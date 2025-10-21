  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KDAJ V POKOJ

Upokojitev pri 74 letih? Znanost in izkušnje kažejo, zakaj bi bila to slaba ideja

Delati v pozni starosti je lahko pozitivno, dokler to ne postane pogoj za preživetje.
Ne potrebujemo ljudi, ki delajo do 74. leta. Potrebujemo družbo, v kateri lahko ljudje do 65. leta živijo zdravo, aktivno in dostojanstveno. FOTO: Depositphotos
Ne potrebujemo ljudi, ki delajo do 74. leta. Potrebujemo družbo, v kateri lahko ljudje do 65. leta živijo zdravo, aktivno in dostojanstveno. FOTO: Depositphotos
Miroslav Cvjetičanin
 21. 10. 2025 | 09:08
5:52
A+A-

V Veliki Britaniji že razmišljajo o upokojitveni starosti pri 74 letih. Na Danskem se bo starost za državno pokojnino do leta 2040 dvignila na 70 let.

Tudi v Sloveniji se vse pogosteje pojavlja vprašanje, ali bomo morali za vzdržnost pokojninske blagajne delati dlje, kot si danes predstavljamo.

Toda znanstveniki in strokovnjaki za staranje opozarjajo: človeško telo ima svoje meje ne glede na statistiko.

Britanski scenarij: delo do 74. leta

Po podatkih britanskega Inštituta za fiskalne študije (IFS) bo morala vlada, če želi ohraniti t»rojno jamstvo pokojnin«, do leta 2068 dvigniti upokojitveno starost kar na 74 let.

Le tako naj bi državni pokojninski sistem ostal pod mejo šestih odstotkov državnega dohodka.

Toda številni znanstveniki temu ostro nasprotujejo.

»Ljudje po šestdesetem postanejo fizično šibkejši, bolj sedeči in pogosto kronično bolni,« je povedal profesor Brian Dolan, strokovnjak za staranje z Univerze v Salfordu.

Dvig upokojitvene starosti morda rešuje proračunske številke, ne pa ljudi.

Po podatkih profesorja Alana Walkerja z Univerze v Sheffieldu je četrtina Britancev, starih 65 let, že nesposobna za redno delo.

Britanska vlada trenutno postopno zvišuje upokojitveno starost s 66 na 68 let do leta 2044.

Toda dvig na 74 let bi po mnenju večine raziskovalcev pomenil, da bi mnogi ljudje umrli, še preden bi sploh dočakali pokojnino.

Danska: pragmatičen, a strog model

Danska je prva evropska država, ki je uradno sprejela načrt, da se bo upokojitvena starost do leta 2040 dvignila na 70 let.

Razlog je preprost: prebivalstvo se stara, število delovno aktivnih pa upada.

Danska ima sicer enega najbolj urejenih sistemov socialne varnosti, a tudi tam narašča neenakost med tistimi, ki lahko delajo dlje, in tistimi, ki tega ne zmorejo.

»Tisti z višjimi dohodki imajo praviloma manj fizično naporna dela, boljše zdravje in daljšo življenjsko dobo,« opozarja danski ekonomist Lars Christensen.

»Delavci v gradbeništvu, logistiki ali negi starejših pa pogosto fizično odpovejo že pred 65. letom.«

Slovenija: realnost starajoče se družbe

Podobno zgodbo piše tudi Slovenija. Po podatkih Statističnega urada RS je več kot 22 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let, kar nas uvršča med najstarejše narode v EU.

Pokojninska blagajna je že zdaj pod pritiskom, razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci se slabša, zato država vsako leto namenja več sredstev za pokojnine.

V zadnjih razpravah se omenja možnost, da bi se upokojitvena starost v prihodnosti dvignila na 67 let ali več.

Toda slovenski strokovnjaki opozarjajo, da je to tvegana smer, če ne bomo hkrati poskrbeli za zdravo staranje.

Ljudje po 65. letu niso vsi enako sposobni za delo. Nekateri še vedno tečejo maratone, drugi pa komaj vstanejo iz postelje.

Če bi morali delati do 70. ali celo 74. leta, bi mnogi fizični delavci to preprosto plačali z zdravjem.

Živimo dlje, a ne nujno bolj zdravo

Po podatkih NIJZ slovenski moški danes živijo povprečno 78 let, ženske 84 let.

A zdrava življenjska doba, torej obdobje, ko smo še sposobni živeti in delati brez večjih zdravstvenih težav, je precej krajša: moški v povprečju 59 let, ženske 63 let.

To pomeni, da velik del starosti preživimo s kroničnimi boleznimi, kot so artritis, sladkorna bolezen in srčno-žilne motnje.

Življenjska doba se podaljšuje, toda zdrava življenjska doba skoraj stoji. To je glavni problem, ko govorimo o delu v pozni starosti.

Ljudje po 65. letu niso vsi enako sposobni za delo. Nekateri še vedno tečejo maratone, drugi pa komaj vstanejo iz postelje.

Delo v zrelih letih: izbira, ne prisila

Seveda pa nadaljevanje dela v poznih letih ni nujno slabo. Za mnoge starejše je delo vir smisla, samopodobe in socialnih stikov.

Mentalna aktivnost in občutek koristnosti lahko celo zmanjšata tveganje za demenco. Toda to mora biti prostovoljna izbira, ne nuja zaradi prepozne pokojnine.

Delati v pozni starosti je lahko pozitivno, dokler to ne postane pogoj za preživetje.

Ekonomski pritisk: manj mladih, več starejših

Tako kot drugod po Evropi tudi Slovenija čuti pritisk demografskih sprememb. Do leta 2050 bo po ocenah vsak tretji prebivalec starejši od 65 let. Če ne bomo vlagali v zdravje ljudi, bomo dobesedno delali do smrti.

Pokojninska reforma bi morala vključevati tudi spodbude za zdrav življenjski slog in večjo fleksibilnost upokojevanja.

Prihodnost pokojnin je v zdravju, ne v letih

Dvig upokojitvene starosti morda rešuje proračunske številke, ne pa ljudi.

Evropske izkušnje iz Velike Britanije, Danske in tudi Slovenije kažejo, da težava ni v tem, koliko dolgo živimo, temveč, kako zdravi smo v teh letih.

Ne potrebujemo ljudi, ki delajo do 74. leta. Potrebujemo družbo, v kateri lahko ljudje do 65. leta živijo zdravo, aktivno in dostojanstveno.

Več iz teme

pokojnineupokojitvena staroststarostpokojninska reformaupokojevanjeupokojencidelovna doba
ZADNJE NOVICE
10:45
Bulvar  |  Domači trači
ŠOKKAST

Jure Godler polovičarjev ne mara, razkril razlog za selitev v Trst

V novem ŠOKkastu o ozadju nastajanja njegovih knjig.
21. 10. 2025 | 10:45
10:35
Novice  |  Slovenija
DIVJINA

Neverjetno prizori iz Kočevja! Kamere ujele medvedko z mladiči, gamsa v diru in zajca v skoku (VIDEO)

Tamkajšnji gozdovi so eni naših najbolj nedotaknjenih in skrivnostnih. Poglejte, kako se medvedje na Kočevskem pripravljajo na jesen.
21. 10. 2025 | 10:35
10:23
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL LESA

Prestol Slovencema, prastol Američanoma: Ko se zbudim, sem lesar, ko zaspim, sem lesar (FOTO)

Že 13. izvedba Festivala lesa, ki je poklon kočevskim pragozdovom. Oblikovanje tudi v dobi umetne inteligence globoko človeško dejanje.
Milan Glavonjić21. 10. 2025 | 10:23
10:19
Bulvar  |  Glasba in film
VIŽE

Viki Ašič že 75 let navdušuje s harmoniko, 7 let je imel, ko je začel igrati (FOTO)

Pevci iz Zagrada so z gosti priredili nepozaben glasbeni večer. Viki Ašič st. je razveseljeval poslušalce doma in po svetu.
21. 10. 2025 | 10:19
10:12
Novice  |  Slovenija
STAR JE BIL 54 LET

Nenadna smrt priljubljenega župnika Leskovarja (54), pretreseni krajani se poslavljajo (FOTO)

Vlado Leskovar je bil človek z veliko začetnico, so o njem med drugim zapisali na Občini Brežice.
21. 10. 2025 | 10:12
09:59
Novice  |  Svet
MOTOR

Papežev BMW prodali za 130.000 evrov (FOTO)

Svetemu očetu so ga poklonili Jezusovi motoristi. Podobno je pred leti naredil tudi slovenski klub.
21. 10. 2025 | 09:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Ali poročati o napadu ali ga prikriti?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki