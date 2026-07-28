  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PAZIMO SE

Ultra predelana živila naj bi bila povezana s četrtino bolezni srca. Nova raziskava sprožila razpravo

Avtorji raziskave menijo, da zgolj ozaveščanje posameznikov ne bo dovolj.
Strokovnjaki poudarjajo, da možganska kap in bolezni srca ostajajo med najpogostejšimi vzroki smrti in invalidnosti. FOTO: Getty Images
Strokovnjaki poudarjajo, da možganska kap in bolezni srca ostajajo med najpogostejšimi vzroki smrti in invalidnosti. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 7. 2026 | 11:00
4:27
A+A-

Nova raziskava kaže, da bi lahko ultra predelana živila pomembno prispevala k razvoju bolezni srca in ožilja. Raziskovalci ocenjujejo, da so lahko povezana s skoraj četrtino primerov srčno-žilnih bolezni in z njimi povezanih smrti, vendar vsi strokovnjaki s takšnimi zaključki niso povsem prepričani.

Ugotovitve, objavljene v strokovni reviji American Journal of Preventive Medicine in predstavljene na mednarodnem kongresu o debelosti v Mehiki, kažejo, da bi zmanjšanje uživanja ultra predelanih živil lahko pomembno zmanjšalo število srčnih infarktov, možganskih kapi in prezgodnjih smrti.

Kaj so ultra predelana živila?

Ultra predelana živila so industrijsko izdelani prehranski izdelki, ki pogosto vsebujejo številne dodatke, kot so konzervansi, emulgatorji, umetna barvila in arome. Poleg tega imajo pogosto veliko sladkorja, soli in nasičenih maščob, hkrati pa malo prehranskih vlaknin.

Mednje sodijo:

  • predelani mesni izdelki,
  • čips in drugi slani prigrizki,
  • industrijsko izdelan kruh,
  • nekateri kosmiči za zajtrk,
  • piškoti,
  • številni pripravljeni obroki,
  • gazirane sladke pijače,
  • sladoled.

Pretekle raziskave so že večkrat pokazale povezavo med pogosto uporabo teh živil in slabšim zdravstvenim stanjem, vendar ostaja odprto vprašanje, ali škoduje predvsem sam postopek industrijske predelave ali predvsem slaba hranilna sestava teh izdelkov.

Skoraj četrtina bolezni srca naj bi bila povezana s prehrano

Raziskovalci so s pomočjo modeliranja ocenili vpliv uživanja ultra predelanih živil na bolezni srca in ožilja, med katere sodijo srčni infarkt, možganska kap ter druge bolezni srca in krvnih žil. Po njihovih ocenah bi bilo med 23 in 38 odstotkov vseh srčno-žilnih dogodkov mogoče pripisati visokemu vnosu ultra predelanih živil. Model kaže, da bi že 20- do 50-odstotno zmanjšanje njihovega uživanja lahko preprečilo več deset tisoč novih primerov bolezni srca in ožilja ter več tisoč prezgodnjih smrti.

Potrebni naj bi bili sistemski ukrepi

Avtorji raziskave menijo, da zgolj ozaveščanje posameznikov ne bo dovolj. Predlagajo širše ukrepe javnega zdravja, kot so:

  • jasnejše označevanje hranilne vrednosti na embalaži,
  • omejevanje oglaševanja nezdravih izdelkov,
  • izboljšanje prehranske sestave industrijskih živil,
  • davčne spodbude za bolj zdravo prehrano.

Po njihovem mnenju bi lahko takšni ukrepi pomembno prispevali k zmanjšanju bremena bolezni srca in ožilja.

Vsi strokovnjaki niso prepričani

Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da raziskava temelji na statističnem modeliranju in ne na neposrednem spremljanju ljudi skozi daljše časovno obdobje. Po njihovem mnenju ostaja ključno vprašanje, ali tveganje res povečuje sama industrijska predelava hrane ali pa predvsem dejstvo, da so takšna živila praviloma bogata s sladkorjem, nasičenimi maščobami in soljo ter vsebujejo malo vlaknin. Opozarjajo tudi, da so največji vpliv v raziskavi pokazale prav sladke pijače in predelani mesni izdelki, za katere je škodljiv vpliv na srčno-žilno zdravje znan že desetletja.

Srčno-žilne bolezni ostajajo glavni vzrok smrti

Strokovnjaki poudarjajo, da možganska kap in bolezni srca ostajajo med najpogostejšimi vzroki smrti in invalidnosti. Čeprav je potrebnih še več raziskav o vplivu same stopnje predelave hrane, so priporočila glede zdrave prehrane že dolgo jasna. Za manjše tveganje za bolezni srca in ožilja je priporočljivo omejiti uživanje sladkorja, soli, nasičenih maščob in močno predelanih živil ter prehrano graditi na svežih, čim manj predelanih sestavinah, kot so sadje, zelenjava, polnovredna žita, stročnice in kakovostni viri beljakovin. Strokovnjaki obenem opozarjajo, da odgovornost ni le na posamezniku. Dostopnost zdrave hrane, njena cena ter intenzivno oglaševanje manj zdravih izdelkov pomembno vplivajo na prehranske navade prebivalstva, zato so za izboljšanje javnega zdravja potrebni tudi učinkoviti sistemski ukrepi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdrava prehrananezdrava hranaultra predelana hrananezdravo prehranjevanje
ZADNJE NOVICE
11:12
Bulvar  |  Glasba in film
PRIMORSKI VEČER NAJLEPŠIH VIŽ

Poklon legendi, ki je zaznamovala primorsko glasbo: Ivica Vergan v Izoli doživela čustven večer (FOTO)

Pevka Ivica Vergan 75 let proslavila na odru s Primorskimi fanti. Vse skladbe, ki so jih izvedli, je skomponirala Primorka.
Mojca Marot28. 7. 2026 | 11:12
11:00
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Ultra predelana živila naj bi bila povezana s četrtino bolezni srca. Nova raziskava sprožila razpravo

Avtorji raziskave menijo, da zgolj ozaveščanje posameznikov ne bo dovolj.
Miroslav Cvjetičanin28. 7. 2026 | 11:00
11:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
MED VZVRATNO VOŽNJO

Trčil v pešca in ga stisnil v steber

Voznik na območju Kranja ni dobro videl dogajanja za vozilom, zaslepilo ga je sonce.
28. 7. 2026 | 11:00
10:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

V hudi nesreči avtobusa na Tolminskem šest ranjenih (FOTO)

Dva od njih so reševalci odpeljali s helikopterjem.
28. 7. 2026 | 10:41
10:30
Novice  |  Svet
PROSTOVOLJNI GASILCI

Srčna intervencija: gasilci posredovali pri reševanju nemočne živali, to pa še ni vse

Na teren se je z enim vozilom odpravilo pet gasilcev.
28. 7. 2026 | 10:30
10:21
Šport  |  Tekme
SREČA V MOŠTVU, SREČA NA IGRIŠČU

Celjani lovijo zgodovino: 18,6 milijona evrov in liga prvakov so oddaljeni le še 90 minut

Celje drevi za napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Manj živčnosti in kaosa ter več kompaktnosti.
Gorazd Nejedly28. 7. 2026 | 10:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki