljudje pogosto ignorirajo, še posebej, če niso zelo intenzivni. Vendar lahko ponavljajoče se epizode kažejo na resno težavo.

Kdaj je treba takoj poiskati pomoč?

Če se hkrati pojavita pritisk v prsnem košu in eden ali več drugih simptomov, kot so zadihanost, hladen pot, slabost, omotica ali bolečina, ki se širi v roko, vrat ali čeljust, je treba nemudoma poklicati številko 112. Pri srčnem infarktu je čas ključnega pomena. Hitrejše ukrepanje pomeni večjo možnost preživetja in manj trajnih poškodb srčne mišice.

Pomembno: Ta članek je informativne narave in ne nadomešča strokovnega zdravniškega pregleda. Ob vsakem sumu na srčni infarkt je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč.

Zanimiv podatek: Pri številnih ljudeh, predvsem po 50. letu starosti, se prvi opozorilni znak ne pokaže kot bolečina, ampak kot nenavadna utrujenost, zmanjšana telesna zmogljivost ali zadihanost pri dejavnostih, ki so jih prej brez težav opravljali.

Če ste rekreativni športnik, je eden najboljših pokazateljev prav to, da opazite nenaden in nepojasnjen padec svoje običajne zmogljivosti.