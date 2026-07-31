To živilo bi lahko zmanjšalo tveganje za raka debelega črevesa, kaže velika raziskava

Rak debelega črevesa ostaja eden največjih javnozdravstvenih izzivov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je tretji najpogosteje diagnosticirani rak pri moških in drugi pri ženskah. Čeprav je bolezen ob zgodnjem odkritju pogosto uspešno ozdravljiva, število obolelih v zadnjih letih narašča, vse pogosteje pa zbolevajo tudi mlajši od 50 let.

Zato strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen preventive, rednih presejalnih pregledov ter zdravega življenjskega sloga. Med dejavniki, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje črevesja, ima pomembno vlogo tudi prehrana. Nova obsežna raziskava kaže, da bi lahko bilo redno uživanje jogurta povezano z manjšim tveganjem za določene oblike raka debelega črevesa.

Ključno vlogo bi lahko imeli probiotiki

Raziskava, objavljena v strokovni reviji Gut Microbes, je pokazala povezavo med rednim uživanjem jogurta in manjšim tveganjem za nekatere oblike kolorektalnega raka. Posebno pozornost je pritegnila bakterija Bifidobacterium, ena najbolj znanih koristnih probiotičnih bakterij, ki naravno naseljuje človeško črevesje. Prisotna je tudi v fermentiranih mlečnih izdelkih, med katerimi je jogurt eden najpogostejših virov. Raziskovalci menijo, da bi prav ta bakterija lahko pomembno prispevala k ohranjanju zdrave črevesne mikrobiote in s tem vplivala na manjše tveganje za razvoj določenih oblik raka debelega črevesa.

Več kot 151 tisoč udeležencev

Ugotovitve temeljijo na podatkih dveh obsežnih dolgoročnih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 151 tisoč odraslih. Več desetletij so spremljali njihove prehranske navade, življenjski slog in zdravstveno stanje. Posebej so analizirali uživanje navadnega jogurta ter vzorce tumorskega tkiva pri udeležencih, pri katerih se je med spremljanjem razvil rak debelega črevesa. Skupno so zabeležili 3079 primerov kolorektalnega raka. Analize so pokazale, da je bila pri delu tumorjev prisotna bakterija Bifidobacterium, pri drugih pa ne. Rezultati kažejo, da so imeli posamezniki, ki so dolgoročno zaužili vsaj dve porciji jogurta na teden, manjše tveganje za razvoj določenih oblik raka debelega črevesa, povezanih s prisotnostjo te koristne bakterije.

Jogurt ni čudežno zdravilo

Strokovnjaki poudarjajo, da raziskava ne dokazuje, da jogurt preprečuje raka. Kaže pa na pomembno povezavo med prehrano, črevesno mikrobioto in zdravjem prebavil. Fermentirani mlečni izdelki že dolgo veljajo za pomemben vir probiotikov, ki pomagajo ohranjati ravnovesje črevesnih bakterij. Prav zdrava črevesna mikrobiota naj bi imela pomembno vlogo pri zaščiti prebavil in splošnem zdravju organizma.

Za manjše tveganje je pomemben celoten življenjski slog

Strokovnjaki opozarjajo, da nobena posamezna hrana ne more preprečiti nastanka raka. Tveganje je mogoče zmanjšati predvsem z uravnoteženo prehrano, bogato z vlakninami, sadjem, zelenjavo in fermentiranimi živili, redno telesno dejavnostjo, vzdrževanjem zdrave telesne teže ter udeležbo na preventivnih presejalnih programih. Nova raziskava tako dodatno potrjuje, da lahko prehrana, bogata s probiotiki, pomembno prispeva k zdravju črevesja in morda pomaga zmanjšati tveganje za nekatere oblike raka debelega črevesa.