PRIHODNOST PAMETNIH TELEFONOV

Umetna inteligenca nadomešča pametne telefone hitreje, kot si mislite. Kaj sledi?

Ne gre več za to, koliko kilometrov pretečete ali prekolesarite. Gre za to, kdo te podatke razume bolje in kaj z njimi naredi.
Za uporabnike to pomeni konkretne spremembe: manj ročnega vnosa, več avtomatike, bolj natančni treningi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 4. 2026 | 13:00
8:35
A+A-

V zadnjem desetletju so pametni telefoni temeljito zaznamovali način, kako ljudje komunicirajo, delajo in dostopajo do informacij. Postali so nepogrešljiv del vsakdana, brez katerega si življenja skoraj ne znamo več predstavljati.

Vendar hiter razvoj umetne inteligence to odvisnost že spreminja. Odpira namreč nove načine interakcije s tehnologijo, ki so bolj naravni, tekoči in manj vezani na eno samo napravo.

Gre za začetek pomembne preobrazbe, ki se že tiho odvija v različnih panogah in vsakdanjem življenju po vsem svetu.

Onkraj zaslonov na dotik

Klasično tapkanje in drsenje po zaslonu postopoma nadomeščajo glasovno upravljanje, geste ter kontekstno zavedne interakcije, ki ne zahtevajo stalnega stika z zaslonom. Naprave postajajo sposobne odziva, še preden se jih sploh dotaknemo, kot da »razumejo« naše namere.

Vzpon glasovnih vmesnikov

Glasovni asistenti so postali bistveno naprednejši. Razumejo zapletene ukaze, izvajajo naloge in ohranjajo kontekst pogovora. Uporabnikom omogočajo upravljanje urnikov, iskanje informacij ter nadzor nad okoljem brez uporabe klasičnih zaslonov.

Tehnologija postaja nevidna

Tehnologija se vse bolj zliva z okoljem in postaja vse manj opazna. Vgrajuje se v domove, pisarne in osebne dodatke. Uporabniki telefona ne držijo več nujno v roki, temveč komunicirajo s sistemi, vgrajenimi v zvočnike, nosljive naprave ali druge pametne elemente okolja.

Nosljive naprave v ospredju

Pametna očala, ure in druge nosljive naprave vse bolj prevzemajo vlogo pametnih telefonov. Ponujajo obvestila, navigacijo in komunikacijo neposredno pred očmi ali na zapestju, s čimer zmanjšujejo potrebo po uporabi ročnih zaslonov.

Kontekstno zavedni pametni sistemi

Sistemi umetne inteligence vse bolje razumejo lokacijo, navade in preference uporabnikov ter samodejno ponujajo ustrezne informacije. S tem odpravljajo potrebo po ročnem iskanju in omogočajo učinkovitejšo ter bolj personalizirano uporabniško izkušnjo.

Aplikacije izgubljajo pomen

Klasične mobilne aplikacije postopoma nadomeščajo storitve, ki temeljijo na umetni inteligenci in funkcije ponujajo v realnem času, brez potrebe po odpiranju posameznih aplikacij. Uporabniki preprosto povedo, kaj potrebujejo, in odgovor prejmejo takoj.

Povezana izkušnja med napravami

Umetna inteligenca omogoča ustvarjanje povezanega ekosistema, v katerem različne naprave brezhibno sodelujejo. Naloge se lahko prenašajo med napravami brez prekinitev, kar ustvarja enotno uporabniško izkušnjo, ki ni več vezana na eno samo napravo.

Izzivi zasebnosti in podatkov

Z vse večjo prisotnostjo umetne inteligence v vsakdanjem življenju postajajo vprašanja varovanja podatkov in zasebnosti vse pomembnejša. Potrebni so strožji ukrepi in večja preglednost, saj se uporabniki vse bolj zavedajo, kako se njihovi podatki zbirajo in uporabljajo.

Industrija: hitre tehnološke spremembe

Podjetja v različnih panogah vse bolj uvajajo umetno inteligenco za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo poslovnih procesov ter razvoj novih izdelkov, ki pametnega telefona ne potrebujejo več kot osrednjega vmesnika. To spodbuja inovacije in krepi konkurenco.

Prihodnost brez klasičnih telefonov

Sam koncept pametnega telefona kot glavne osebne naprave bi lahko kmalu postal preteklost. Orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci, bodo njegove ključne funkcije opravljala učinkoviteje. Prihaja bolj naraven in manj vsiljiv odnos s tehnologijo, tak, ki se prilagaja človeku, namesto da bi zahteval njegovo stalno pozornost.

Strava v dobi umetne inteligence: konec aplikacije, kot jo poznamo?

Pametni telefoni počasi izgubljajo status osrednje naprave našega digitalnega življenja, z njimi pa se spreminjajo tudi aplikacije, ki smo jih uporabljali vsak dan. Med njimi je tudi Strava, ena najbolj priljubljenih platform za beleženje športnih aktivnosti.

Toda ali Strava vstopa v krizo ali pa pravzaprav v svojo največjo evolucijo?

Od aplikacije do nevidnega pomočnika

Dolga leta je bila Strava klasična mobilna aplikacija:

  • zagon na telefonu
  • beleženje aktivnosti
  • analiza po treningu

A prihod umetne inteligence spreminja pravila igre. Namesto da uporabnik odpira aplikacijo, se vse bolj uveljavlja model: »Povej, kaj potrebuješ in dobiš odgovor takoj.« To pomeni, da Strava kot aplikacija počasi izginja v ozadje in postaja storitev, ki deluje nevidno.

AI trener namesto dnevnika treningov

Največja sprememba je prehod iz beleženja v razumevanje.

Umetna inteligenca omogoča:

  • analizo treninga v realnem času
  • prilagajanje vadbe glede na utrujenost
  • napovedovanje forme in tveganja za poškodbe

Strava tako ne bo več le beležila kilometrov, temveč bo postala osebni trener, ki uporabniku pove:

  • kdaj trenirati
  • kako intenzivno
  • kdaj počivati

Konec telefona kot središča

Velik premik se že dogaja: telefon ni več glavno orodje športnika.

Strava danes vse pogosteje deluje prek:

  • pametnih ur
  • senzorjev srčnega utripa
  • kolesarskih računalnikov

To pomeni:

  • uporabnik ne potrebuje več zaslona
  • podatki se zbirajo in analizirajo samodejno

Strava tako postaja plast med uporabnikom in njegovimi napravami.

Podatki so novo gorivo

Ključna prednost platforme Strava je ogromna količina podatkov:

  • milijoni aktivnosti
  • različni športi
  • dolgoročni vpogled v navade uporabnikov

V dobi umetne inteligence to pomeni eno: izjemno natančno personalizacijo. V prihodnosti lahko pričakujemo treninge, prilagojene posamezniku v realnem času, opozorila pred pretreniranostjo, optimizacijo forme za konkretne cilje (npr. maraton ali kolesarska dirka).

Aplikacije izgubljajo pomen

Širši trend je jasen: klasične aplikacije izginjajo.

Uporabniki ne želijo več klikati po menijih, ne želijo analizirati podatkov sami. Namesto tega pričakujejo takojšnje, jasne in uporabne odgovore. Če se Strava ne bi prilagodila, bi jo lahko nadomestili AI asistenti, pametne ure z lastnimi sistemi, nove platforme brez klasičnih aplikacij.

Izzivi: zasebnost in zaupanje

Z več podatki pride tudi več odgovornosti.

Strava se spopada z vprašanji:

  • kdo ima dostop do podatkov?
  • kako se uporabljajo za umetno inteligenco?
  • ali uporabniki ohranijo nadzor?

Zaupanje bo ključno. Brez njega tudi najboljša tehnologija ne bo dovolj.

Nova realnost za rekreativne športnike

Za uporabnike to pomeni konkretne spremembe: manj ročnega vnosa, več avtomatike, bolj natančni treningi. Namesto da po vožnji analizirate podatke, vam bo Strava povedala: kako ste vozili, kaj to pomeni, kaj sledi jutri.

Prelomnica: konec ali nov začetek?

Strava ne izginja, spreminja se. Iz aplikacije za beleženje aktivnosti, v inteligentni športni ekosistem.

Bo Strava ostala vodilna?

Ključno vprašanje ostaja ali bo Stravi uspelo postati vodilni AI trener ali pa jo bodo prehiteli tehnološki velikani in proizvajalci naprav.

Prihodnost športa ne bo več vezana na zaslon telefona. Bolj kot kadarkoli prej bo temeljila na podatkih, umetni inteligenci, personalizaciji. In prav tu se odloča prihodnost platform, kot je Strava.

Ne gre več za to, koliko kilometrov pretečete ali prekolesarite. Gre za to, kdo te podatke razume bolje in kaj z njimi naredi.

tehnologijaumetna inteligencapametni telefonaplikacijadigitalizacijadigitalni svetpametne naprave
ZADNJE NOVICE
12:24
Šport  |  Tekme
KOLESARJENJE

Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič

Kraljevska sobotna etapa se bo z vzponom na Vršič končala v Kranjski Gori.
14. 4. 2026 | 12:24
12:20
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVI ŽIVALSKI SVET

Te živali so znane po tem, da so zelo klepetave

Živijo v tropih, skupaj lovijo, zato jim pravijo rečni volkovi.
14. 4. 2026 | 12:20
12:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Na Trgu Brolo kričal in mahal z nožem

Sledi plačilni nalog.
14. 4. 2026 | 12:11
11:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSMEH

Provokator dosegel, da ga zaprejo kot žensko

Neonacista, ki bi se moral zglasiti v ženskem zaporu, so prijeli na Češkem.
14. 4. 2026 | 11:44
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta skrivna sestavina naredi čokoladno pecivo neverjetno sočno

Preprosto, hitro in rastlinsko: rjavčki iz sladkega krompirja.
Alenka Kociper14. 4. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Domači trači
HUD SPOR

Drama med tekmovalkama na Kmetiji, posredovati so morali ostali udeleženci: »Sp**** stran takoj! Si prizadeta?!« (VIDEO)

Spor med Emo in Aleksandro je izbruhnil po tem, ko je Ema skrivaj vzela Pratiko in to sprva zanikala.
14. 4. 2026 | 11:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
