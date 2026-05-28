  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O RAKU PROSTATE

To so vsakodnevne navade, ki pomagajo zmanjšati tveganje za raka prostate

Čeprav je rak prostate najpogostejši rak pri moških, ni med vodilnimi vzroki smrti zaradi raka v Sloveniji.
Redna aerobna vadba, ki poveča srčni utrip in povzroči potenje vsaj 20 minut dnevno, je povezana z nižjim tveganjem za raka prostate. FOTO: Getty Images
Redna aerobna vadba, ki poveča srčni utrip in povzroči potenje vsaj 20 minut dnevno, je povezana z nižjim tveganjem za raka prostate. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 5. 2026 | 13:00
8:41
A+A-

Rak prostate je najpogostejša oblika raka pri moških v Združenem kraljestvu, kjer vsako leto diagnosticirajo približno 55.000 novih primerov. Po ocenah dobrodelne organizacije za boj proti raku prostate naj bi zbolel približno vsak osmi moški v življenju. Spodaj pišemo tudi o stanju v Sloveniji.

V Veliki Britaniji se krepi pritisk za uvedbo nacionalnega ciljnega presejalnega programa za raka prostate, s katerim bi bolezen odkrivali prej. Poudarja se tudi pomen boljšega presejanja, zlasti po tem, ko je javno znano, da je bil nekdanji britanski premier uspešno zdravljen zaradi raka prostate.

Strokovnjaki opozarjajo, da ima pri zmanjševanju tveganja pomembno vlogo življenjski slog. Med ključnimi dejavniki izpostavljajo prehrano, telesno aktivnost, obvladovanje stresa, spanje in redne zdravstvene preglede.

Paradižnik kot vsakodnevna zaščita

Kuhan paradižnik je pogosto izpostavljen kot živilo, ki lahko podpira zdravje prostate. Med kuhanjem se sprošča likopen, močan antioksidant, ki ga v surovih paradižnikih telo težje izkoristi.

Antioksidanti pomagajo nevtralizirati proste radikale – nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo DNK v celicah in s tem prispevajo k nastanku raka. Tudi nekateri industrijski izdelki iz paradižnika vsebujejo veliko likopena, vendar je treba biti pozoren na vsebnost sladkorja.

Sredozemski način prehrane kot osnova

Priporoča se prehrana v slogu sredozemske diete:

  • oljčno olje
  • zeleno zelenjavo
  • ribe
  • oreščke (zlasti brazilske oreščke, ki vsebujejo selen)
  • zeleni čaj

Hkrati se svetuje omejevanje rdečega mesa in polnomastnih mlečnih izdelkov zaradi visoke vsebnosti maščob.

Prehrana z veliko nasičenimi maščobami je povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, presnovne motnje in lahko vpliva tudi na delovanje imunskega sistema. Ta pa ima pomembno vlogo pri prepoznavanju in odstranjevanju spremenjenih celic v telesu.

Raziskave kažejo, da se pri posameznikih, ki iz tradicionalne prehrane preidejo na zahodno prehrano z veliko predelanih živil, sladkorjev in nezdravih maščob, tveganje za raka prostate poveča.

Obvladovanje stresa je ključnega pomena

Kronični stres in visoka raven hormona kortizola lahko oslabita imunski sistem, ki z leti že naravno izgublja učinkovitost. Kombinacija staranja in dolgotrajnega stresa tako povečuje tveganje za različne bolezni.

Za zmanjševanje stresa strokovnjaki priporočajo:

  • druženje s prijatelji in družino
  • družabne aktivnosti
  • obisk kulturnih dogodkov
  • izogibanje izolaciji in prekomernemu delu

Aktiven socialni življenjski slog pozitivno vpliva na psihično zdravje in imunski sistem.

Telesna aktivnost kot zaščitni dejavnik

Redna aerobna vadba, ki poveča srčni utrip in povzroči potenje vsaj 20 minut dnevno, je povezana z nižjim tveganjem za raka prostate. Pri bolnikih z napredovalo boleznijo lahko celo upočasni njen napredek.

Priporoča se:

  • hitra hoja
  • tenis ali podobni športi
  • vadba v fitnesu
  • redno gibanje večkrat tedensko

Telesna aktivnost pomaga tudi pri ohranjanju mišične mase, ki se s staranjem naravno zmanjšuje.

Vloga vitamina D

Nekatere raziskave kažejo, da je vitamin D lahko zaščitni dejavnik pri raku prostate in drugih oblikah raka. V državah z več sončne svetlobe je pojavnost bolezni pogosto nižja.

Ker je v zimskih mesecih njegovo naravno pridobivanje omejeno, se pogosto priporoča dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil.

Pomen kakovostnega spanca

Dovolj spanja pomembno vpliva na delovanje imunskega sistema ter zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, možgansko kap, demenco in nekatere vrste raka. Priporoča se vsaj osem ur spanja na noč ter redni spalni ritem.

Redni pregledi in zgodnje odkrivanje

Pomemben del preventive so redni zdravniški pregledi, vključno s testiranjem PSA (prostata specifičnega antigena), ki lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni.

Zgodnje odkrivanje raka prostate bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.

Večje tveganje imajo posamezniki:

  • z družinsko obremenjenostjo
  • iz določenih etničnih skupin
  • z genetskimi mutacijami (npr. BRCA2), ki so povezane tudi z rakom dojk in jajčnikov

Nočno uriniranje kot opozorilni znak

Pogostejše nočno uriniranje je pogosto nenevaren pojav, ki je lahko povezan z benignim povečanjem prostate. Kljub temu strokovnjaki priporočajo posvet z osebnim zdravnikom, saj je v nekaterih primerih lahko povezano tudi z resnejšimi boleznimi, vključno z rakom prostate.

Rak prostate v Sloveniji: najpogostejši rak pri moških, a z razmeroma dobrim preživetjem

Rak prostate je v Sloveniji najpogostejša oblika raka pri moških in predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), vsako leto za to boleznijo zboli približno 1.400 do 1.600 moških.

Čeprav število primerov narašča, strokovnjaki poudarjajo, da to ne pomeni nujno večje “nevarnosti”, temveč predvsem boljše odkrivanje bolezni in staranje prebivalstva.

Zakaj je primerov vse več?

Porast števila diagnosticiranih primerov raka prostate v Sloveniji je povezan predvsem s tremi dejavniki:

  • staranje populacije
  • pogostejše testiranje PSA
  • boljše odkrivanje zgodnjih oblik bolezni

Zaradi širše uporabe PSA testiranja se danes odkrije tudi veliko počasneje napredujočih oblik raka, ki v preteklosti pogosto niso bile diagnosticirane.

Preživetje je visoko, če je bolezen odkrita pravočasno

Rak prostate v Sloveniji sodi med rake z dobrim izidom zdravljenja, še posebej, če je odkrit v zgodnji fazi.

  • 5-letno preživetje bolnikov je okoli 90 % ali več
  • najugodnejši izidi so pri lokalizirani bolezni, ko se rak še ni razširil izven prostate

To pomeni, da je zgodnje odkrivanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Umrljivost ostaja razmeroma nizka

Čeprav je rak prostate najpogostejši rak pri moških, ni med vodilnimi vzroki smrti zaradi raka v Sloveniji. Letno zaradi te bolezni umre približno 300 do 400 moških.

Strokovnjaki poudarjajo, da je razlika med številom diagnoz in umrljivostjo posledica dejstva, da veliko primerov napreduje zelo počasi ali ostane omejenih na prostato.

Presejanje: Slovenija še brez nacionalnega programa

V Sloveniji še ni vzpostavljenega nacionalnega presejalnega programa za raka prostate, kot ga poznamo pri raku dojk ali debelega črevesa.

PSA test se običajno uporablja:

  • ob pojavu simptomov
  • pri moških z večjim družinskim tveganjem
  • na podlagi odločitve zdravnika ali posameznika

To pomeni, da testiranje v Sloveniji ni sistematično organizirano na ravni celotne populacije.

Kdo je bolj ogrožen?

Tveganje za raka prostate se povečuje z več dejavniki:

  • starost nad 50 let
  • družinska obremenjenost (rak prostate pri očetu ali bratu)
  • genetske mutacije, kot je BRCA2
  • določene dedne oblike raka, ki so povezane tudi z rakom dojk in jajčnikov

Največje tveganje je pri starejših moških, saj je bolezen močno povezana s staranjem.

Izziv: prepozno ali preveč zgodnje odkrivanje

Slovenija se, podobno kot številne druge države, sooča z dvema izzivoma:

  • del primerov se odkrije prepozno, ko je bolezen že napredovala
  • del primerov se odkrije zelo zgodaj, kar lahko vodi v zdravljenje, ki včasih ni nujno potrebno

Zato strokovnjaki poudarjajo pomen uravnoteženega pristopa k diagnostiki in spremljanju bolezni.

Ključni poudarek

Rak prostate v Sloveniji ostaja najpogostejši rak pri moških, vendar je ob pravočasnem odkritju pogosto zelo dobro obvladljiv. Največji izziv v prihodnosti ostaja vprašanje, kako izboljšati zgodnje odkrivanje bolezni in hkrati preprečiti prekomerno diagnostiko in zdravljenje.

Več iz teme

rakrak prostatezdravjeonkologijaOnkološki inštitut Ljubljana
ZADNJE NOVICE
15:36
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Za vedno se je poslovil Darko Križman, eno največjih imen slovenskega futsala

Slovenski futsal žaluje.
28. 5. 2026 | 15:36
15:28
Novice  |  Slovenija
POROČILO DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA ZA LETO 2025

Skoraj popoln izkupiček države na sodiščih, tožniki ostali praznih rok

Država odbila skoraj vse odškodninske zahtevke, prihranjenih več kot 48 milijonov evrov.
28. 5. 2026 | 15:28
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
POMAGA ŽIVALIM

Psu je zdravilka z obredom odganjala potrtost

Zdravilka iz Ekvadorja čisti energijo po starem izročilu. Je ena od mnogih prodajalk tovrstnih storitev na tržnici.
28. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Pet razlogov za prekomerno izpadanje las (in kako si lahko pomagate)

Če imate občutek, da vam v zadnjem času izpada vedno več las, za to lahko obstajajo posebno razlogi.
28. 5. 2026 | 15:00
14:45
Lifestyle  |  Stil
Audrey Hepburn

Kako je podhranjena deklica preživela vojno in postala največja modna ikona

Zakaj še danes obožujemo legendarno igralko in kaj je bilo na njenem slogu tako posebnega, da je še vedno tako moden?
Barbara Kotnik28. 5. 2026 | 14:45
14:42
Novice  |  Slovenija
KULTURNA DEDIŠČINA

Sloviti Usnjar talec se je po 28 letih vrnil v Kamnik

Mineva 80 let od odkritja spomenika, ki ga je financiral nekdanji lastnik usnjarne.
28. 5. 2026 | 14:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Katero slovensko podjetje bo stopilo v ospredje?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
To so vsakodnevne navade, ki pomagajo zmanjšati tveganje za raka prostate