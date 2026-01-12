  • Delo d.o.o.
Z NOVO POMOČJO V NOVO LETO

Trije preizkušeni načini, kako si zagotoviti zdrave prehranjevalne navade v letu 2026

Pri tej zagotovitvi mi je veliko pomagala Big Bang prodajalna v Kranju. Ne, ne gre za reklamno sporočilo.
Ključ je v tem, da zdrav obrok postane preprost, hiter in prijeten del vsakdana, ne obveznost. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 1. 2026 | 11:30
4:09
Zdravo prehranjevanje je lahko izziv, še posebej v hitrem tempu vsakdanjega življenja. Hitri obroki in predpripravljene malice so pogosto cenejša in bolj »praktična« izbira, a to ne pomeni, da je kakovostna prehrana nedosegljiva. Z nekaj premišljenimi kuhinjskimi pripomočki in preprostimi navadami lahko težave z nezdravimi obroki hitro postanejo preteklost.

Vemo, da smo športni rekreativci nagnjeni tudi k uporabi vsemogočih gadgetov, da, tudi kuhinjskih, kajne? Big Bang prodajalne so zato naš Merkur. Tam dobimo vse, od pametne ure in akcijske kamere do ... ožemalnika in ...

Napisati hočem, da moškim včasih manjka primerna spodbuda za boljše življenje. Verjetno tudi ženskam. Ampak ko sem zagledal ninjo na polici, sem se odločil, da bom letos živel še enkrat bolj zdravo.

Spodaj predstavljamo tri preverjene strategije, ki pomagajo izboljšati prehranjevalne navade v novem letu, enostavno, učinkovito in brez izgube dragocenega časa.

1. Začnite dan z »močnimi« zajtrki

Najboljši začetek dneva je tisti, ki zagotavlja energijo brez zapletov. Rešitev je zmogljiv mešalnik ali blender, ki pripravi zdrave napitke v nekaj minutah.

V ponudbi trgovine Big Bang so na voljo različni nivoji blenderjev, od zmogljivih modelov Ninja TB401EU Detect Power blender do kompaktnih naprav za vsak dan. Z njimi lahko brez težav pripravite smuti iz zamrznjenega sadja, špinače ali drugih sestavin, ki podpirajo zdravo prehrano, ne glede na to, kako hiter je vaš jutranji ritem.

Priprava napitkov vnaprej in uporaba avtomatskih nastavitev pomeni, da lahko že ob prvem »jutranjem poku« zdravo energijsko mero vzamete s seboj, ne da bi zamujali vsakodnevne obveznosti.

2. Optimizirajte kosila in malice

Kosilo je lahko eden od najbolj tistih obrokov, ki ga posamezniki opravijo »na hitro« - pogosto s premalo hranil in preveč kalorijami. Priprava obrokov vnaprej omogoča večji nadzor nad kakovostjo in uravnoteženostjo jedi.

V Big Bangu najdete široko paleto kuhinjskih aparatov, ki to olajšajo:

Multipraktiki in kuhinjski roboti za hitro sekljanje zelenjave in pripravo svežih sestavin brez napora, blenderji in mešalniki za osnovna prehodna dela pri pripravi obrokov, dodatki, ki pohitrijo pripravo in zmanjšajo čas v kuhinji. 

Takšni pripomočki zmanjšajo potrebo po nakupu poceni obrokov na ulici in hkrati pomagajo zagotoviti, da imajo obroki dovolj beljakovin, zelenjave in zdravih ogljikovih hidratov.

3. Preprosti triki za vikend in uživanje obrokov

Ko je konec tedna več časa, lahko priprava bolj zdravih različic prigrizkov postane zabaven ritual. Sokovniki in ožemalniki iz ponudbe istega prodajalca omogočajo pripravo svežih sadnih in zelenjavnih sokov brez dodanega sladkorja ali konzervansov. 

Poleg tega lahko z dodatkom beljakovin v testo za pečenje v »zrakolovki«, air fryer, cvrtnik na vroči zrak ali multipraktiku pripravite hranljive prigrizke, ki nadomestijo rafinirane sladice. Zraven tega pa mikrovalovne pečice omogočajo hitro pogrevanje obrokov, kar je odlična rešitev za tiste dni, ko priprava iz nič ni potrebna, a zdrava izbira še vedno je. 

Zdrave navade so dosegljive vsakomur

Zdravo prehranjevanje ni rezervirano za kuharje ali profesionalce. Pravilno izbrani kuhinjski pripomočki lahko vsakomur olajšajo pot do bolj uravnotežene prehrane, brez odvečnega stresa ali časovne izgube. Izdelki iz ponudbe omenjenega prodajalca so odlična izhodiščna točka za vsakogar, ki želi prehrano dvigniti na novo raven v letu 2026. 

Ključ je v tem, da zdrav obrok postane preprost, hiter in prijeten del vsakdana, ne obveznost.

