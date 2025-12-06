  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJMANJ KALORIČNO

Top 10 najmanj kaloričnih živil! Kaj izbrati, ko želite shujšati brez odrekanja

To je lahkotno kosilo z malo kalorijami: celoten meni od predjedi do sladice.
Popečene bučke FOTO: Dejan Javornik
Popečene bučke FOTO: Dejan Javornik
Miroslav Cvjetičanin
 6. 12. 2025 | 11:00
9:27
A+A-

Ko govorimo o izgubi telesne teže, se najpogosteje srečamo z dvema težavama: kako zmanjšati kalorični vnos, ne da bi bili lačni, in kako izbrati živila, ki nas nasitijo, ob tem pa telesu zagotovijo čim več hranil. Rešitev pogosto ponuja preprosta skupina živil, tista z izjemno nizko kalorično vrednostjo in visoko vsebnostjo vode ter vlaknin.

V nadaljevanju predstavljamo deset živil, ki sodijo med najmanj kalorična na svetu, obenem pa so dostopna, zdrava in primerna za vsakodnevno uporabo v kuhinji. Vsa so odlična izbira za tiste, ki želite shujšati ali preprosto ohraniti telesno težo, ne da bi drastično zmanjšali porcije ali se odrekli obrokom.

1. Zelena: kraljica nizke kalorične vrednosti

Zelena vsebuje približno 14 kcal na 100 g, kar jo uvršča med absolutne rekorderke. Ker je skoraj v celoti sestavljena iz vode in vlaknin, je idealna za prigrizke, juhe ali kot hrustljav dodatek k solatam. Zaradi svoje strukture zahteva veliko žvečenja, kar poveča občutek sitosti.

2. Kumare: osvežilne in skoraj brez kalorij

Kumare vsebujejo približno 15 kcal na 100 g. Odlikuje jih izjemno visok delež vode, zato so odlične za hidracijo in zadovoljiv občutek polnega želodca. Primerne so za solate, sandviče ali kot hiter, lahek prigrizek.

3. Listnata zelenjava: solata, špinača, motovilec, rukola

Listnata zelenjava vsebuje med 15 in 25 kcal na 100 g, a hkrati izjemno veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov. Zaradi volumna pomaga zapolniti krožnik in ustvariti obilne, a lahke obroke. Ob pravilni kombinaciji z beljakovinami je lahko tudi odlična glavna jed.

4. Bučke: vsestransko uporabne in lahke

Bučke vsebujejo približno 17 kcal na 100 g. Primerne so za kuhanje, pečenje, žar ali kot dodatek testeninam. Zaradi nevtralnega okusa so priljubljene v fit receptih, od bučkinih rezancev do pečenih zvitkov.

5. Cvetača: zvezda fit kuhinje

Cvetača s svojimi 25 kcal na 100 g omogoča številne kulinarične trike. Postala je osnova za cvetačni riž, cvetačno pico in celo za pire, ki lahko nadomesti krompir. Je izjemno nasitna in zelo priljubljena v nizkohidratnih dietah.

6. Paradižnik: bogat okus z malo kalorijami

Paradižnik vsebuje okoli 18 kcal na 100 g, poleg tega pa je bogat z antioksidantom likopenom, ki je znan po protivnetnih in zaščitnih učinkih. Njegova uporabnost v kuhinji je praktično neomejena, od solat do omak in juh.

7. Brokoli: hranilna bomba z nizko energijsko vrednostjo

Brokoli ima 34 kcal na 100 g, kar je nekoliko več od ostalih živil s seznama, a še vedno zelo malo. Je eden najbolj hranilnih virov vitaminov K, C in folne kisline. Zaradi svoje vlaknaste strukture poskrbi za odličen občutek sitosti.

8. Gobe: nizkokalorične, a polnega okusa

Šampinjoni in druge vrste gob vsebujejo približno 22 kcal na 100 g. Med nizkokaloričnimi živili izstopajo po intenzivnem okusu in umamiju, zato lahko v jedi nadomestijo meso ali pa zmanjšajo potrebo po dodajanju maščob.

9. Jajčevec: idealen za žar in pečico

Jajčevec vsebuje okoli 25 kcal na 100 g in je izjemno vsestranski. Primeren je za pečenje, žar ali kot osnova mediteranskih jedi. Pomembno pa je, da ga ne prepojimo z oljem, saj lahko sicer hitro zvišamo kalorično vrednost.

10. Repa in redkvica: hrustljava svežina

Redkvica in repa imata le približno 16 kcal na 100 g in spadata med najbolj osvežujoče spomladanske pridelke. Zaradi svoje hrustljavosti sta odlična izbira za solate, zdrave prigrizke ali kot dodatek sendvičem.

Zakaj so ta živila idealna za hujšanje?

Vsa predstavljena živila imajo tri skupne lastnosti, ki so ključne za uspešno izgubo telesne teže:

  • visoka vsebnost vode, ki povečuje volumen obroka,
  • visoka vsebnost vlaknin, ki upočasni prebavo in podaljša občutek sitosti,
  • nizka energijska gostota, kar pomeni, da lahko pojeste večje količine, ne da bi zaužili preveč kalorij.

Prav zaradi teh lastnosti so odlična podlaga za obroke, ki so lahki, zdravi in primerni za vsakogar, ki si želi zmanjšati telesno težo ali izboljšati prehranjevalne navade.

Malo kalorij, veliko koristi

Najmanj kalorična živila so pogosto tudi najbolj vsestranska in hranilna. Z nekaj domišljije jih lahko vključite v vsak obrok, od osvežilnih solat do toplih jedi, prilog ali zdravih prigrizkov. Redno vključevanje teh živil v prehrano lahko pomembno pripomore k hujšanju, boljšemu počutju in vzdrževanju telesne teže.

To je lahkotno kosilo z malo kalorijami: celoten meni od predjedi do sladice

Ko želimo zaužiti čim manj kalorij, obenem pa ohraniti občutek pravega kosila, je ključ v premišljeni izbiri jedi. Tudi popolno kosilo, s predjedjo, juho, glavno jedjo, sladico in pijačo, je lahko izjemno lahek, hkrati pa nasiten, okusen in prehransko uravnotežen obrok.

Predstavljamo vam celoten slovenski nizkokalorični kosilni meni, ki skupaj vsebuje približno 280–330 kcal. Takšno kosilo je idealno za vse, ki želijo izgubiti telesno težo ali preprosto jesti bolj zdravo, ne da bi se odrekli užitku pri jedi.

Predjed: osvežilna listnata solata (okoli 25 kcal)

Za uvod v kosilo si lahko privoščimo preprosto in lahkotno predjed, ki prebudi apetit, ne da bi dodala veliko kalorij.

Sestavine:

  • pest motovilca ali rukole,
  • nekaj češnjevih paradižnikov,
  • čajna žlička limoninega soka,
  • ščepec popra in soli.

Gre za hitro pripravljeno solato, ki zaradi vlaknin in svežine poskrbi, da se telo pripravi na nadaljevanje obroka. Zaradi izjemno nizke energijske vrednosti je popolna izbira za začetek.

Juha: lahka zelenjavna juha brez maščob (okoli 50 kcal)

Zelenjavne juhe brez dodanega olja so med najbolj priljubljenimi jedmi pri nizkoenergijski prehrani.

Osnovne sestavine so:

  • korenček, por, bučka,
  • nekaj cvetače,
  • peteršilj,
  • voda, sol in poper.

Vse sestavine kuhamo v vodi, brez maščob. Nastane okusna in nežna juha, ki prinese toplino, ustvari občutek sitosti, a ostane neverjetno lahka. Nizka kaloričnost juhe omogoča, da jo vključimo v vsakodnevno prehrano.

Glavna jed: pečene bučke s skuto ali tofujem (120–160 kcal)

Glavna jed mora kljub nizki kalorični vrednosti vsebovati dovolj beljakovin, da nas nasiti in ohrani energijo. Odlična izbira so pečene bučke, kombinirane z nemastno skuto ali tofujem.

Priprava:

Bučke narežemo na trakove, jih začinimo z rdečo papriko, baziliko ali česnom v prahu in spečemo v pečici na peki papirju, brez dodanega olja. Postrežemo jih s 100 g nemastne skute (okoli 150 kcal) ali 80 g tofuja (okoli 120 kcal).

Jed je izjemno nasitna, lahka in bogata z beljakovinami. Zaradi nevtralnega okusa bučk lahko jed enostavno prilagodimo okusu, obenem pa ohranimo minimalno energetsko vrednost.

Sladica: pečeno jabolko s cimetom (okoli 55 kcal)

Ker si po kosilu marsikdo zaželi nekaj sladkega, je odlična rešitev pečeno jabolko.

Potrebujemo:

  • 1 manjše jabolko,
  • cimet,
  • po želji malo limoninega soka.

Jabolko spečemo v pečici, cimet pa poskrbi za prijetno aromo. Sladica zadovolji željo po sladkem, a brez odvečnih sladkorjev ali maščob. Zaradi vlaknin dodatno prispeva k občutku sitosti.

Pijača: voda z limono ali nesladkan zeliščni čaj (0–5 kcal)

Za popoln zaključek kosila je idealna izbira navadna voda, lahko z dodatkom limone, ali nesladkan zeliščni čaj. Obe možnosti sta praktično brez kalorij, a osvežita in dopolnita lahkoten jedilnik.

Skupna energijska vrednost kosila: 280–330 kcal

To je izjemno nizka številka za celoten, večhodni obrok, ki vključuje predjed, juho, glavno jed in sladico. Kljub nizki energijski vrednosti kosilo ostaja popolno, hranilno in primerno za vsakdanje uživanje.

Nizkokalorično kosilo ni sinonim za odrekanje ali prazno krožnike. Ravno nasprotno, s skrbno izbranimi sestavinami lahko pripravimo popoln in okusen obrok, ki nasiti telo in razbremeni želodec. Takšen jedilnik je odlična izbira za vse, ki želijo shujšati, vzdrževati telesno težo ali preprosto jesti bolj uravnoteženo.

Več iz teme

Poletov receptzdrava prehranašportna prehranahujšanjezdrava hranazdrava dieta
ZADNJE NOVICE
11:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
KJE SE SKRIVA?

Josipa, osumljenca za umor nosečnice v romskem naselju, še iščejo! Policija vse, ki kaj vedo, prosi, naj pokličejo

Moški, ki so ga iskali tudi ponoči, je visok od 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v črno jakno, temno sive hlače in svetlo sive čevlje.
6. 12. 2025 | 11:12
11:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAZNAL VONJ PO DIMU

50-letniku iz okolice Cerknice zgorel avto, škode za 25.000 evrov

Policisti niso zaznali elementov kaznivega dejanja in so tujo krivdo izključili.
6. 12. 2025 | 11:11
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJMANJ KALORIČNO

Top 10 najmanj kaloričnih živil! Kaj izbrati, ko želite shujšati brez odrekanja

To je lahkotno kosilo z malo kalorijami: celoten meni od predjedi do sladice.
Miroslav Cvjetičanin6. 12. 2025 | 11:00
10:48
Novice  |  Slovenija
UČINKOVITA POLICIJA?

Nad Tita Janšev sosed, Hojs v zrak: »Za glavo Tita ste bili v policiji, a ne Ciperle, prvi na vrsti?«

Aleš Hojs ob hitri izleditvi osumljenca za skrunitev kipa v Velenju nekaj žolčnih besed namenil namestniku generalnega direktorja policije.
6. 12. 2025 | 10:48
10:31
Novice  |  Svet
PO NAPADU DRONA

Hudo poškodovana jedrska elektrarna v Černobilu! Širjenja sevanja ni mogoče ustaviti (FOTO)

Inšpekcijski pregled zaščitne strukture je pokazal, da je napad z dronom februarja povzročil propadanje konstrukcije.
6. 12. 2025 | 10:31
10:20
Lifestyle  |  Astro
STARODAVNA PRAKSA

Šamanizem ni vera, je povezovanje z nevidnim

Vse je živo in povezano, kar prosimo, moramo živeti.
6. 12. 2025 | 10:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki