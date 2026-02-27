  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAKAJ PA NE

Tri prednosti dela po upokojitveni starosti. Zakaj mnogi ostajajo aktivni tudi po 60. letu?

Starost sama po sebi ni omejitev, pomembno je, da delo ostane podpora življenju, ne njegovo breme.
Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. Ključni dejavniki so zdravstveno stanje, narava dela, stopnja obremenitve in osebna motivacija. FOTO: Getty Images
Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. Ključni dejavniki so zdravstveno stanje, narava dela, stopnja obremenitve in osebna motivacija. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 27. 2. 2026 | 11:00
4:34
A+A-

Delo po upokojitveni starosti v Sloveniji ni več izjema, temveč vse pogostejša odločitev. Nekateri ostanejo delovno aktivni zaradi finančne varnosti, drugi zaradi osebnega zadovoljstva, tretji zaradi občutka pripadnosti in smisla.

Strokovnjaki s področja gerontologije, psihologije dela in medicine dela poudarjajo, da ima zmerna in prilagojena delovna aktivnost po upokojitveni starosti lahko številne koristi, tako za posameznika kot za družbo.

V nadaljevanju predstavljamo tri ključne prednosti dela po upokojitvi, podprte s strokovnimi spoznanji.

1. Boljše duševno zdravje in ohranjanje kognitivnih sposobnosti

Prehod iz aktivne kariere v popolno upokojitev je za marsikoga velik življenjski preobrat. Nenadna izguba dnevne strukture, socialnih stikov in občutka koristnosti lahko pri nekaterih posameznikih vodi v občutke praznine ali celo depresivna stanja.

Raziskave kažejo, da redna mentalna aktivnost upočasnjuje kognitivni upad, socialna vključenost zmanjšuje tveganje za osamljenost, občutek smisla pozitivno vpliva na psihološko stabilnost.

Delo, tudi v skrajšanem obsegu, zahteva reševanje problemov, komunikacijo, prilagajanje in učenje. Vse to stimulira možgane in pomaga ohranjati spomin, koncentracijo ter miselno prožnost. Pomembno pa je, da je delo prilagojeno zmožnostim posameznika in ne povzroča kroničnega stresa.

2. Večja finančna varnost in manj stresa zaradi prihodkov

Finančni vidik je eden najpogostejših razlogov za nadaljevanje dela po upokojitveni starosti. Pokojnine v Sloveniji pogosto ne dosegajo ravni prejšnjih prihodkov, zato dodatno delo omogoča višji mesečni dohodek, večjo finančno neodvisnost, manj skrbi glede nepričakovanih stroškov (zdravstvo, pomoč na domu, vzdrževanje nepremičnin).

Finančna varnost ima neposreden vpliv na psihološko blaginjo. Manj finančnega pritiska pomeni manj kroničnega stresa, ta pa je povezan z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, motnje spanja in anksioznost.

Strokovnjaki opozarjajo, da je optimalna rešitev pogosto kombinacija pokojnine in delne delovne aktivnosti, ki posamezniku omogoča ravnotežje med delom in prostim časom.

Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. FOTO: Getty Images
Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. FOTO: Getty Images

3. Ohranjanje telesne aktivnosti in socialne vključenosti

Delo pomeni gibanje - fizično ali mentalno. Tudi pri pretežno sedečem delu je posameznik bolj aktiven kot ob popolni neaktivnosti doma.

Redna struktura dneva spodbuja:

  • zgodnejše vstajanje,
  • več gibanja,
  • več socialnih interakcij.

Socialna povezanost je eden ključnih dejavnikov zdravega staranja. Osamljenost je namreč povezana z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, demenco in prezgodnjo umrljivost.

Delo omogoča ohranjanje občutka pripadnosti skupnosti. Številni posamezniki poročajo, da jim delovno okolje daje občutek, da so še vedno koristni, potrebni in cenjeni, kar ima močan vpliv na samopodobo.

Delo po upokojitveni starosti: da ali ne?

Odločitev za delo po upokojitveni starosti mora biti individualna. Ključni dejavniki so zdravstveno stanje, narava dela, stopnja obremenitve in osebna motivacija.

Če delo povzroča prekomerno utrujenost, kronični stres ali zdravstvene težave, lahko koristi hitro zbledijo. Če pa je prilagojeno, smiselno in zmerno, lahko predstavlja pomemben del aktivnega in zdravega staranja.

Aktivno staranje kot družbeni trend

Evropske demografske projekcije kažejo na staranje prebivalstva in daljšo življenjsko dobo. Koncept »aktivnega staranja« zato postaja vse pomembnejši, ne le kot ekonomska nuja, temveč kot model kakovostnega življenja v zrelih letih.

Delo po upokojitvi ni več zgolj podaljševanje kariere, temveč pogosto zavestna odločitev za ohranjanje vitalnosti, stabilnosti in socialne vključenosti.

Tri ključne prednosti dela po upokojitveni starosti so:

  • ohranjanje duševne ostrine in psihološkega ravnovesja,
  • večja finančna varnost,
  • boljša socialna vključenost in vsakodnevna struktura.

Starost sama po sebi ni omejitev, pomembno je, da delo ostane podpora življenju, ne njegovo breme.

Več iz teme

pokojninestaranjeupokojitev
ZADNJE NOVICE
11:55
Bulvar  |  Domači trači
VESELJE

To morate slišati, kako šaljivo pesem so posneli za naše skakalce (VIDEO)

V dneh po olimpijskih igrah sta nastali vsaj dve navijaški skladbi, posvečeni našim šampionom.
27. 2. 2026 | 11:55
11:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Radiatorja nismo hoteli – račun za ogrevanje kopalnice nas je presenetil

Radiatorja v kopalnici nismo želeli (pa tudi prostora zanj nismo imeli), talno ogrevanje pa bi s seboj potegnilo stroške, ki si jih nismo mogli privoščiti.
Kaja Berlot27. 2. 2026 | 11:30
11:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

V Kosezah »s silo telesa« vlomil v stanovanje, a policija ga je kmalu našla

Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 622 klicev, od tega 204 takšnih, ki so zahtevali posredovanje.
27. 2. 2026 | 11:17
11:10
Novice  |  Slovenija
GORIČKO

Prekmurski mojster na podstrešju skrbno čuval tisoče vojaških fotografij

V družini Alojza Šbülla so se že leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca. V Prekmurju so pustili neizbrisno fotografsko dediščino.
Andrej Bedek27. 2. 2026 | 11:10
11:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE

Tri prednosti dela po upokojitveni starosti. Zakaj mnogi ostajajo aktivni tudi po 60. letu?

Starost sama po sebi ni omejitev, pomembno je, da delo ostane podpora življenju, ne njegovo breme.
Miroslav Cvjetičanin27. 2. 2026 | 11:00
10:37
Novice  |  Slovenija
OBVEZNI ZIMSKI REGRES

Znano, koliko zaposlenih še ni prejelo božičnice: delodajalci nižali plače za izplačilo?

Po podatkih finančne uprave je do začetka januarja obvezni regres izplačalo 71.239 delodajalcev, prejelo ga je skoraj 97 odstotkov vseh.
27. 2. 2026 | 10:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki