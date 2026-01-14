Uporaba razpršila za nos ni hec! To so nevarnosti nepravilne uporabe nosnih pršil

Strokovna opozorila kažejo, da jih več kot polovica uporabnikov uporablja nepravilno, pogosto predolgo in brez zavedanja resnih zdravstvenih tveganj.

Raziskave med farmacevti razkrivajo, da večina ljudi ne ve, da imajo nosna pršila za odmaševanje nosu strogo omejeno časovno uporabo. Še več, številni uporabniki ne poznajo nevarnosti, ki jih prinaša dolgotrajna ali prekomerna uporaba teh izdelkov.

Večina uporabnikov ne pozna tveganj

Podatki kažejo, da se farmacevti pogosto srečujejo z ljudmi, ki nosna pršila uporabljajo predolgo. V več kot polovici primerov so strokovnjaki že posredovali, ko so zaznali znake pretirane uporabe, v nekaterih primerih celo zavrnili nadaljnjo prodajo.

Skoraj tri četrtine vprašanih meni, da bi morala biti opozorila na embalaži bistveno bolj vidna, saj uporabniki pogosto spregledajo zdravstvena tveganja, povezana z dolgotrajno uporabo dekongestivnih nosnih pršil.

Kako dolgo je varno uporabljati nosno pršilo?

Strokovna priporočila so jasna: nosna pršila za odmaševanje nosu so namenjena zgolj kratkotrajni uporabi, običajno največ 5 do 7 dni zapored.

Čeprav so ta pršila ob pravilni uporabi zelo učinkovita, veliko ljudi ne ve, da daljša uporaba lahko povzroči več škode kot koristi.

Največje tveganje predstavlja tako imenovana povratna zamašenost nosu. Gre za stanje, pri katerem se nosna sluznica po prenehanju delovanja pršila še bolj zateče, kar povzroči občutek, da brez pršila sploh ni več mogoče normalno dihati. Tako se hitro ustvari začaran krog stalne uporabe.

Zdravstvena tveganja pretirane uporabe

Dolgotrajna uporaba nosnih dekongestivnih pršil lahko: draži in poškoduje nosno sluznico, okvari drobne krvne žile v nosu, podaljša zamašenost nosu za več tednov, povzroči kronično nosno zaporo, ki se izboljšuje zelo počasi.

V nekaterih primerih se težave z dihanjem skozi nos nadaljujejo še dolgo po prenehanju uporabe pršila.

Obstajajo različni načini, kako si lahko pri zamašenem nosu ob prehladu, gripi ali alergijskem rinitisu pomagate sami. Tu najdete 7 nasvetov:

1. Uporabite vlažilec zraka

Vlažilci zraka delujejo tako, da vsrkajo suh in segret zrak skozi napravo, ga navlažijo in razpršijo v prostor. Dihanje v vlažnejšem zraku lahko pomiri razdraženo sluznico v nosu in sinusih. Prav tako vlaga v zraku pripomore k redčenju sluzi v nosni votlini. Tako iz nosu odstranimo odvečno sluz in lažje zadihamo. Vlažilec zraka je posebno uporaben pozimi, ko je zaradi ogrevanja stanovanj in redkejšega zračenja zrak bolj suh kot poleti

2. Pojdite pod vročo prho

Para iz prhe pomaga izločiti sluz iz nosu in zmanjšati vnetje. Ob vročem prhanju se lahko vsaj za nekaj časa vaše dihanje povrne v normalno stanje.

3. Skrbite za hidracijo

Poskrbite, da pijete dovolj tekočine (voda, čaj, sok, izotonični napitki, juha ipd.). Uživanje tekočine pomaga redčiti sluz v nosnih poteh, ki se tako lažje izloča iz nosu, pritisk v sinusih pa se zmanjša.

4. Uporabite fiziološko raztopino

Uporaba fiziološke raztopine v pršilu ali kapljicah lahko poveča raven vlage v nosnih poteh in tako pomaga razredčiti sluz. To lajša odstranjevanje sluzi iz nosu in blaži vnetje.

5. Uporabite tople obkladke

Topel obkladek lahko pomaga odmašiti zamašen nos. Brisačo najprej namočite v topli vodi, nato jo temeljito ožemite, zložite in položite preko nosu in čela. Toplota lahko lajša bolečino in pomaga ublažiti vnetje v nosnicah. Nanos obkladka lahko ponovite večkrat.

6. Uporabite nosni dekongestiv

Dekongestivi so zdravila, ki zmanjšajo otekanje nosne sluznice ter tako odpirajo dihalne poti in olajšajo dihanje. Na voljo so v obliki pršila ali kapljic. Brez recepta jih lahko kupite v lekarni, kjer vam bo farmacevt svetoval njihovo pravilno uporabo. Zdravila vedno uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Dekongestive uporabljajte le v priporočenih odmerkih, ne dlje kot 5 do 7 dni.

7. V primeru alergijskega rinitisa uporabite protialergijska zdravila

Če je zamašen nos posledica sezonskega alergijskega rinitisa oz. senenega nahoda, si lahko pomagate s protialergijskimi zdravili. Obstajajo v obliki nosnih pršil ali tablet in jih prav tako lahko kupite brez recepta v lekarni.

Kdaj je čas za opozorilo?

Če posameznik posega po nosnem pršilu vsak dan zgolj zato, da lahko normalno diha, to pogosto ni znak nove okužbe ali alergije, temveč posledica povratnega učinka pršila. Takrat je priporočljivo poiskati strokovni nasvet in razmisliti o varnejših alternativah.

Varnejše alternative nosnim dekongestivnim pršilom

Za daljšo in varnejšo uporabo strokovnjaki priporočajo slanico (fiziološka raztopina) v pršilu, inhalacije pare, kortikosteroidna nosna pršila pri alergijah, ki so namenjena dolgotrajnejši uporabi in nimajo enakega povratnega učinka.

Pomembno je poudariti, da tudi ta sredstva zahtevajo pravilno uporabo in upoštevanje navodil.

Pomembno sporočilo za uporabnike v Sloveniji

Veliko ljudi zmotno meni, da so izdelki brez recepta popolnoma varni. Pri nosnih pršilih to ne drži. Večja količina ali daljša uporaba ne pomeni boljšega učinka, temveč lahko povzroči dolgotrajne težave.

Ob pravilni in kratkotrajni uporabi so nosna pršila varna in učinkovita pomoč pri prehladu ali gripi. Ključno pa je, da se uporabljajo premišljeno, omejen čas in v skladu z navodili.

Če zamašen nos traja dlje kot teden dni, je pravi korak posvet s farmacevtom ali zdravnikom, ne pa nadaljevanje uporabe na lastno pest.