Upokojitev ni več tako zlata, kot se zdi: zakaj vse več ljudi razmišlja, da bi z njo še počakalo?

Upokojitev je bila nekoč simbol svobode in počitka, danes pa vse več ljudi ugotavlja, da brez dela in vsakodnevnega ritma življenje hitro izgubi smisel.

Strokovnjaki opozarjajo, da se s prenehanjem dela morda res ne splača prehitevati.

Za generacije upokojencev je bila upokojitev dolgo predstavljena kot zlato obdobje življenja; sproščeni sprehodi ob morju, popoldanski dremeži in dolgi dnevi brez skrbi.

A vedno več starejših priznava, da resničnost ni tako idilična, kot so si predstavljali.

Namesto miru in brezskrbnosti mnogi občutijo praznino, izgubo smisla in celo osamljenost. Zato vse več ljudi razmišlja, ali se upokojiti sploh še splača, ali pa bi bilo bolje počakati še nekaj let.

Ko sanje o upokojitvi trčijo z resničnostjo

Upokojitev je simbolizirala svobodo, po desetletjih dela končno čas zase. A mnogi starejši danes priznavajo, da je prehod težji, kot so pričakovali. Brez vsakodnevne rutine in družbe sodelavcev dnevi postanejo dolgi, mir pa se hitro spremeni v osamljenost.

Z delom smo povezani bolj, kot si mislimo, ne le zaradi plače, temveč tudi zaradi občutka vrednosti in pripadnosti. Ko tega ni več, številni začutijo, da jim nekaj manjka.

Poleg psihološkega izziva pa pride še finančni. Višji življenjski stroški, inflacija in naraščajoči stroški zdravstva so mnoge prisilili v razmislek, ali bodo prihranki res zadoščali za desetletja življenja po upokojitvi. Zato številni razmišljajo o postopnem umiku iz dela namesto nenadnega odhoda.

Nova definicija upokojitve: manj počitka, več smisla

Vedno več Slovencev izbere tako imenovano polovično upokojitev, kombinacijo prostega časa in smiselnega dela. Nekateri nadaljujejo delo kot svetovalci, mentorji ali prostovoljci, drugi se posvetijo hobijem ali učenju novih veščin.

Takšne dejavnosti ne prinašajo le dodatnega prihodka, ampak predvsem občutek, da so še vedno koristni in vključeni v družbo.

Delo prinaša tudi socialne stike, ki jih mnogi po upokojitvi močno pogrešajo. Prostovoljne organizacije, društva in univerze za tretje življenjsko obdobje tako postajajo vse pomembnejši prostor druženja in osebne rasti.

A kljub temu se nekateri še vedno držijo tradicionalnega pogleda, da je upokojitev čas za počitek. Toda počitek brez cilja hitro postane dolgčas.

Človek potrebuje občutek smisla, ko ta izgine, lahko trpi tako duševno kot telesno zdravje. Zato vse več upokojencev ne želi več »upokojitve«, temveč »ponovne oživitve«, namesto da se upokojijo, se raje »ponovno priklopijo« na življenje.

Je smiselno z upokojitvijo počakati?

Zaradi vseh teh sprememb se mnogi sprašujejo: ali bi morali z upokojitvijo počakati?

Za nekatere je odgovor, da – kasnejša upokojitev lahko prinese tako čustvene kot finančne koristi.

Daljše delo lahko poveča pokojnino, omogoči, da prihranki rastejo, in zmanjša število let, ko boste povsem odvisni od njih. Poleg tega ostajanje v delovnem okolju ohranja možgane aktivne in družabno življenje živahno.

Seveda pa poznejša upokojitev ni prava izbira za vsakogar. Številni delavci so dolga leta opravljali zelo zahtevna fizična ali duševno naporna dela, ki puščajo posledice na zdravju in počutju. Zanje je počitek nujen, ne privilegij.

V takih primerih strokovnjaki svetujejo, da se človek ne sili ostajati v službi le zaradi finančnih razlogov, temveč poskuša poiskati drugačne oblike aktivnosti, manj obremenjujoče, a še vedno smiselne, kot so prostovoljstvo, prenos znanja ali mentorstvo mlajšim.

Preden začnete odštevati dneve do zadnjega delovnega dne, se vprašajte: kaj pravzaprav pomeni zame polno življenje?

Morda odgovor ni v popolnem počitku, temveč v novi obliki aktivnosti, smisla in povezanosti.