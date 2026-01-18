  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDSEDNIKOVO ZDRAVJE

Trumpovo zdravje pod drobnogledom: nezdrava prehrana, otečeni gležnji in sporne izjave o zdravilih

Ameriški predsednik Donald Trump se je v zadnjih tednih znova znašel v središču pozornosti, tokrat zaradi svojega zdravja, prehranskih navad in spornih izjav o zdravilih ter cepljenju.
Donald Trump je - vsaj po medicinskih merilih - v izjemni formi. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Donald Trump je - vsaj po medicinskih merilih - v izjemni formi. FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Miroslav Cvjetičanin
 18. 1. 2026 | 09:00
A+A-

Od presenetljivih izjav ministra za zdravje, prek fotografij z otečenimi gležnji, do uradnih zdravniških poročil Bele hiše - Trumpovo zdravstveno stanje odpira številna vprašanja, hkrati pa sproža burne odzive doma in v tujini.

Minister za zdravje: »Ne vem, kako je še živ«

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je v podcastu konservativne vplivnice Katie Miller presenetil z iskrenimi besedami o prehrani 79-letnega predsednika. Odkrito je povedal, da Trump pogosto uživa izjemno nezdravo hrano, zlasti na potovanjih.

»Če potuješ z njim, imaš občutek, da se ves dan polni s strupom. Ne veš, kako lahko še hodi, kaj šele, kako je lahko najbolj energična oseba v prostoru,« je dejal Kennedy.

Po njegovih besedah Trump redno uživa hamburgerje, hitro prehrano iz McDonald'sa, sladkarije in velike količine dietne kokakole. Razlog naj bi bil predvsem varnostni, predsednik bolj zaupa izdelkom velikih korporacij kot lokalni hrani, hkrati pa se želi izogniti morebitnim zdravstvenim težavam na poti. Kljub temu je Kennedy poudaril, da ima Trump »božansko konstitucijo« in presenetljivo dobro zdravje.

Ob tem je dodal, da se prehrana predsednika bistveno izboljša, ko je doma, tako v Beli hiši kot v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi.

Otečeni gležnji in diagnoza kronične bolezni ožilja

Vprašanja o Trumpovem zdravju so se okrepila po objavi fotografij s finala klubskega svetovnega nogometnega prvenstva v New Jerseyju, na katerih so bili opazni močno otečeni gležnji. Ameriški mediji so hkrati objavili tudi fotografije madežev na njegovi roki.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je kmalu zatem pojasnila, da so pri predsedniku opazili blago zatekanje spodnjega dela nog, zato je opravil celovit zdravniški pregled. Preiskave so vključevale tudi ultrazvok ven spodnjih okončin.

Diagnoza: kronično popuščanje ven, pogosto in praviloma nenevarno stanje, zlasti pri starejših od 70 let. Zdravniki niso ugotovili znakov globoke venske tromboze ali bolezni arterij, predsednikovo srce pa deluje normalno. Madeži na roki naj bi bili posledica pogostih rokovanj ter redne uporabe aspirina za preprečevanje bolezni srca in ožilja.

Sporne izjave o paracetamolu in avtizmu

Trump je dodatno razburil javnost z izjavo, da bi se morale nosečnice izogibati zdravilu Tylenol (paracetamol), saj naj bi obstajala povezava z avtizmom. Trdil je, da bodo zdravniki kmalu prejeli priporočila, naj nosečnicam tega zdravila ne predpisujejo, razen ob zelo visoki vročini.

Strokovnjaki takšne trditve zavračajo. Obsežna švedska študija iz leta 2024, ki je zajela skoraj 2,5 milijona otrok, ni ugotovila povezave med uporabo paracetamola v nosečnosti in nevrološkimi motnjami. Tudi proizvajalec Tylenola Kenvue ter številne zdravstvene organizacije, vključno z Ameriškim kolegijem porodničarjev in ginekologov, poudarjajo, da je acetaminofen ena najvarnejših možnosti za lajšanje bolečin pri nosečnicah.

Kennedy in iskanje »zdravila« za avtizem

Robert Kennedy mlajši že dlje časa aktivno išče vzroke za avtizem. Nedavno je promoviral leucovorin, obliko vitamina B, ki se sicer uporablja pri bolnikih na kemoterapiji. Po njegovem mnenju bi lahko pomagal otrokom z avtizmom, zlasti tistim s pomanjkanjem folata.

image_alt
Donald Trump je načrtoval kolesarsko dirko, večjo od Tour de France (VIDEO)

Vodja FDA Marty Makary je potrdil, da bi lahko bila odobritev zdravila utemeljena na raziskavah, ki kažejo izboljšanje verbalne komunikacije pri določenih skupinah otrok, a poudaril, da ne gre za splošno rešitev.

Zdravniki: Trump je odličnega zdravja

Kljub polemikam in medijskemu viharju uradna zdravniška poročila ostajajo jasna. Po zadnjem zdravstvenem pregledu v vojaški bolnišnici Walter Reed je Trump po navedbah osebnega zdravnika Seana Barbabelle »odličnega zdravja«.

Njegova srčna starost naj bi po EKG meritvah ustrezala 65-letniku, kar je kar 14 let manj od njegove dejanske starosti. Zdravnik je potrdil, da predsednik brez težav sledi zahtevnemu urniku, prejel pa je tudi poživitveno cepljenje proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi.

Sam Trump je ob tem novinarjem zagotovil: »Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro.«

Med energijo, polemikami in uradnimi poročili

Trumpovo zdravje tako ostaja nenavadna kombinacija nezdravih navad, kontroverznih izjav in uradno potrjene dobre telesne pripravljenosti. Medtem ko minister za zdravje javno dvomi, kako predsednik sploh še zmore, zdravniki Bele hiše vztrajajo: Donald Trump je - vsaj po medicinskih merilih - v izjemni formi.

Več iz teme

Donald TrumpZDAzdravjeBela hišaministrstvo za zdravje
ZADNJE NOVICE
10:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMEMBEN ZA ZDRAVJE

Vitamin D varuje kosti, a nam ga pozimi primanjkuje

Vitamin D med drugim zmanjšuje pojavnost avtoimunskih bolezni in akutnih okužb dihal.
Aleksander Brudar18. 1. 2026 | 10:25
10:25
Bulvar  |  Suzy
VRHUNSKA SMUČARJA

Jure Košir in Mikaela Shiffrin: Ob moji zmagi je imela štiri leta! (Suzy)

Nič hudega, šampioni so večni in zapisani v zgodovino!
18. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
ZASKRBLJUJOČE

Osnovnošolci pri nas tekmovali, kdo spije več energijskih pijač

Gre za nevaren spletni izziv med učenci ene od osnovnih šol v Posočju, ki se je zgodil po pouku.
18. 1. 2026 | 10:15
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Vinko Šimek: Ker je bil popularen, so ga odžagali

V minulih 50 letih je Vinko Šimek na odrih doma in na tujem pustil globok pečat. Po 15 letih upokojitve se je v velikem slogu vrnil na odre slovenskih dvoran.
Drago Perko18. 1. 2026 | 10:00
09:45
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Slovenija žaluje, umrla je Ivica Žnidaršič

Bila je humanistka in borka za pravice slovenskih izgnancev in beguncev.
18. 1. 2026 | 09:45
09:25
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

BTS na svetovni turneji: preverite, kdaj bodo najbližje Sloveniji

Glede na do zdaj znane datume jih k nam ne bo.
18. 1. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki