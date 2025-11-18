To sta najboljši vadbi za več energije, manj stresa in močnejše telo

Galerija
Ko se dnevi krajšajo in temperature padajo, je pravi čas za vadbe, ki ogrejejo telo in pomirijo um.
Joga in pilates sta idealna izbira za vse, ki jeseni iščejo več ravnovesja, gibljivosti in notranjega miru.
November prinese prve hladnejše večere, manj svetlobe in več časa, ki ga preživimo v zaprtih prostorih. Občutek poletne sproščenosti hitro zbledi, zato mnogi iščejo vadbo, ki hkrati krepi telo in umirja misli.
Med najboljšimi možnostmi sta vsekakor joga in pilates – vadbi, ki dokazano zmanjšujeta stres, izboljšujeta gibljivost ter podpirata dobro počutje.
Joga, starodavna praksa iz Indije, je že dolgo doma tudi v slovenskih telovadnicah in domovih. Združuje telesne položaje, dihalne tehnike in vaje sproščanja, zaradi česar je ena najbolj celovitih oblik vadbe.
Tisti, ki jogo redno prakticirajo, pogosto pravijo, da jim da občutek, kot bi »raztegnili« tudi misli ne zgolj mišic.
Mojster Iyengar je o njej dejal: »Joga je svetloba, ki, ko jo enkrat prižgeš, nikoli ne ugasne.«
Joga nas uči, da je najpomembnejši trenutek tisti, ki ga živimo zdaj. In prav to je v hitrem, hrupnem vsakdanu darilo, ki ga pogosto spregledamo.
Pilates je v začetku 20. stoletja razvil Joseph Pilates, danes pa velja za eno najučinkovitejših vadb za krepitev trupa. Temelji na počasnih, kontroliranih gibih, pravilnem dihanju in natančnosti.
Čeprav na prvi pogled deluje preprost, zna biti pilates presenetljivo zahteven – še posebej za tiste z oslabljenimi mišicami trupa.
Joseph Pilates je dejal:
»Po desetih vadbah boste občutili razliko, po dvajsetih jo boste videli, po tridesetih pa boste imeli novo telo.«
Pilates nas uči, da moč prihaja od znotraj. Vsak gib je tih opomnik, da dobra drža ni le fizična lastnost, ampak odraz samozavesti.
Ko se zaradi mraza odpovemo teku, kolesarjenju ali vadbi na prostem, sta joga in pilates idealna zamenjava. Vadimo lahko v telovadnici ali doma, potrebujemo le blazino in nekaj prostora.
Joga umiri misli, pilates okrepi telo, skupaj pa ustvarita vadbo, ki je popolna za tempo, ki ga prinese jesen.
V času, ko nas mraz odvrača od gibanja na prostem, lahko na blazini odkrijemo prostor miru in nove moči.
Z jogo in pilatesom se ne boste le razgibali in okrepili, ampak boste našli tudi nekaj miru v kaotičnem vsakdanu.
Če potrebujete vadbo, ki vas ogreje, sprosti in pripravi na zimske mesece, je odgovor preprost: joga in pilates sta najboljša jesenska izbira.