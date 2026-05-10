Trening brez učinka: kako številni rekreativci zapravljajo čas in ne napredujejo

S prihodom toplejših dni so parki, sprehajalne poti in fitnesi znova polni rekreativcev. Veliko ljudi redno trenira, a kljub vloženemu času pogosto ne opazi pravega napredka. Strokovnjaki opozarjajo, da težava največkrat ni v pomanjkanju volje, temveč v napačnem pristopu k vadbi.

Ena najpogostejših napak je trening brez jasnega cilja. Mnogi tedne ali mesece ponavljajo isto rutino, enako razdaljo, isti tempo in enake obremenitve. Telo se na takšen napor hitro navadi, zato napredek obstane, čeprav ima posameznik občutek, da redno in vestno trenira.

Po besedah strokovnjakov to ni več pravi trening, temveč predvsem ohranjanje trenutne telesne pripravljenosti.

Preveč treninga v prekratkem času

Maj in začetek poletne sezone pogosto prineseta še eno težavo - pretiravanje. Po obdobju manj gibanja številni nenadoma začnejo trenirati skoraj vsak dan, brez načrta, počitka in postopnega stopnjevanja obremenitev.

Prvih nekaj dni telo še zdrži povečan napor, nato pa se pojavijo utrujenost, bolečine in padec motivacije. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da telo ne potrebuje šoka, temveč postopno prilagajanje.

Vadba »nekje vmes« ne prinaša rezultatov

Pogosta napaka rekreativcev je tudi to, da večino treningov opravijo z enako intenzivnostjo. Vadba ni dovolj lahkotna za regeneracijo, hkrati pa ni dovolj zahtevna, da bi telo spodbudila k napredku.

Telo za razvoj potrebuje razliko med počitkom in izzivom. V praksi to pomeni, da naj bodo nekateri dnevi, namenjeni lahkotnemu gibanju, drugi pa nekoliko intenzivnejši vadbi, hitrejšemu tempu ali treningu v klanec.

Prav raznolikost je po mnenju strokovnjakov eden ključnih dejavnikov za napredek.

Telo za razvoj potrebuje razliko med počitkom in izzivom. FOTO: Shutterstock

Brez beleženja ni pravega pregleda

Veliko rekreativcev ne spremlja svojega napredka, zato težko ocenijo, ali dejansko izboljšujejo telesno pripravljenost. Že preprost zapis časa, razdalje ali občutka po treningu lahko pomaga pri načrtovanju vadbe in spremljanju rezultatov.

Maj je po ocenah trenerjev idealen mesec za postavljanje temeljev. Za napredek ni potreben popoln program, temveč predvsem nekaj osnov: tri do štiri treninge tedensko, dovolj raznolikosti in postopno povečevanje obremenitev.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo še na eno pomembno dejstvo, če posameznik po enem mesecu še vedno trenira popolnoma enako kot prvi teden, ne gre več za napredek, temveč zgolj za ponavljanje iste rutine.

Napredek pri rekreaciji namreč ni naključje, ampak rezultat odločitev in načina treninga iz tedna v teden.