VREDNO JE POSKUSITI

Triki in metode, da končno postanete bolj športni

Preprosta metoda, ki vas bo končno spravila v formo: skrivnost športne motivacije po Nunu Alvesu.
Odločim se, da bom tekel vsako jutro. Potem pa pridejo ovire, mraz, tema, dež. FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 11. 2025 | 08:56
4:29
Vadba je dobra za telo in duha. Izboljša razpoloženje, pomaga pri boljšem spanju, spodbuja izgubo telesne teže in krepi odpornost proti boleznim.

Kljub temu pa mnogi težko spremenijo življenjski slog in se spravijo k redni telesni dejavnosti.

Za vse, ki resnično želijo uspeti, prinaša urednik FITBOOK-a in avtor glasila Highway to Health Nuno Alves nekaj praktičnih nasvetov, kako se tega lotiti.

Gibanje kot vsakdanja navada

Za številne je beseda vadba povezana z naporom, prisilo in dolgimi treningi, ki jih je treba »oddelati«. Pogosto vadbo odrivamo na stran, kot bi šlo za neprijetno opravilo v službi. In res, če o vadbi razmišljate kot o dveh urah popolne izčrpanosti, boste verjetno izgubili motivacijo, še preden začnete.

Toda Alves poudarja: ni treba, da si postavite previsoke cilje. »Namesto da razmišljate o zapletenih treningih, naj bo vsak dan nekoliko bolj aktiven,« je povedal v podcastu Naturally Good holistične coachinje Adaeze Wolf. »Morda se do trgovine ne odpeljite z avtom, ampak pojdite peš, dve vrečki, ki jih nesete domov, sta že majhen trening,« svetuje.

Poiščite, kar vam ustreza

Če želite narediti korak dlje, ne sledite slepo modnim trendom v fitnesu. Ne tecite zgolj zato, ker to počnejo vsi okoli vas. Alves priporoča, da odkrijete, katera dejavnost vam resnično ustreza in vas veseli. Užitek in dober občutek sta namreč najmočnejša motivatorja.

Namig se pogosto skriva v otroštvu ali mladosti, pomislite, katere športne discipline ste imeli radi. Če se ne spomnite, preprosto preizkušajte različne aktivnosti, dokler ne najdete svoje.

Kako preiti iz neaktivnosti v gibanje

V teoriji je vse skupaj preprosto. A v praksi hitro izgubimo motivacijo zaradi pomanjkanja časa, slabega vremena ali preprosto zato, ker se nam ne ljubi. Kako se temu izogniti?

Najbolj očiten odgovor je: ustvarite rutino. Po besedah Nuna Alvesa to dosežemo tako, da v celoti utelešamo svojo želeno raven aktivnosti. »Postati morate oseba, ki je povezana s to rutino. Jaz želim biti Nuno, ki je znan po tem, da je aktiven. Želim, da ljudje rečejo: To je tisti, ki vsak dan vstane in gre vadit. Če tako komuniciram in živim, to postanem – zase in za druge,« pojasnjuje.

Nuno Alves je napisal knjigo o tem, kako začeti športati. FOTO: Slovenske novice
FOTO: Slovenske novice

Tak pristop ima tudi psihološki učinek: ne želite si priznati, da ste »tisti aktivni tip«, ki je spet postal len. Prav ta misel vas lahko motivira, da vztrajate pri vadbi tudi takrat, ko bi najraje ostali doma.

WOOP metoda – brez izgovorov

Psihološki trik v kombinaciji z vsakodnevnimi rutinami vam lahko pomaga, da ostanete dosledni. Da bi se izognili pastem izgovorov, Alves priporoča WOOP metodo.

WOOP pomeni:

W – wish (želja),

O – outcome (rezultat),

O – obstacle (ovira),

P – plan (načrt).

Alves pojasnjuje, kako metoda deluje:

»Recimo, da si želim več telovaditi in vem, da je tek najboljša izbira. Željo povežem z rezultatom, na primer: želim biti bolj spočit, izgubiti nekaj kilogramov. Odločim se, da bom tekel vsako jutro. Potem pa pridejo ovire, mraz, tema, dež. Zato je tu načrt: če dežuje, grem v fitnes na tekoči trak; če je mraz, imam dobro vetrovko. Ko imaš načrt za vsak izgovor, se vedno znova približaš svoji želji, torej vadbi,« pravi Alves.

Ključ do uspeha? Doslednost, ne popolnost

Začnite majhno, a dosledno. Vsak korak šteje, sprehod namesto vožnje, stopnice namesto dvigala, kratek trening doma. Pomembno je, da se gibanje vključi v vaš vsakdan, ne da bi postalo breme.

In ko postane del vas, ne boste več »tisti, ki bi moral vaditi« – postali boste tisti, ki to že počne.

