To so športi, ki najhitreje topijo maščobo in oblikujejo telo

Strokovnjaki pa poudarjajo: najboljše rezultate prinese kombinacija moči, vzdržljivosti in gibanja, ki vas resnično veseli.

Prav to je formula, ki telo preoblikuje, ne le na tehtnici, ampak tudi v ogledalu.

Plavanje – kralj med vadbami za lepo postavo

Na vrhu seznama športov, ki hkrati topijo maščobo in krepijo mišice, je plavanje. Gre za eno redkih vadb, ki deluje na vse mišične skupine od glave do pet, ne da bi pri tem obremenjevala sklepe. V vodi telo gradi moč, povečuje gibljivost in učinkovito kuri kalorije.

Plavanje je idealno za vse, ki želijo učvrstiti telo in se ob tem sprostiti, saj hkrati umirja um in krepi vzdržljivost.

Kolesarjenje – vaja za vzdržljivost in lepo oblikovane noge

Na drugem mestu je kolesarjenje, ki velja za eno najboljših vadb za vzdržljivost in porabo kalorij. Že ura zmernega kolesarjenja lahko pokuri med 400 in 600 kalorij, odvisno od telesne teže in terena.

Redno kolesarjenje ne koristi le srcu in pljučem, temveč tudi oblikuje zadnjico in noge, zato ni čudno, da gre za enega najbolj priljubljenih športov po vsem svetu.

Tek – preprosta terapija za telo in dušo

Za tiste, ki imajo raje zemeljski stik, je tek ena najučinkovitejših vadb. Že 30 minut zmernega teka dnevno pospeši presnovo, okrepi srce, izboljša delovanje pljuč in sprošča hormone sreče.

Tek ni le vadba, je terapija, ki hkrati topi stres in maščobo. Zato mnogi tekači pravijo, da jih redno gibanje rešuje tako telesno kot duševno.

Veslanje – moč, tonus in kurjenje kalorij v enem

Če želite moč in lepo izoblikovane mišice, poskusite z veslanjem. Gre za vadbo, ki aktivira skoraj vse mišične skupine, roke, noge, hrbet in trup.

Zaradi kombinacije moči in kardio napora telo kuri kalorije še ure po koncu vadbe, kar veslanje postavlja med najbolj učinkovite športe za izgubo maščobe.

Najboljša vadba je tista, ki vas veseli

Strokovnjaki opozarjajo: »Najboljša vadba je tista, ob kateri uživate.« Če se na trening odpravljate s težkim srcem, ne boste vztrajali dolgo. Gibanje, ki vas zabava, pa sčasoma postane navada, in prav rednost je ključ do uspeha.

Zato ne iščite popolne vadbe, izberite tisto, ob kateri se potite in hkrati smejite. Telo vam bo hvaležno, in tudi vaše kavbojke bodo spet sedle kot ulite.