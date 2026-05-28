To so vsakodnevne navade, ki pomagajo zmanjšati tveganje za raka prostate

Rak prostate je najpogostejša oblika raka pri moških v Združenem kraljestvu, kjer vsako leto diagnosticirajo približno 55.000 novih primerov. Po ocenah dobrodelne organizacije za boj proti raku prostate naj bi zbolel približno vsak osmi moški v življenju. Spodaj pišemo tudi o stanju v Sloveniji.
V Veliki Britaniji se krepi pritisk za uvedbo nacionalnega ciljnega presejalnega programa za raka prostate, s katerim bi bolezen odkrivali prej. Poudarja se tudi pomen boljšega presejanja, zlasti po tem, ko je javno znano, da je bil nekdanji britanski premier uspešno zdravljen zaradi raka prostate.
Strokovnjaki opozarjajo, da ima pri zmanjševanju tveganja pomembno vlogo življenjski slog. Med ključnimi dejavniki izpostavljajo prehrano, telesno aktivnost, obvladovanje stresa, spanje in redne zdravstvene preglede.
Kuhan paradižnik je pogosto izpostavljen kot živilo, ki lahko podpira zdravje prostate. Med kuhanjem se sprošča likopen, močan antioksidant, ki ga v surovih paradižnikih telo težje izkoristi.
Antioksidanti pomagajo nevtralizirati proste radikale – nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo DNK v celicah in s tem prispevajo k nastanku raka. Tudi nekateri industrijski izdelki iz paradižnika vsebujejo veliko likopena, vendar je treba biti pozoren na vsebnost sladkorja.
Priporoča se prehrana v slogu sredozemske diete:
Hkrati se svetuje omejevanje rdečega mesa in polnomastnih mlečnih izdelkov zaradi visoke vsebnosti maščob.
Prehrana z veliko nasičenimi maščobami je povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, presnovne motnje in lahko vpliva tudi na delovanje imunskega sistema. Ta pa ima pomembno vlogo pri prepoznavanju in odstranjevanju spremenjenih celic v telesu.
Raziskave kažejo, da se pri posameznikih, ki iz tradicionalne prehrane preidejo na zahodno prehrano z veliko predelanih živil, sladkorjev in nezdravih maščob, tveganje za raka prostate poveča.
Kronični stres in visoka raven hormona kortizola lahko oslabita imunski sistem, ki z leti že naravno izgublja učinkovitost. Kombinacija staranja in dolgotrajnega stresa tako povečuje tveganje za različne bolezni.
Za zmanjševanje stresa strokovnjaki priporočajo:
Aktiven socialni življenjski slog pozitivno vpliva na psihično zdravje in imunski sistem.
Redna aerobna vadba, ki poveča srčni utrip in povzroči potenje vsaj 20 minut dnevno, je povezana z nižjim tveganjem za raka prostate. Pri bolnikih z napredovalo boleznijo lahko celo upočasni njen napredek.
Priporoča se:
Telesna aktivnost pomaga tudi pri ohranjanju mišične mase, ki se s staranjem naravno zmanjšuje.
Nekatere raziskave kažejo, da je vitamin D lahko zaščitni dejavnik pri raku prostate in drugih oblikah raka. V državah z več sončne svetlobe je pojavnost bolezni pogosto nižja.
Ker je v zimskih mesecih njegovo naravno pridobivanje omejeno, se pogosto priporoča dodajanje vitamina D v obliki prehranskih dopolnil.
Dovolj spanja pomembno vpliva na delovanje imunskega sistema ter zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, možgansko kap, demenco in nekatere vrste raka. Priporoča se vsaj osem ur spanja na noč ter redni spalni ritem.
Pomemben del preventive so redni zdravniški pregledi, vključno s testiranjem PSA (prostata specifičnega antigena), ki lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni.
Zgodnje odkrivanje raka prostate bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.
Večje tveganje imajo posamezniki:
Pogostejše nočno uriniranje je pogosto nenevaren pojav, ki je lahko povezan z benignim povečanjem prostate. Kljub temu strokovnjaki priporočajo posvet z osebnim zdravnikom, saj je v nekaterih primerih lahko povezano tudi z resnejšimi boleznimi, vključno z rakom prostate.
Rak prostate je v Sloveniji najpogostejša oblika raka pri moških in predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), vsako leto za to boleznijo zboli približno 1.400 do 1.600 moških.
Čeprav število primerov narašča, strokovnjaki poudarjajo, da to ne pomeni nujno večje “nevarnosti”, temveč predvsem boljše odkrivanje bolezni in staranje prebivalstva.
Porast števila diagnosticiranih primerov raka prostate v Sloveniji je povezan predvsem s tremi dejavniki:
Zaradi širše uporabe PSA testiranja se danes odkrije tudi veliko počasneje napredujočih oblik raka, ki v preteklosti pogosto niso bile diagnosticirane.
Rak prostate v Sloveniji sodi med rake z dobrim izidom zdravljenja, še posebej, če je odkrit v zgodnji fazi.
To pomeni, da je zgodnje odkrivanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje.
Čeprav je rak prostate najpogostejši rak pri moških, ni med vodilnimi vzroki smrti zaradi raka v Sloveniji. Letno zaradi te bolezni umre približno 300 do 400 moških.
Strokovnjaki poudarjajo, da je razlika med številom diagnoz in umrljivostjo posledica dejstva, da veliko primerov napreduje zelo počasi ali ostane omejenih na prostato.
Presejanje: Slovenija še brez nacionalnega programa
V Sloveniji še ni vzpostavljenega nacionalnega presejalnega programa za raka prostate, kot ga poznamo pri raku dojk ali debelega črevesa.
PSA test se običajno uporablja:
To pomeni, da testiranje v Sloveniji ni sistematično organizirano na ravni celotne populacije.
Tveganje za raka prostate se povečuje z več dejavniki:
Največje tveganje je pri starejših moških, saj je bolezen močno povezana s staranjem.
Slovenija se, podobno kot številne druge države, sooča z dvema izzivoma:
Zato strokovnjaki poudarjajo pomen uravnoteženega pristopa k diagnostiki in spremljanju bolezni.
Rak prostate v Sloveniji ostaja najpogostejši rak pri moških, vendar je ob pravočasnem odkritju pogosto zelo dobro obvladljiv. Največji izziv v prihodnosti ostaja vprašanje, kako izboljšati zgodnje odkrivanje bolezni in hkrati preprečiti prekomerno diagnostiko in zdravljenje.