Trumpovo zdravje pod drobnogledom: nezdrava prehrana, otečeni gležnji in sporne izjave o zdravilih

Od presenetljivih izjav ministra za zdravje, prek fotografij z otečenimi gležnji, do uradnih zdravniških poročil Bele hiše - Trumpovo zdravstveno stanje odpira številna vprašanja, hkrati pa sproža burne odzive doma in v tujini.

Minister za zdravje: »Ne vem, kako je še živ«

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je v podcastu konservativne vplivnice Katie Miller presenetil z iskrenimi besedami o prehrani 79-letnega predsednika. Odkrito je povedal, da Trump pogosto uživa izjemno nezdravo hrano, zlasti na potovanjih.

»Če potuješ z njim, imaš občutek, da se ves dan polni s strupom. Ne veš, kako lahko še hodi, kaj šele, kako je lahko najbolj energična oseba v prostoru,« je dejal Kennedy.

Po njegovih besedah Trump redno uživa hamburgerje, hitro prehrano iz McDonald'sa, sladkarije in velike količine dietne kokakole. Razlog naj bi bil predvsem varnostni, predsednik bolj zaupa izdelkom velikih korporacij kot lokalni hrani, hkrati pa se želi izogniti morebitnim zdravstvenim težavam na poti. Kljub temu je Kennedy poudaril, da ima Trump »božansko konstitucijo« in presenetljivo dobro zdravje.

Ob tem je dodal, da se prehrana predsednika bistveno izboljša, ko je doma, tako v Beli hiši kot v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi.

Otečeni gležnji in diagnoza kronične bolezni ožilja

Vprašanja o Trumpovem zdravju so se okrepila po objavi fotografij s finala klubskega svetovnega nogometnega prvenstva v New Jerseyju, na katerih so bili opazni močno otečeni gležnji. Ameriški mediji so hkrati objavili tudi fotografije madežev na njegovi roki.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je kmalu zatem pojasnila, da so pri predsedniku opazili blago zatekanje spodnjega dela nog, zato je opravil celovit zdravniški pregled. Preiskave so vključevale tudi ultrazvok ven spodnjih okončin.

Diagnoza: kronično popuščanje ven, pogosto in praviloma nenevarno stanje, zlasti pri starejših od 70 let. Zdravniki niso ugotovili znakov globoke venske tromboze ali bolezni arterij, predsednikovo srce pa deluje normalno. Madeži na roki naj bi bili posledica pogostih rokovanj ter redne uporabe aspirina za preprečevanje bolezni srca in ožilja.

Sporne izjave o paracetamolu in avtizmu

Trump je dodatno razburil javnost z izjavo, da bi se morale nosečnice izogibati zdravilu Tylenol (paracetamol), saj naj bi obstajala povezava z avtizmom. Trdil je, da bodo zdravniki kmalu prejeli priporočila, naj nosečnicam tega zdravila ne predpisujejo, razen ob zelo visoki vročini.

Strokovnjaki takšne trditve zavračajo. Obsežna švedska študija iz leta 2024, ki je zajela skoraj 2,5 milijona otrok, ni ugotovila povezave med uporabo paracetamola v nosečnosti in nevrološkimi motnjami. Tudi proizvajalec Tylenola Kenvue ter številne zdravstvene organizacije, vključno z Ameriškim kolegijem porodničarjev in ginekologov, poudarjajo, da je acetaminofen ena najvarnejših možnosti za lajšanje bolečin pri nosečnicah.

Kennedy in iskanje »zdravila« za avtizem

Robert Kennedy mlajši že dlje časa aktivno išče vzroke za avtizem. Nedavno je promoviral leucovorin, obliko vitamina B, ki se sicer uporablja pri bolnikih na kemoterapiji. Po njegovem mnenju bi lahko pomagal otrokom z avtizmom, zlasti tistim s pomanjkanjem folata.

Vodja FDA Marty Makary je potrdil, da bi lahko bila odobritev zdravila utemeljena na raziskavah, ki kažejo izboljšanje verbalne komunikacije pri določenih skupinah otrok, a poudaril, da ne gre za splošno rešitev.

Zdravniki: Trump je odličnega zdravja

Kljub polemikam in medijskemu viharju uradna zdravniška poročila ostajajo jasna. Po zadnjem zdravstvenem pregledu v vojaški bolnišnici Walter Reed je Trump po navedbah osebnega zdravnika Seana Barbabelle »odličnega zdravja«.

Njegova srčna starost naj bi po EKG meritvah ustrezala 65-letniku, kar je kar 14 let manj od njegove dejanske starosti. Zdravnik je potrdil, da predsednik brez težav sledi zahtevnemu urniku, prejel pa je tudi poživitveno cepljenje proti covidu-19 in redno letno cepljenje proti gripi.

Sam Trump je ob tem novinarjem zagotovil: »Fizično se počutim zelo dobro. Psihično se počutim zelo dobro.«

Med energijo, polemikami in uradnimi poročili

Trumpovo zdravje tako ostaja nenavadna kombinacija nezdravih navad, kontroverznih izjav in uradno potrjene dobre telesne pripravljenosti. Medtem ko minister za zdravje javno dvomi, kako predsednik sploh še zmore, zdravniki Bele hiše vztrajajo: Donald Trump je - vsaj po medicinskih merilih - v izjemni formi.