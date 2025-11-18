To sta najboljši vadbi za več energije, manj stresa in močnejše telo

Ko se dnevi krajšajo in temperature padajo, je pravi čas za vadbe, ki ogrejejo telo in pomirijo um.

Joga in pilates sta idealna izbira za vse, ki jeseni iščejo več ravnovesja, gibljivosti in notranjega miru.

Zakaj izbrati jogo in pilates?

November prinese prve hladnejše večere, manj svetlobe in več časa, ki ga preživimo v zaprtih prostorih. Občutek poletne sproščenosti hitro zbledi, zato mnogi iščejo vadbo, ki hkrati krepi telo in umirja misli.

Med najboljšimi možnostmi sta vsekakor joga in pilates – vadbi, ki dokazano zmanjšujeta stres, izboljšujeta gibljivost ter podpirata dobro počutje.

Joga: pot do gibljivosti in notranjega miru

Joga, starodavna praksa iz Indije, je že dolgo doma tudi v slovenskih telovadnicah in domovih. Združuje telesne položaje, dihalne tehnike in vaje sproščanja, zaradi česar je ena najbolj celovitih oblik vadbe.

Glavne prednosti joge

zmanjšuje stres in napetost

izboljšuje zbranost in spanec

razteza in krepi mišice

lajša bolečine v hrbtu in vratu

izboljšuje dihanje ter splošno počutje

Tisti, ki jogo redno prakticirajo, pogosto pravijo, da jim da občutek, kot bi »raztegnili« tudi misli ne zgolj mišic.

Mojster Iyengar je o njej dejal: »Joga je svetloba, ki, ko jo enkrat prižgeš, nikoli ne ugasne.«

Joga nas uči, da je najpomembnejši trenutek tisti, ki ga živimo zdaj. In prav to je v hitrem, hrupnem vsakdanu darilo, ki ga pogosto spregledamo.

Pilates: moč iz jedra in ravnotežje, ki ga potrebujemo jeseni

Pilates je v začetku 20. stoletja razvil Joseph Pilates, danes pa velja za eno najučinkovitejših vadb za krepitev trupa. Temelji na počasnih, kontroliranih gibih, pravilnem dihanju in natančnosti.

Zakaj pilates deluje?

krepi mišice trupa (trebuh, hrbet, medenično dno)

izboljšuje držo in ravnotežje

pomaga pri bolečinah v hrbtenici

oblikuje telo brez pretirane obremenitve sklepov

povečuje zavedanje gibanja

Čeprav na prvi pogled deluje preprost, zna biti pilates presenetljivo zahteven – še posebej za tiste z oslabljenimi mišicami trupa.

Joseph Pilates je dejal:

»Po desetih vadbah boste občutili razliko, po dvajsetih jo boste videli, po tridesetih pa boste imeli novo telo.«

Pilates nas uči, da moč prihaja od znotraj. Vsak gib je tih opomnik, da dobra drža ni le fizična lastnost, ampak odraz samozavesti.

Joga + pilates: popolna kombinacija za jesenske in zimske mesece

Ko se zaradi mraza odpovemo teku, kolesarjenju ali vadbi na prostem, sta joga in pilates idealna zamenjava. Vadimo lahko v telovadnici ali doma, potrebujemo le blazino in nekaj prostora.

Kombinacija obeh vadb prinaša:

večjo gibljivost

močnejši trup in lepšo držo

manj stresa

boljši spanec

več energije

občutek notranjega ravnovesja

Joga umiri misli, pilates okrepi telo, skupaj pa ustvarita vadbo, ki je popolna za tempo, ki ga prinese jesen.

Zdaj je pravi čas, da naredite nekaj zase

V času, ko nas mraz odvrača od gibanja na prostem, lahko na blazini odkrijemo prostor miru in nove moči.

Z jogo in pilatesom se ne boste le razgibali in okrepili, ampak boste našli tudi nekaj miru v kaotičnem vsakdanu.

Če potrebujete vadbo, ki vas ogreje, sprosti in pripravi na zimske mesece, je odgovor preprost: joga in pilates sta najboljša jesenska izbira.