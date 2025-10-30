To sta dva dinamična športa, ki vas ogrejeta in povežeta tudi v hladnih dneh

Iščete šport za jesen? Badminton in skvoš sta popolna izbira za gibanje, druženje in zabavo v toplem zavetju športne dvorane.

Med najbolj priljubljenimi možnostmi pri Slovencih sta badminton in squash, dve igri, ki v eni uri prineseta obilico gibanja, smeha in zdrave tekmovalnosti.

Badminton – lahkoten, a učinkovit kardio za vsakogar

Badminton je šport, ki ga lahko igrate rekreativno ali tekmovalno, a njegova največja privlačnost je v preprostosti. Lopar v roko, peresna žogica v zrak – in akcija!

Za igro ne potrebujete posebnega predznanja. Je odlična izbira za začetnike, družine ali pare, ki želijo skupaj preživeti uro zabavne vadbe. Čeprav deluje sproščeno, pa se že po nekaj minutah pokaže, da gre za odličen kardio trening, kratki sprinti, poskoki in hiter odziv poskrbijo, da srce bije hitreje in telo dela na polno.

»Najlepše pri badmintonu je, da ga lahko igramo v paru in se med igro pogovarjamo,« pravijo rekreativci. »Namesto da bi sedeli pred televizijo, se celo uro gibava in pri tem še nasmejiva.«

Badminton je tudi odličen način za kurjenje kalorij, v eni uri igre lahko porabite med 350 in 500 kalorij, odvisno od intenzivnosti. Ob tem pa krepite koordinacijo, ravnotežje in odzivnost.

Skvoš – eksplozivna izbira za tiste, ki iščejo izziv

Če je badminton lahkotnejša izbira, je skvoš njegova adrenalinska različica. Igra se v zaprtem prostoru, kjer je žogica hitrejša, udarci močnejši, tempo pa – ubijalski.

Pri skvošu ni počitka: skačete levo, desno, naprej in nazaj, lovite žogico po stenah in ste neprestano v gibanju. Po desetih minutah boste premočeni in polni energije, po eni uri pa boste imeli občutek, da ste opravili celovit trening za celo telo.

Skvoš krepi vzdržljivost, moč in eksplozivnost, obenem pa izostri reflekse in koordinacijo. Gre za šport, ki navduši vse, ki imajo radi hitrost, intenzivnost in izzive.

Skvoš je kot hiter ples – ves čas si na nogah, mišice delajo, srce bije hitreje, adrenalin pa skrbi za nasmeh na obrazu.

Idealna izbira za jesenske večere

Zakaj sta badminton in skvoš popolna izbira prav jeseni?

Ker združujeta vse, kar v tem času potrebujemo: toplino dvorane, gibanje, druženje in kanček tekmovalnosti.

Ko se dnevi skrajšajo in vreme ne dopušča teka ali kolesarjenja, vas v športni dvorani čaka suho igrišče, dobra svetloba in prijatelji, ki komaj čakajo na revanšo.

Gibanje, druženje in dobro počutje v enem

Naj bo torej oktober čas, ko peresna ali skvoš žogica postane vaša nova zaveznica. Ne glede na to, ali izberete bolj umirjen badminton ali intenziven skvoš, boste naredili nekaj dobrega zase – za svoje srce, mišice in dobro voljo.

Saj veste – malo dinamike, veliko smeha in telo, ki se vam bo zahvalilo.