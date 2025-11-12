Trikrat tedensko delajte to in pomladili se boste za osem let

Nova ameriška študija razkriva, da ima redna vadba z utežmi pomemben vpliv na biološko starost, že 90 minut tedensko lahko pomeni skoraj štiri leta manj biološkega staranja, trikrat tedenska vadba pa celo do osem let.

Dvigovanje uteži trikrat na teden bi lahko zmanjšalo biološko starost človeka za skoraj osem let, kaže nova znanstvena študija, objavljena v reviji Biology.

Raziskava, ki je zajela 4.800 udeležencev, je pokazala, da so imeli ljudje, ki so se redno ukvarjali s treningom moči, daljše telomere, zaščitne dele DNK na koncu kromosomov, ki delujejo kot »kapica« na vezalki in preprečujejo, da bi se genetski material poškodoval.

Daljši telomeri pomenijo počasnejše staranje in daljšo življenjsko dobo.

Vadba upočasni biološko staranje

Telomere se s starostjo naravno krajšajo, a po ugotovitvah ameriških znanstvenikov z Brigham Young University v Utahu se ta proces lahko bistveno upočasni z redno vadbo z utežmi.

Analiza vzorcev krvi je pokazala, da so imeli ljudje, ki so se najpogosteje ukvarjali z vadbo za moč, najdaljše telomere, s tem pa tudi najmanj znakov biološkega staranja.

Raziskovalci so ugotovili, da je vsakih deset minut vadbe z utežmi na teden povezano z zmanjšanjem biološke starosti za približno pet mesecev, koristi pa so bile vidne pri obeh spolih in v vseh starostnih skupinah.

Telomeri so kratki odseki ponavljajočih se zaporedij DNK, ki se nahajajo na koncih kromosomov v vsaki naši celici. Njihova glavna naloga je zaščititi genetski material pri vsaki delitvi celice. Ko se celice delijo (kar se v našem telesu dogaja ves čas), se telomeri rahlo skrajšajo. Ko postanejo prekratki, se celica ne more več deliti in začne se proces staranja ali odmrtja celice. Zakaj so pomembni: Daljši telomeri pomenijo, da so celice še vedno »mlade« in zdrave. Krajši telomeri so znak, da se telo stara ali da je bilo izpostavljeno stresu, bolezni, nezdravi prehrani ali pomanjkanju gibanja. Kaj vpliva na dolžino telomerov: Negativno: stres, nezdrava prehrana, pomanjkanje spanja, kajenje, alkohol, debelost, kronične bolezni. Pozitivno: redna telesna vadba (posebej vadba z utežmi), zdrava prehrana, dovolj spanja in zmanjšanje stresa. Zato znanstveniki dolžino telomerov pogosto uporabljajo kot biološki pokazatelj starosti, ne, koliko let imamo po rojstnem datumu, ampak kako staro je naše telo na celični ravni.

Trikrat tedensko za skoraj osem let manj staranja

Avtor študije, profesor Larry Tucker, pojasnjuje:

»V povprečju je 90 minut vadbe za moč na teden povezano s skoraj štirimi leti manj biološkega staranja. Če torej oseba dviguje uteži trikrat na teden po eno uro, lahko njeno telo deluje kar 7,8 let mlajše.«

Znanstveniki so izračunali, da so imeli ljudje, ki redno dvigujejo uteži, telomere v povprečju daljše za 60,3 baznih parov. Ker se vsako leto kronološke starosti telomere skrajšajo za približno 15 baznih parov, to pomeni skoraj štiri leta manj biološkega staranja pri 90 minutah vadbe na teden.

Več kot le mišice – koristi za srce, presnovo in življenjsko dobo

Profesor Tucker opozarja, da raziskava kaže na močno povezavo, ne pa nujno na neposredno vzročno zvezo.

»Korelacija še ne pomeni vzročnosti. Ne moremo zagotovo trditi, da dvigovanje uteži povzroča daljše telomere, a vse vrste vadbe za moč se zdijo povezane s počasnejšim staranjem,« je pojasnil za The Telegraph.

Po mnenju raziskovalcev vadba z utežmi pomaga pri zmanjševanju debelosti, izgubi mišične mase, uravnavanju presnove in krepitvi srčno-žilnega sistema. Vse to skupaj lahko upočasni celično staranje in zmanjša tveganje za kronične bolezni.

»Zmanjševanje učinkov kroničnih bolezni in presnovnih dejavnikov tveganja s pomočjo vadbe za moč upočasni biološko staranje in zmanjšuje celično degeneracijo, kar dokazujejo daljše telomere,« piše v raziskavi.

Kaj priporočajo strokovnjaki

Britanski zdravstveni sistem (NHS) odraslim priporoča, da so vsak dan telesno aktivni ter vsak teden opravijo 150 minut zmerne ali 75 minut intenzivne vadbe.

Poleg tega svetuje vadbo za krepitev vseh glavnih mišičnih skupin, nog, hrbta in trebuha, vsaj dva dni na teden.