POSKUSITE, NE BO VAM ŽAL

Tri najboljše vadbe za dolgo in zdravo življenje

V letu 2025 se veliko govori o dolgoživosti.
Osnovne vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, dvigi uteži in vaje za hrbet, krepijo večje mišične skupine in ohranjajo funkcionalno moč. FOTO: Getty Images
Osnovne vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, dvigi uteži in vaje za hrbet, krepijo večje mišične skupine in ohranjajo funkcionalno moč. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 4. 10. 2025 | 09:00
3:29
A+A-

O tej temi sta govorila tudi ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Ši Džinping na svojem srečanju

To ni le vprašanje dolžine življenja, temveč predvsem kakovosti, kako dolgo lahko ostanemo vitalni, samostojni in zdravi.

Poleg genetike imajo velik vpliv na dolgoživost tudi življenjski slog, prehrana, spanje, socialni stiki in seveda telesna aktivnost.

Raziskave potrjujejo, da obstajajo tri vrste vadbe, ki v kombinaciji prinašajo največ koristi za dolgo in zdravo življenje: kardio vadba, vadba za moč in vadba za gibljivost.

1. Kardio vadba – ključ do zdravega srca in ožilja

Kardio vadba vključuje gibanja, ki pospešijo srčni utrip in izboljšujejo prekrvavitev: hoja, tek, kolesarjenje, ples, plavanje ali aerobika. Pomembno je, da jo izvajamo redno, vsaj 150 minut zmerne aktivnosti na teden (ali 75 minut intenzivne).

Študije so pokazale, da lahko redna kardio vadba zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt tudi do 30 odstotkov, izboljša delovanje srca in pljuč ter krepi splošno vitalnost.

2. Vadba za moč – zaščita mišic in kosti

Po 40. letu začne mišična masa postopoma upadati, kar lahko vodi v oslabelost, počasnejšo presnovo in večje tveganje za zlome. Zato je vadba za moč ključna za dolgoživost. Osnovne vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, dvigi uteži in vaje za hrbet, krepijo večje mišične skupine in ohranjajo funkcionalno moč.

Že 30 do 60 minut vadbe za moč na teden lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za petino, hkrati pa izboljša gostoto kosti, kuri kalorije, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen ter celo izboljša kakovost spanca.

image_alt
5 najboljših vaj za moč po 60. letu, ki ohranjajo vitalnost in zdravje

3. Vadba za gibljivost – ohranjanje mladostne lahkotnosti gibanja

Gibljivost je pogosto podcenjena, a odločilna za dolgo življenje brez bolečin in omejitev. Vaje, kot so raztezanje, joga, pilates in vaje za mobilnost, preprečujejo otrdelost sklepov, izboljšujejo koordinacijo in zmanjšujejo tveganje za padce.

Redna vadba gibljivosti zmanjša raven stresa, izboljša kakovost spanja in pripomore k boljšemu hormonskemu ravnovesju.

Koliko vadbe je dovolj?

Za dolgoživost ni nujno vsak dan preživeti ure in ure v telovadnici. Dovolj je že 30 do 40 minut vadbe 2- do 3-krat tedensko, da občutno izboljšate zdravje. Če vsakodnevno vključite še kratek sprehod, si naredite veliko uslugo. Najpomembneje je, da vadbo izvajate redno in jo prilagodite svojim zmožnostim.

image_alt
Če pri 50 letih zmorete te 4 stvari, ste v odlični telesni pripravljenosti

Kako spremljati napredek?

Napredek lahko spremljate s preprostimi znaki: boljši spanec, več energije, lažje opravljanje vsakodnevnih opravil in hitrejša regeneracija po naporu. Pomaga tudi spremljanje srčnega utripa ali srčne variabilnosti (HRV), ki kaže, kako učinkovito se telo prilagaja na stres in napore.

Vadba kot temelj zdrave starosti

Dolgoživost ni le dodajanje let življenju, temveč dodajanje zdravja letom. Redna telesna dejavnost v kombinaciji z uravnoteženo prehrano, kakovostnim spanjem in dobrimi socialnimi odnosi je najboljši recept za vitalnost tudi v poznejših letih.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
