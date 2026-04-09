Trpite za spomladansko alergijo? Tako lahko brez težav telovadite tudi v času cvetenja

Spomladanski meseci so idealni za gibanje na prostem, a za mnoge predstavljajo tudi začetek sezone alergij na cvetni prah. Kljub neprijetnim simptomom, kot so kihanje, zamašen nos in srbeče oči, strokovnjaki poudarjajo, da se rekreaciji ni treba odpovedati. Ključno je, da vadbo prilagodite razmeram in poslušate svoje telo.

Rekreacija je možna, a z nekaj prilagoditvami

Alergija na cvetni prah sama po sebi ni razlog za popolno opustitev gibanja. Nasprotno, zmerna telesna aktivnost lahko celo izboljša delovanje pljuč, zmanjša vnetne procese in prispeva k boljšemu počutju. Pomembno pa je, da zmanjšate stik z alergeni in izberete primeren način vadbe.

Izberite pravi čas in okolje

Koncentracija cvetnega prahu je običajno najvišja v jutranjih urah, zato strokovnjaki priporočajo vadbo pozno popoldne ali po dežju, ko je zrak čistejši. V dneh z visoko obremenitvijo zraka je boljša izbira vadba v zaprtih prostorih, kot so fitnes, domača vadba ali sobno kolo.

Redno spremljanje napovedi cvetnega prahu vam lahko pomaga načrtovati aktivnosti in se izogniti najhujšim sprožilcem alergije.

Prilagodite intenzivnost vadbe

Če so simptomi izrazitejši, je smiselno zmanjšati intenzivnost ali skrajšati trajanje vadbe. Telo ob alergijski reakciji potrebuje več energije za spopadanje z vnetjem, zato pretirano naprezanje ni priporočljivo.

Zaščita med vadbo

Pri aktivnostih na prostem, kot sta tek ali kolesarjenje, lahko pomagajo sončna očala, ki ščitijo oči pred cvetnim prahom. Nekateri uporabljajo tudi lahke zaščitne maske, če jih te ne ovirajo pri dihanju.

Po vadbi je priporočljivo prhanje, saj se cvetni prah zadržuje na koži, laseh in oblačilih. Tako preprečite dodatno izpostavljenost alergenom tudi po končani aktivnosti.

Pomagajo lahko tudi zdravila

Če imate predpisano terapijo, kot so antihistaminiki ali pršila za nos, jih lahko uporabite pred vadbo, seveda po posvetu z zdravnikom. S tem lahko učinkovito ublažite simptome in si olajšate gibanje.

Kdaj je bolje počivati?

Če se med vadbo pojavijo težave, kot so:

oteženo dihanje

piskanje v prsih

močan kašelj

izrazita utrujenost

Je priporočljivo, da vadbo prekinete in po potrebi poiščete zdravniški nasvet.

Spomladanske alergije niso nepremostljiva ovira za aktiven življenjski slog. Z nekaj prilagoditvami, izbiro pravega časa, ustrezno zaščito in zmernostjo, lahko tudi v času cvetenja ostanete športno aktivni. Poslušajte svoje telo in prilagodite vadbo svojim zmožnostim, saj je redno gibanje ključno za dolgoročno zdravje.