VADBA OD DOMA

TRX je eden najcenejših in najučinkovitejših domačih trenažerjev

Idealna izbira za majhna stanovanja in vse, ki želijo začeti vadbo z minimalnim vložkom.
TRX trakove v vsak dom. FOTO: Getty Images
TRX trakove v vsak dom. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 24. 1. 2026 | 06:14
3:35
Vadba s TRX-trakovi velja za eno najučinkovitejših oblik domače vadbe, saj združuje preprostost, minimalne prostorske zahteve in presenetljivo visoko stopnjo funkcionalne obremenitve. Gre za trenažer, ki omogoča celosten trening telesa brez dragih naprav in zapletenih nastavitev.

Kako deluje TRX in komu je namenjen?

TRX temelji na vadbi z lastno telesno težo, pri čemer telo postane upor. Z majhnimi spremembami naklona ali položaja telesa lahko zelo natančno uravnavamo intenzivnost vadbe. Prav zato je TRX primeren tako za popolne začetnike kot tudi za izkušene rekreativce in vrhunske športnike, malo domače opreme ponuja tako širok razpon zahtevnosti.

Več kot le moč: stabilnost, jedro in koordinacija

Ker so trakovi nestabilni, pri vsaki vaji aktiviramo tudi globoke stabilizacijske mišice, zlasti mišice jedra. Tudi na videz preprosti gibi, kot sta veslanje ali potisk, postanejo celostne vaje, ki hkrati krepijo več mišičnih skupin.

Redna vadba s TRX-om izboljšuje:

  • telesno držo,
  • ravnotežje,
  • koordinacijo,
  • funkcionalno moč,

kar se pozna tako pri športnih dejavnostih kot pri vsakodnevnih opravilih.

Izjemna vsestranskost na minimalnem prostoru

Ena največjih prednosti TRX-trakov je vsestranskost. Z enim samim kompletom lahko izvedemo več sto različnih vaj, za zgornji in spodnji del telesa, eksplozivno moč, rehabilitacijo, raztezanje, mobilnost in vzdržljivost.

Trening lahko hitro prilagodimo različnim ciljem:

  • izgubi telesne teže,
  • povečanju moči,
  • izboljšanju gibljivosti,
  • splošni telesni pripravljenosti.

Prijazen do sklepov in idealen za domačo uporabo

TRX omogoča gladke, nadzorovane gibe in naravno pot gibanja, zato je vadba prijazna do sklepov in zmanjšuje tveganje za poškodbe. Zaradi majhnosti je idealen za domačo uporabo, potrebujemo le ena vrata ali stropni nosilec, trakove pa po vadbi preprosto pospravimo v predal ali vzamemo s seboj na potovanje.

Ker omogoča kratke, a intenzivne treninge, je TRX zelo priljubljen tudi med ljudmi z malo časa. Že 20 minut vadbe je pogosto dovolj za učinkovit trening celega telesa.

Zakaj je TRX tako priljubljen?

Vadba s TRX-om zahteva stalno sodelovanje telesa in uma, zato deluje bolj dinamično in manj monotono kot klasična domača vadba brez pripomočkov. Zaradi kombinacije dostopne cene, učinkovitosti, kompaktnosti in vsestranskosti velja TRX za eno najbolj pametnih izbir za domačo vadbo – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Je TRX dovolj za vse cilje?

Če stavite na praktičnost, vadbo kjerkoli, minimalen vložek in široko uporabnost, TRX ponuja odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo. Za rekreativce, ljudi z majhnim stanovanjem ali tiste, ki šele vstopajo v svet vadbe, je skoraj neprekosljiv.

Pri ambicioznejših ciljih, kot so izrazita hipertrofija, maksimalna moč ali zelo specifična vadbena periodizacija, pa TRX praviloma deluje kot dopolnilo, ne pa kot edini ali končni trenažer.

Odprta kuhinja24. 1. 2026 | 07:10

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Logo
