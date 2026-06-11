Tri skodelice tega priljubljenega napitka na dan lahko pomagajo znižati krvni tlak

Raziskave kažejo, da lahko redno pitje čaja prispeva k boljšemu zdravju srca in ožilja. Visok krvni tlak oziroma hipertenzija je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Pogosto poteka brez očitnih simptomov, hkrati pa pomembno povečuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge bolezni srca in ožilja.

Dobra novica je, da lahko k urejanju krvnega tlaka pomembno prispevajo tudi vsakodnevne prehranske navade. Med njimi izstopa priljubljen topel napitek, ki ga številni Slovenci pijejo vsak dan - čaj.

Tri skodelice čaja lahko zagotovijo priporočeno količino koristnih snovi

Pregled obsežnih znanstvenih raziskav, objavljen v strokovni reviji Advances in Nutrition, je analiziral rezultate 157 kliničnih preizkusov in 15 dodatnih raziskav o vplivu flavan-3-olov na zdravje človeka.

Flavan-3-oli so naravne rastlinske spojine, ki jih najdemo predvsem v čaju, jabolkih, jagodičevju in kakavu. Raziskovalci so ugotovili, da dnevni vnos med 400 in 600 miligrami teh spojin ugodno vpliva na krvni tlak, raven holesterola in uravnavanje krvnega sladkorja.

Ena skodelica čaja vsebuje približno 160 miligramov flavan-3-olov, kar pomeni, da bi tri skodelice dnevno lahko zagotovile priporočeno količino teh koristnih snovi.

Zakaj je čaj dober za srce?

Po ugotovitvah raziskovalcev flavonoidi, med katere sodijo tudi flavan-3-oli, izboljšujejo delovanje notranje stene krvnih žil. Ta pomembna funkcija pomaga ohranjati prožnost žil in podpira uravnavanje krvnega tlaka.

Zaradi visoke vsebnosti flavonoidov velja čaj za eno izmed živil, ki lahko prispevajo k zdravju srca in ožilja. Poleg tega zagotavlja tudi hidracijo organizma, kar je pomembno za splošno dobro počutje.

Koristi segajo tudi dlje od krvnega tlaka

Znanstvene raziskave flavan-3-olom pripisujejo številne potencialne koristi za zdravje. Med drugim so preučevali njihove:

antioksidativne lastnosti,

zaščitni učinek na srce,

protivirusno delovanje,

antibakterijske učinke,

zaščitni vpliv na možgane.

Vse več dokazov nakazuje, da redno uživanje živil, bogatih s flavan-3-oli, pomaga zmanjševati tveganje za bolezni, povezane z življenjskim slogom, med drugim za bolezni srca in ožilja, možgansko kap ter sladkorno bolezen tipa 2.

Katera živila vsebujejo flavan-3-ole?

Najpomembnejši prehranski viri so:

čaj,

jabolka,

jagodičevje,

kakav.

Strokovnjaki poudarjajo, da je priporočilo povezano z uživanjem teh snovi prek hrane in pijače, ne pa prek prehranskih dopolnil.

Kako lahko še znižamo krvni tlak?

Za zmanjšanje tveganja za hipertenzijo in njene zaplete strokovnjaki priporočajo:

uravnoteženo in zdravo prehrano,

vsaj 150 minut telesne dejavnosti tedensko,

vzdrževanje primerne telesne teže,

zmanjšanje vnosa soli,

opustitev uživanja alkohola,

zmernost pri uživanju kofeinskih napitkov,

opustitev kajenja.

Visok krvni tlak pogosto ne povzroča težav, zato ga mnogi odkrijejo šele ob rednem zdravniškem pregledu. Prav zato je priporočljivo, da si ga občasno izmerimo, še posebej po 50. letu starosti ali če imamo v družini zgodovino srčno-žilnih bolezni.

Redna telesna dejavnost, zdrava prehrana in nekaj skodelic kakovostnega čaja na dan so lahko preprosti koraki, ki dolgoročno prispevajo k boljšemu zdravju srca in ožilja.