To so vsakodnevne navade, ki pomagajo zmanjšati tveganje za raka prostate

Rak prostate je najpogostejša oblika raka pri moških v Združenem kraljestvu, kjer vsako leto diagnosticirajo približno 55.000 novih primerov. Po ocenah dobrodelne organizacije za boj proti raku prostate naj bi zbolel približno vsak osmi moški v življenju. Spodaj pišemo tudi o stanju v Sloveniji.

V Veliki Britaniji se krepi pritisk za uvedbo nacionalnega ciljnega presejalnega programa za raka prostate, s katerim bi bolezen odkrivali prej. Poudarja se tudi pomen boljšega presejanja, zlasti po tem, ko je javno znano, da je bil nekdanji britanski premier uspešno zdravljen zaradi raka prostate.

Strokovnjaki opozarjajo, da ima pri zmanjševanju tveganja pomembno vlogo življenjski slog. Med ključnimi dejavniki izpostavljajo prehrano, telesno aktivnost, obvladovanje stresa, spanje in redne zdravstvene preglede.

Paradižnik kot vsakodnevna zaščita

Kuhan paradižnik je pogosto izpostavljen kot živilo, ki lahko podpira zdravje prostate. Med kuhanjem se sprošča likopen, močan antioksidant, ki ga v surovih paradižnikih telo težje izkoristi.

Antioksidanti pomagajo nevtralizirati proste radikale – nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo DNK v celicah in s tem prispevajo k nastanku raka. Tudi nekateri industrijski izdelki iz paradižnika vsebujejo veliko likopena, vendar je treba biti pozoren na vsebnost sladkorja.

Sredozemski način prehrane kot osnova

Priporoča se prehrana v slogu sredozemske diete:

oljčno olje

zeleno zelenjavo

ribe

oreščke (zlasti brazilske oreščke, ki vsebujejo selen)

zeleni čaj

Hkrati se svetuje omejevanje rdečega mesa in polnomastnih mlečnih izdelkov zaradi visoke vsebnosti maščob.

Prehrana z veliko nasičenimi maščobami je povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, presnovne motnje in lahko vpliva tudi na delovanje imunskega sistema. Ta pa ima pomembno vlogo pri prepoznavanju in odstranjevanju spremenjenih celic v telesu.

Raziskave kažejo, da se pri posameznikih, ki iz tradicionalne prehrane preidejo na zahodno prehrano z veliko predelanih živil, sladkorjev in nezdravih maščob, tveganje za raka prostate poveča.

Obvladovanje stresa je ključnega pomena

Kronični stres in visoka raven hormona kortizola lahko oslabita imunski sistem, ki z leti že naravno izgublja učinkovitost. Kombinacija staranja in dolgotrajnega stresa tako povečuje tveganje za različne bolezni.

Za zmanjševanje stresa strokovnjaki priporočajo:

druženje s prijatelji in družino

družabne aktivnosti

obisk kulturnih dogodkov

izogibanje izolaciji in prekomernemu delu

Aktiven socialni življenjski slog pozitivno vpliva na psihično zdravje in imunski sistem.

Telesna aktivnost kot zaščitni dejavnik

Redna aerobna vadba, ki poveča srčni utrip in povzroči potenje vsaj 20 minut dnevno, je povezana z nižjim tveganjem za raka prostate. Pri bolnikih z napredovalo boleznijo lahko celo upočasni njen napredek.

Priporoča se:

hitra hoja

tenis ali podobni športi

vadba v fitnesu

redno gibanje večkrat tedensko

Telesna aktivnost pomaga tudi pri ohranjanju mišične mase, ki se s staranjem naravno zmanjšuje.

Vloga vitamina D

Nekatere raziskave kažejo, da je vitamin D lahko zaščitni dejavnik pri raku prostate in drugih oblikah raka. V državah z več sončne svetlobe je pojavnost bolezni pogosto nižja.

Ker je v zimskih mesecih njegovo naravno pridobivanje omejeno, se pogosto priporoča dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil.

Pomen kakovostnega spanca

Dovolj spanja pomembno vpliva na delovanje imunskega sistema ter zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, možgansko kap, demenco in nekatere vrste raka. Priporoča se vsaj osem ur spanja na noč ter redni spalni ritem.

Redni pregledi in zgodnje odkrivanje

Pomemben del preventive so redni zdravniški pregledi, vključno s testiranjem PSA (prostata specifičnega antigena), ki lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni.

Zgodnje odkrivanje raka prostate bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.

Večje tveganje imajo posamezniki:

z družinsko obremenjenostjo

iz določenih etničnih skupin

z genetskimi mutacijami (npr. BRCA2), ki so povezane tudi z rakom dojk in jajčnikov

Nočno uriniranje kot opozorilni znak

Pogostejše nočno uriniranje je pogosto nenevaren pojav, ki je lahko povezan z benignim povečanjem prostate. Kljub temu strokovnjaki priporočajo posvet z osebnim zdravnikom, saj je v nekaterih primerih lahko povezano tudi z resnejšimi boleznimi, vključno z rakom prostate.

Rak prostate v Sloveniji: najpogostejši rak pri moških, a z razmeroma dobrim preživetjem

Rak prostate je v Sloveniji najpogostejša oblika raka pri moških in predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), vsako leto za to boleznijo zboli približno 1.400 do 1.600 moških.

Čeprav število primerov narašča, strokovnjaki poudarjajo, da to ne pomeni nujno večje “nevarnosti”, temveč predvsem boljše odkrivanje bolezni in staranje prebivalstva.

Zakaj je primerov vse več?

Porast števila diagnosticiranih primerov raka prostate v Sloveniji je povezan predvsem s tremi dejavniki:

staranje populacije

pogostejše testiranje PSA

boljše odkrivanje zgodnjih oblik bolezni

Zaradi širše uporabe PSA testiranja se danes odkrije tudi veliko počasneje napredujočih oblik raka, ki v preteklosti pogosto niso bile diagnosticirane.

Preživetje je visoko, če je bolezen odkrita pravočasno

Rak prostate v Sloveniji sodi med rake z dobrim izidom zdravljenja, še posebej, če je odkrit v zgodnji fazi.

5-letno preživetje bolnikov je okoli 90 % ali več

najugodnejši izidi so pri lokalizirani bolezni, ko se rak še ni razširil izven prostate

To pomeni, da je zgodnje odkrivanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Umrljivost ostaja razmeroma nizka

Čeprav je rak prostate najpogostejši rak pri moških, ni med vodilnimi vzroki smrti zaradi raka v Sloveniji. Letno zaradi te bolezni umre približno 300 do 400 moških.

Strokovnjaki poudarjajo, da je razlika med številom diagnoz in umrljivostjo posledica dejstva, da veliko primerov napreduje zelo počasi ali ostane omejenih na prostato.

Presejanje: Slovenija še brez nacionalnega programa

V Sloveniji še ni vzpostavljenega nacionalnega presejalnega programa za raka prostate, kot ga poznamo pri raku dojk ali debelega črevesa.

PSA test se običajno uporablja:

ob pojavu simptomov

pri moških z večjim družinskim tveganjem

na podlagi odločitve zdravnika ali posameznika

To pomeni, da testiranje v Sloveniji ni sistematično organizirano na ravni celotne populacije.

Kdo je bolj ogrožen?

Tveganje za raka prostate se povečuje z več dejavniki:

starost nad 50 let

družinska obremenjenost (rak prostate pri očetu ali bratu)

genetske mutacije, kot je BRCA2

določene dedne oblike raka, ki so povezane tudi z rakom dojk in jajčnikov

Največje tveganje je pri starejših moških, saj je bolezen močno povezana s staranjem.

Izziv: prepozno ali preveč zgodnje odkrivanje

Slovenija se, podobno kot številne druge države, sooča z dvema izzivoma:

del primerov se odkrije prepozno, ko je bolezen že napredovala

del primerov se odkrije zelo zgodaj, kar lahko vodi v zdravljenje, ki včasih ni nujno potrebno

Zato strokovnjaki poudarjajo pomen uravnoteženega pristopa k diagnostiki in spremljanju bolezni.

Ključni poudarek

Rak prostate v Sloveniji ostaja najpogostejši rak pri moških, vendar je ob pravočasnem odkritju pogosto zelo dobro obvladljiv. Največji izziv v prihodnosti ostaja vprašanje, kako izboljšati zgodnje odkrivanje bolezni in hkrati preprečiti prekomerno diagnostiko in zdravljenje.