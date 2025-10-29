  • Delo d.o.o.
JEKLENA VOLJA

Toliko shujšal, da je moral zamenjati potni list

Shujšal za kar 82 kilogramov in na novo zaživel.
Mark, danes, ko potrebuje novi potni list. FOTO: Collect/pa Real Life
Mark, danes, ko potrebuje novi potni list. FOTO: Collect/pa Real Life
Miroslav Cvjetičanin
 29. 10. 2025 | 11:00
4:48
A+A-

Britanec shujšal kar 82 kilogramov z zdravilom Mounjaro, letalsko osebje ga ni prepoznalo, zato potrebuje nov potni list!

54-letni Mark Spurr iz angleškega Morleyja je s pomočjo zdravila Mounjaro izgubil kar 82 kilogramov in popolnoma spremenil svoje življenje.

Po letih neuspešnega hujšanja, zdravstvenih težav in obupa je danes videti kot druga oseba, njegova preobrazba je tako neverjetna, da ga letalsko osebje na poti v Španijo sploh ni prepoznalo.

Od obupa do novega začetka

Pred manj kot dvema letoma je bil Mark v brezizhodnem položaju. Kot varnostnik v imigracijskem centru v Leedsu je imel resne težave, saj zaradi prekomerne telesne teže, tehtal je okoli 190 kilogramov, njegov indeks telesne mase (ITM) pa je znašal kar 57, ni več mogel obleči zaščitnega jopiča, ki ga je moral nositi pri delu.

Zdravniki so mu sporočili, da ne izpolnjuje pogojev za brezplačno zdravljenje z zdravili za hujšanje v okviru britanskega javnega zdravstva (NHS).

»Takrat sem bil dobesedno na kolenih. Jokajoč sem prosil za pomoč, a so mi povedali, da ne ustrezam kriterijem. Zdelo se mi je, kot da govorim zidovom,« se spominja Mark.

Zasebno zdravljenje z Mounjarom – in življenjska preobrazba

Po nasvetu zdravnikov se je odločil za zasebno zdravljenje. Poleti je začel prejemati tedenske injekcije zdravila Mounjaro, ki vsebuje tirzepatid, učinkovino, ki zmanjša apetit in poveča občutek sitosti. Zdravilo deluje v kombinaciji z uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnostjo.

Rezultati so bili osupljivi. Po enem tednu je izgubil štiri kilograme, nato pa je hujšanje postalo postopno, a stabilno, v povprečju od enega do dveh kilogramov na teden. Spremenil je prehrano: hitro hrano je zamenjal za doma pripravljene obroke, bogate z beljakovinami, kot so piščanec z rižem in solate.

»Zdravilo Mounjaro mi je vrnilo življenje,« pravi. »Obrnil sem potek svoje sladkorne bolezni tipa 2, rešil sem službo in spet preživljam več časa z družino, zdaj gremo raje na sprehod kot pa v restavracijo s hitro hrano.«

Mark v prejšnjem življenju. FOTO: Leedslive
Mark v prejšnjem življenju. FOTO: Leedslive

Velika naložba, a še večji prihranek

Zdravljenje ga je v 17 mesecih stalo približno 3.500 funtov (okoli 4.100 evrov), povprečno 219 funtov mesečno. A Mark poudarja, da se je investicija izplačala, saj je v istem obdobju prihranil več tisočakov, ker prej za hitro prehrano vsak dan zapravil vsaj 25 funtov, za sendviče, pecivo, kosila in večerje za s sabo.

Zdravilo Mounjaro je sicer v Združenem kraljestvu septembra močno podražilo, saj so cene uskladili z mednarodnim trgom. Zdaj se cene gibljejo med 180 in 310 funti na mesec, odvisno od izbrane doze.

Kljub temu Mark pravi, da se mu zdravljenje še vedno finančno izplača: »Tudi z višjimi cenami vsak mesec prihranim več sto funtov, ker jem manj in živim bolj zdravo.«

Nepričakovani izzivi – in nova motivacija

Mark je izgubil skupno približno 82 kilogramov, obseg pasu pa zmanjšal s 152 na 102 centimetra. Zaradi tako velike izgube teže ima zdaj okoli 13 kilogramov odvečne kože, ki mu povzroča bolečine in ovira gibanje.

Njegov naslednji cilj je operacija odstranitve odvečne kože, s katero bi dosegel svojo končno težo 95 kilogramov. Ker gre za estetski poseg, ga NHS ne krije, zato Mark sredstva zbira preko platforme GoFundMe. Do zdaj je zbral 135 funtov od zastavljenih 20.000.

»To, da sem prišel tako daleč, je zame izjemen osebni dosežek,« pove. »To je zdaj zadnja stvar, ki me še zadržuje.«

Nova pot – pomoč drugim

Mark zdaj na svojih profilih @markonmounjaro na TikToku in YouTubu pomaga tisočem ljudi, ki se podajajo na podobno pot. Deli recepte, nasvete in iskrene izkušnje o tem, kako ostati motiviran.

A opozarja, da Mounjaro ni čudežna injekcija:

»Če nisi pripravljen spremeniti svojega odnosa do hrane in urediti čustvenih razlogov, zakaj preveč ješ, zdravilo samo po sebi ne bo pomagalo. Moraš biti pripravljen na spremembo.«

Zgodba Marka Spurra je močan dokaz, da so sodobna zdravila, trdna volja in sprememba življenjskega sloga lahko ključ do popolne preobrazbe. S pomočjo Mounjara, zdrave prehrane in gibanja je premagal debelost, sladkorno bolezen in obup, zdaj pa s svojo zgodbo motivira druge, da naredijo enako.

Več iz teme

hujšanjezdraviladebelostdietasladkorna bolezen
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
