Tri prednosti dela po upokojitveni starosti. Zakaj mnogi ostajajo aktivni tudi po 60. letu?

Delo po upokojitveni starosti v Sloveniji ni več izjema, temveč vse pogostejša odločitev. Nekateri ostanejo delovno aktivni zaradi finančne varnosti, drugi zaradi osebnega zadovoljstva, tretji zaradi občutka pripadnosti in smisla.

Strokovnjaki s področja gerontologije, psihologije dela in medicine dela poudarjajo, da ima zmerna in prilagojena delovna aktivnost po upokojitveni starosti lahko številne koristi, tako za posameznika kot za družbo.

V nadaljevanju predstavljamo tri ključne prednosti dela po upokojitvi, podprte s strokovnimi spoznanji.

1. Boljše duševno zdravje in ohranjanje kognitivnih sposobnosti

Prehod iz aktivne kariere v popolno upokojitev je za marsikoga velik življenjski preobrat. Nenadna izguba dnevne strukture, socialnih stikov in občutka koristnosti lahko pri nekaterih posameznikih vodi v občutke praznine ali celo depresivna stanja.

Raziskave kažejo, da redna mentalna aktivnost upočasnjuje kognitivni upad, socialna vključenost zmanjšuje tveganje za osamljenost, občutek smisla pozitivno vpliva na psihološko stabilnost.

Delo, tudi v skrajšanem obsegu, zahteva reševanje problemov, komunikacijo, prilagajanje in učenje. Vse to stimulira možgane in pomaga ohranjati spomin, koncentracijo ter miselno prožnost. Pomembno pa je, da je delo prilagojeno zmožnostim posameznika in ne povzroča kroničnega stresa.

2. Večja finančna varnost in manj stresa zaradi prihodkov

Finančni vidik je eden najpogostejših razlogov za nadaljevanje dela po upokojitveni starosti. Pokojnine v Sloveniji pogosto ne dosegajo ravni prejšnjih prihodkov, zato dodatno delo omogoča višji mesečni dohodek, večjo finančno neodvisnost, manj skrbi glede nepričakovanih stroškov (zdravstvo, pomoč na domu, vzdrževanje nepremičnin).

Finančna varnost ima neposreden vpliv na psihološko blaginjo. Manj finančnega pritiska pomeni manj kroničnega stresa, ta pa je povezan z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, motnje spanja in anksioznost.

Strokovnjaki opozarjajo, da je optimalna rešitev pogosto kombinacija pokojnine in delne delovne aktivnosti, ki posamezniku omogoča ravnotežje med delom in prostim časom.

Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. FOTO: Getty Images

3. Ohranjanje telesne aktivnosti in socialne vključenosti

Delo pomeni gibanje - fizično ali mentalno. Tudi pri pretežno sedečem delu je posameznik bolj aktiven kot ob popolni neaktivnosti doma.

Redna struktura dneva spodbuja:

zgodnejše vstajanje,

več gibanja,

več socialnih interakcij.

Socialna povezanost je eden ključnih dejavnikov zdravega staranja. Osamljenost je namreč povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, demenco in prezgodnjo umrljivost.

Delo omogoča ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. Številni posamezniki poročajo, da jim delovno okolje daje občutek, da so še vedno koristni, potrebni in cenjeni, kar ima močan vpliv na samopodobo.

Delo po upokojitveni starosti: da ali ne?

Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. Ključni dejavniki so zdravstveno stanje, narava dela, stopnja obremenitve in osebna motivacija.

Če delo povzroča prekomerno utrujenost, kronični stres ali zdravstvene težave, lahko koristi hitro zbledijo. Če pa je prilagojeno, smiselno in zmerno, lahko predstavlja pomemben del aktivnega in zdravega staranja.

Aktivno staranje kot družbeni trend

Evropske demografske projekcije kažejo na staranje prebivalstva in daljšo življenjsko dobo. Koncept »aktivnega staranja« zato postaja vse pomembnejši, ne le kot ekonomska nuja, temveč kot model kakovostnega življenja v zrelih letih.

Delo po upokojitvi ni več zgolj podaljševanje kariere, temveč pogosto zavestna odločitev za ohranjanje vitalnosti, stabilnosti in socialne vključenosti.