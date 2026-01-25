  • Delo d.o.o.
STOP ALKOHOLU

Trije ključni razlogi, da se pitje alkohola ne splača več

Zakaj opustitev alkohola dolgoročno spremeni telo?
Po opustitvi alkohola so jutra postala mirnejša, brez tako imenovanega »anksioznega mačka«. FOTO: Getty Images
Po opustitvi alkohola so jutra postala mirnejša, brez tako imenovanega »anksioznega mačka«. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 1. 2026 | 15:00
4:29
A+A-

Opustitev alkohola je za mnoge velika življenjska odločitev, pogosto povezana z zdravjem, počutjem in iskanjem boljšega ravnovesja. Izkušnje kažejo, da se pozitivni učinki ne pokažejo le kratkoročno, temveč se z abstinenco sčasoma krepijo. Po več kot letu dni brez alkohola postane jasno, da se telo in um odzoveta na način, ki ga je težko prezreti.

Primer našega bralca. Odločitev za popolno odpoved alkoholu je bila sprva povezana z zdravstvenimi težavami, ki jih je pitje dodatno poslabševalo. Kasneje je sledila diagnoza kronične vnetne črevesne bolezni, pri kateri so se simptomi, kot so močni trebušni krči, izčrpanost, izguba telesne teže in prebavne motnje, ob uživanju alkohola izrazito stopnjevali. Alkohol se je izkazal kot eden izmed sprožilcev poslabšanj, zato je sledila zavestna odločitev, da se mu popolnoma odpove.

Po skoraj 16 mesecih brez alkohola se je pokazalo, da odsotnost pitja v vsakdanjem življenju večinoma ne predstavlja izgube. Občasna želja po kozarcu vina ali peneče pijače se sicer pojavi v posebnih trenutkih, vendar v praksi hitro zbledi. Ključni so trije učinki, ki so se izkazali kot odločilni.

Manj tesnobe in psihičnega nemira

Ena največjih sprememb se je pokazala na področju duševnega zdravja. Alkohol sicer kratkoročno deluje pomirjujoče, vendar dolgoročno pogosto povečuje občutke tesnobe. Po večerih z alkoholom so bili pogosti jutranji občutki krivde, nemira in pretirane skrbi zaradi izrečenih besed ali vedenja.

Po opustitvi alkohola so jutra postala mirnejša, brez tako imenovanega »anksioznega mačka«. Strokovne organizacije opozarjajo, da alkohol in tesnoba pogosto delujeta v začaranem krogu: alkohol, kot depresor začasno umiri živčni sistem, a ko njegov učinek popusti, se tesnoba lahko vrne še močnejša. Ob rednem pitju se živčni sistem prilagodi, ob padcu ravni alkohola pa se lahko sproži odziv »boj ali beg«, podoben anksioznim motnjam.

Bolj zdrava in sijoča koža

Opazna sprememba se je pokazala tudi na koži. Čeprav so občasni mozolji in suhi predeli še vedno prisotni, je splošen videz kože bolj zdrav, enakomeren in manj zabuhel. Alkohol deluje kot diuretik, kar pomeni, da telo izgublja tekočino in pomembna hranila, posledica pa je dehidrirana koža.

Dehidrirana koža je bolj nagnjena k vnetjem, videti je pusta, gube so izrazitejše, podočnjaki pa bolj opazni. Poleg tega telo ob suhosti pogosto proizvaja več sebuma, kar lahko prispeva k nastanku aken. Alkohol se v telesu presnavlja tudi v sladkor, kar sproža hormonske odzive, ki dodatno spodbujajo mastenje kože. Opustitev alkohola tako omogoča stabilnejše stanje kože in boljšo učinkovitost negovalnih izdelkov.

Kakovostnejši in bolj obnovitveni spanec

Tretja pomembna sprememba je povezana s spanjem. Alkohol sicer lahko povzroči hitro uspavanje, vendar resno moti fazo REM, ki je ključna za obdelavo čustev, spomin in regeneracijo. Posledica so utrujenost, slabša koncentracija in občutek izčrpanosti naslednji dan.

Po opustitvi alkohola se je spanec občutno izboljšal. Spanje je globlje, bolj neprekinjeno in dejansko obnovitveno, kar je še posebej pomembno pri kroničnih zdravstvenih težavah. Telo ima ponoči končno možnost, da se regenerira brez dodatnih obremenitev.

Nepričakovan učinek abstinence

Eden izmed manj omenjenih vidikov odpovedi alkoholu je občutek notranjega zadovoljstva. Abstinenca se izkaže za presenetljivo nagrajujočo. Sčasoma se ne krepi le fizično zdravje, temveč tudi občutek osebnega dosežka in nadzora nad lastnimi odločitvami, nam piše bralec.

Z vsakim mesecem brez alkohola postaja motivacija za vztrajanje večja, želja po vrnitvi k pitju pa vse manjša. Kar se začne kot zdravstvena nuja, se lahko razvije v trajno spremembo življenjskega sloga, brez občutka odrekanja, a z jasnimi koristmi za telo in um.

Opustitev alkohola tako ni le začasna odločitev, temveč za mnoge pot do boljšega zdravja, večje stabilnosti in dolgoročnega dobrega počutja.

