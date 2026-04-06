TRDITVE STROKOVNJAKOV

To so živila, ki so za zdravje slabša od kajenja, opozarjajo zdravniki

Naslednjič, ko boste nakupovali, se vprašajte: je to hrana ali le izdelek, ki jo posnema?
Občasni prigrizek ali hitra hrana nista problem. Težava nastane, ko postanejo vsakodnevna navada. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 4. 2026 | 17:00
7:00
A+A-

Veliko ljudi verjame, da so največja grožnja zdravju cigarete. A vse več raziskav kaže, da ima lahko sodobna prehrana, zlasti ultra-predelana živila, prav tako resne posledice. Nekateri strokovnjaki celo opozarjajo, da bi morali takšna živila obravnavati podobno kot druge škodljive razvade.

Kaj torej najpogosteje pristane na naših krožnikih in zakaj bi morali biti bolj pozorni?

Industrijski kruh: skriti dodatki v vsakdanjem izdelku

Masovno proizveden kruh, tudi s polnozrnatimi in temnimi različicami, pogosto vsebuje dolg seznam dodatkov, ki z osnovno pripravo kruha nimajo veliko skupnega.

Po podatkih National Library of Medicine kruh predstavlja približno 11 odstotkov dnevnega energijskega vnosa povprečnega človeka. Prav zato je njegova kakovost ključnega pomena.

Preprost nasvet: izberite kruh iz lokalne pekarne ali takšnega s čim krajšim seznamom sestavin. S tem lahko bistveno zmanjšate vnos ultra-predelanih živil, pogosto, ne da bi se tega sploh zavedali.

Energijske pijače: nevarna kombinacija kofeina in sladkorja

Energijske pijače združujejo visoke odmerke kofeina in sladkorja, kar predstavlja resno obremenitev za srčno-žilni sistem. Raziskava organizacije Consumer Reports je pokazala, da vsebnost kofeina v priljubljenih pijačah niha med 6 in 242 miligrami na porcijo. Strokovnjaki iz UC Davis Health pa opozarjajo, da redno uživanje lahko povzroči:

  • nepravilen srčni ritem
  • pospešen srčni utrip
  • povišan krvni tlak

Vsi ti dejavniki povečujejo tveganje za bolezni srca. Čeprav Food and Drug Administration meni, da je do 400 mg kofeina dnevno za odrasle še varno, mnogi to mejo z energijskimi pijačami hitro presežejo.

Kosmiči za zajtrk: sladkorna past

Glavna težava večine kosmičev za zajtrk je dodan sladkor, pogosto v presenetljivo visokih količinah. Raziskava, objavljena v The Conversation, je pokazala, da sladkani kosmiči:

  • povečujejo občutek lakote
  • povzročajo večje izločanje inzulina
  • dolgoročno prispevajo k razvoju bolezni srca in sladkorna bolezen tipa 2

Priporočeni dnevni vnos sladkorja znaša do 30 g za odrasle in 24 g za otroke, količina, ki jo nekateri kosmiči dosežejo že v eni porciji.

Hrenovke: dokazano rakotvorno živilo

Predelano meso, kot so hrenovke, šunka in slanina, je po klasifikaciji World Health Organization uvrščeno med rakotvorne snovi skupine 1, kar pomeni, da obstajajo trdni dokazi, da povzročajo raka. Tudi NHS opozarja na povečano tveganje za raka debelega črevesa ob rednem uživanju takšnih izdelkov.

Hrenovke poleg tega vsebujejo:

  • veliko nasičenih maščob
  • visoke količine soli
  • kemične konzervanse, kot so nitrati in nitriti

Veganski nadomestki: niso vedno zdrava izbira

Rastlinska prehrana je lahko zelo zdrava, a ne vsi izdelki na tej osnovi. Nadomestki za meso in sir pogosto vsebujejo številne dodatke in emulgatorje, ki izboljšujejo teksturo in okus. Po podatkih British Heart Foundation so takšni izdelki pogosto bogati z:

  • dodanimi maščobami
  • soljo
  • sladkorjem
  • umetnimi sestavinami

Poleg tega imajo veganski siri pogosto manj beljakovin in kalcija kot mlečni izdelki.

Piščančji nagci: manj mesa, več dodatkov

Sestava piščančjih nagcev se med proizvajalci razlikuje, a pogosto vključuje tudi kite, kožo, kolagen in maščobo.

Rezultat je živilo, ki vsebuje:

  • manj beljakovin, kot bi pričakovali
  • več maščob, soli in sladkorja

Pogosto so pripravljeni v hidrogeniranih oljih, kar dodatno zmanjšuje njihovo prehransko vrednost.

Čips in prigrizki: daleč od “krompirja”

Sodobni krompirjevi prigrizki pogosto vsebujejo:

  • predelan dehidriran krompir
  • rafinirana rastlinska olja
  • moko
  • emulgatorje in barvila

Raziskave National University of Singapore povezujejo prehrano, bogato s transmaščobami, z debelostjo, boleznimi srca in jeter.

Študija Harvard University, objavljena v BMJ, pa je pokazala, da redno uživanje ocvrtih krompirjevih izdelkov povečuje tveganje za sladkorna bolezen tipa 2.

Margarina: ni vedno boljša izbira

Margarina se pogosto oglašuje kot bolj zdrava alternativa maslu, vendar gre za ultra-predelano živilo. Za doseganje trdne strukture vsebuje dodatke, kot so:

  • emulgatorji
  • umetna barvila

Zato je pri izbiri bolj smiselno preveriti vsebnost maščob in soli, kot pa slepo verjeti, da je ena možnost vedno boljša.

Pripravljene jedi: priročnost z visoko ceno

Raziskava organizacije Action on Salt je pokazala, da ena od petih pripravljenih jedi vsebuje visoke količine soli in nasičenih maščob.

Posledice rednega uživanja:

  • povišan krvni tlak
  • večje tveganje za srčne bolezni
  • povečanje telesne teže
  • višji holesterol

Ali jih moramo popolnoma izločiti?

Strokovnjaki iz British Heart Foundation poudarjajo, da popolna izločitev ultra-predelanih živil ni nujna. Tudi NHS opozarja, da niso vsa predelana živila enaka.

Ključ je v ravnovesju:

  • berite deklaracije
  • zmanjšajte najslabše izbire
  • pogosteje izbirajte polnovredna živila

So ultra-predelana živila res nevarnejša od kajenja?

Zdravnik Chris van Tulleken opozarja, da bi lahko ultra-predelana živila celo prehitela kajenje kot vodilni vzrok prezgodnje smrti na svetu. Pregledna študija iz leta 2024, objavljena v BMJ, ki je zajela 45 raziskav in kar 10 milijonov ljudi, je pokazala povezavo med visoko porabo takšnih živil in:

  • večjo smrtnostjo
  • boleznimi srca
  • sladkorna bolezen tipa 2
  • duševnimi motnjami

Ključno sporočilo

Občasni prigrizek ali hitra hrana nista problem. Težava nastane, ko postanejo vsakodnevna navada.

Naslednjič, ko boste nakupovali, se vprašajte: je to hrana ali le izdelek, ki jo posnema?

17:00
