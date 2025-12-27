Trik, ki ga skoraj nihče ne pozna! To živilo pred pitjem alkohola lahko močno omili mačka

December je čas prazničnih zabav, ko marsikdo uživa v kuhanem vinu ali kozarcu penine. Včasih pa se zgodi, da jih je uživanje alkohola preveč, kar naslednje jutro privede do neprijetnega mačka.

Zdravniki opozarjajo, da je najboljši način za preprečevanje mačka odgovorna uporaba alkohola. A obstaja tudi preprost trik, ki ga večina ne pozna, vse je v hrani, ki jo zaužijemo pred pitjem.

Eden od nasvetov strokovnjakov je prav sir. Sir je bogat z beljakovinami, maščobami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, ki obložijo želodec in upočasnijo absorpcijo alkohola. Tako telo bolje predela alkohol, hkrati pa se zmanjša tveganje za poškodbe jeter. Poleg tega sir vsebuje vitamin B in kalcij, ki se med uživanjem alkohola hitro izčrpata. Kalcij podpira delovanje živcev in mišic, vitamin B pa prispeva k energiji in metabolizmu.

Zdravniki priporočajo, da si pred večernim izhodom privoščite kos sira, tako bo vaš želodec pripravljen in maček naslednje jutro manj verjeten.

Če pa kljub vsemu pozabite na »sir pred pijačo« in se naslednje jutro zbujate z mačkom, je bolje za zajtrk izbrati zelenjavo, namesto mastnega sendviča ali zajtrka z veliko maščobami. Priporočeni zajtrk vključuje jajca, šampinjone, avokado, nekaj feta sira, par kuhanih paradižnikov in kanček olivnega olja. Takšna kombinacija pomaga podpreti delovanje jeter in nadomestiti izgubljene vitamine ter minerale.

Tudi napitek, kot je matcha (japonski zeleni čaj), je dobra izbira, vsebuje manj kofeina kot kava in je poln antioksidantov, ki telesu pomagajo pri regeneraciji. Kofein pa je bolje zaužiti po obroku, da se prepreči nenaden dvig kortizola, kar je še posebej pomembno, če se spopadate z mačkom.

Koliko alkohola je preveč?

Čeprav sir pomaga, je pomembno, da z alkoholom ne pretiravamo. Študije kažejo, da lahko že omejeno pretirano pitje povzroči motnje delovanja jeter in dolgoročno škodo. Za moške pomeni presežek alkohola več kot osem enot naenkrat, za ženske pa več kot šest enot.

Zdravniki priporočajo, da ne pijete več kot 14 enot alkohola na teden, razdeljenih na več dni z vsaj nekaj dnevi brez alkohola. Ena enota je približno pol piva ali en kozarec vina, kar pomeni, da zmerno uživanje in sir pred pitjem lahko znatno zmanjša tveganje za nadležnega mačka.