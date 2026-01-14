  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR VELJA

Uporaba razpršila za nos ni hec! To so nevarnosti nepravilne uporabe nosnih pršil

Nosna pršila za odmaševanje nosu so med najpogosteje uporabljenimi zdravili brez recepta, zlasti v obdobjih prehladov, gripe in virusnih okužb.
Razpršilo za nos moramo uporabljati z glavo. FOTO: Getty Images
Razpršilo za nos moramo uporabljati z glavo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 1. 2026 | 15:00
6:16
A+A-

Strokovna opozorila kažejo, da jih več kot polovica uporabnikov uporablja nepravilno, pogosto predolgo in brez zavedanja resnih zdravstvenih tveganj.

Raziskave med farmacevti razkrivajo, da večina ljudi ne ve, da imajo nosna pršila za odmaševanje nosu strogo omejeno časovno uporabo. Še več, številni uporabniki ne poznajo nevarnosti, ki jih prinaša dolgotrajna ali prekomerna uporaba teh izdelkov.

Večina uporabnikov ne pozna tveganj

Podatki kažejo, da se farmacevti pogosto srečujejo z ljudmi, ki nosna pršila uporabljajo predolgo. V več kot polovici primerov so strokovnjaki že posredovali, ko so zaznali znake pretirane uporabe, v nekaterih primerih celo zavrnili nadaljnjo prodajo.

Skoraj tri četrtine vprašanih meni, da bi morala biti opozorila na embalaži bistveno bolj vidna, saj uporabniki pogosto spregledajo zdravstvena tveganja, povezana z dolgotrajno uporabo dekongestivnih nosnih pršil.

Kako dolgo je varno uporabljati nosno pršilo?

Strokovna priporočila so jasna: nosna pršila za odmaševanje nosu so namenjena zgolj kratkotrajni uporabi, običajno največ 5 do 7 dni zapored.

Čeprav so ta pršila ob pravilni uporabi zelo učinkovita, veliko ljudi ne ve, da daljša uporaba lahko povzroči več škode kot koristi.

Največje tveganje predstavlja tako imenovana povratna zamašenost nosu. Gre za stanje, pri katerem se nosna sluznica po prenehanju delovanja pršila še bolj zateče, kar povzroči občutek, da brez pršila sploh ni več mogoče normalno dihati. Tako se hitro ustvari začaran krog stalne uporabe.

Zdravstvena tveganja pretirane uporabe

Dolgotrajna uporaba nosnih dekongestivnih pršil lahko: draži in poškoduje nosno sluznico, okvari drobne krvne žile v nosu, podaljša zamašenost nosu za več tednov, povzroči kronično nosno zaporo, ki se izboljšuje zelo počasi.

V nekaterih primerih se težave z dihanjem skozi nos nadaljujejo še dolgo po prenehanju uporabe pršila.

Obstajajo različni načini, kako si lahko pri zamašenem nosu ob prehladu, gripi ali alergijskem rinitisu pomagate sami. Tu najdete 7 nasvetov:

1. Uporabite vlažilec zraka

Vlažilci zraka delujejo tako, da vsrkajo suh in segret zrak skozi napravo, ga navlažijo in razpršijo v prostor. Dihanje v vlažnejšem zraku lahko pomiri razdraženo sluznico v nosu in sinusih. Prav tako vlaga v zraku pripomore k redčenju sluzi v nosni votlini. Tako iz nosu odstranimo odvečno sluz in lažje zadihamo. Vlažilec zraka je posebno uporaben pozimi, ko je zaradi ogrevanja stanovanj in redkejšega zračenja zrak bolj suh kot poleti

2. Pojdite pod vročo prho

Para iz prhe pomaga izločiti sluz iz nosu in zmanjšati vnetje. Ob vročem prhanju se lahko vsaj za nekaj časa vaše dihanje povrne v normalno stanje.

3. Skrbite za hidracijo

Poskrbite, da pijete dovolj tekočine (voda, čaj, sok, izotonični napitki, juha ipd.). Uživanje tekočine pomaga redčiti sluz v nosnih poteh, ki se tako lažje izloča iz nosu, pritisk v sinusih pa se zmanjša.

4. Uporabite fiziološko raztopino

Uporaba fiziološke raztopine v pršilu ali kapljicah lahko poveča raven vlage v nosnih poteh in tako pomaga razredčiti sluz. To lajša odstranjevanje sluzi iz nosu in blaži vnetje.

5. Uporabite tople obkladke

Topel obkladek lahko pomaga odmašiti zamašen nos. Brisačo najprej namočite v topli vodi, nato jo temeljito ožemite, zložite in položite preko nosu in čela. Toplota lahko lajša bolečino in pomaga ublažiti vnetje v nosnicah. Nanos obkladka lahko ponovite večkrat.

6. Uporabite nosni dekongestiv

Dekongestivi so zdravila, ki zmanjšajo otekanje nosne sluznice ter tako odpirajo dihalne poti  in olajšajo dihanje. Na voljo so v obliki pršila ali kapljic. Brez recepta jih lahko kupite v lekarni, kjer vam bo farmacevt svetoval njihovo pravilno uporabo. Zdravila vedno uporabljajte skladno z navodili za uporabo. Dekongestive uporabljajte le v priporočenih odmerkih, ne dlje kot 5 do 7 dni.

7. V primeru alergijskega rinitisa uporabite protialergijska zdravila

Če je zamašen nos posledica sezonskega alergijskega rinitisa oz. senenega nahoda, si lahko pomagate s protialergijskimi zdravili. Obstajajo v obliki nosnih pršil ali tablet in jih prav tako lahko kupite brez recepta v lekarni.

Kdaj je čas za opozorilo?

Če posameznik posega po nosnem pršilu vsak dan zgolj zato, da lahko normalno diha, to pogosto ni znak nove okužbe ali alergije, temveč posledica povratnega učinka pršila. Takrat je priporočljivo poiskati strokovni nasvet in razmisliti o varnejših alternativah.

image_alt
Znate pravilno uporabljati pršilo za nos? (VIDEO)

Varnejše alternative nosnim dekongestivnim pršilom

Za daljšo in varnejšo uporabo strokovnjaki priporočajo slanico (fiziološka raztopina) v pršilu, inhalacije pare, kortikosteroidna nosna pršila pri alergijah, ki so namenjena dolgotrajnejši uporabi in nimajo enakega povratnega učinka.

Pomembno je poudariti, da tudi ta sredstva zahtevajo pravilno uporabo in upoštevanje navodil.

Pomembno sporočilo za uporabnike v Sloveniji

Veliko ljudi zmotno meni, da so izdelki brez recepta popolnoma varni. Pri nosnih pršilih to ne drži. Večja količina ali daljša uporaba ne pomeni boljšega učinka, temveč lahko povzroči dolgotrajne težave.

Ob pravilni in kratkotrajni uporabi so nosna pršila varna in učinkovita pomoč pri prehladu ali gripi. Ključno pa je, da se uporabljajo premišljeno, omejen čas in v skladu z navodili.

Če zamašen nos traja dlje kot teden dni, je pravi korak posvet s farmacevtom ali zdravnikom, ne pa nadaljevanje uporabe na lastno pest.

Več iz teme

zdravjerazpršilo za noszamašen nos
ZADNJE NOVICE
16:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNO

Vsa družina sredi noči v bolnišnico! To se je dogajalo v Murski Soboti

Zaradi povečanega izločanja ogljikovega monoksida so se štirje zastrupili, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
14. 1. 2026 | 16:19
16:17
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Valentin s Prifarci še zadnjič zapel

Prifarski muzikanti so v Cankarjevem domu priredili 17. letni koncert s prijatelji.
14. 1. 2026 | 16:17
16:02
Novice  |  Svet
MNOŽIČNI PROTESTI

Se v Iranu pripravlja državni udar? Nekatere države svoje prebivalce pozvale k takojšnjemu umiku

Med protesti je umrlo med 12.000 in 20.000 ljudi, ogromno so jih oblasti aretirale in jih nameravajo usmrtiti.
14. 1. 2026 | 16:02
15:44
Novice  |  Svet
ZNAŠLA SE JE

Kot varuška domov prihrani 14.000 evrov na leto

Britanka se je odločila za življenje brez kreditov in najemnin, denar raje porabi za restavracije in kulturne dogodke.
14. 1. 2026 | 15:44
15:36
Novice  |  Slovenija
ZADEVA BOBNAR

Golob pod ognjem KPK: Svoboda ga brani, Janša govori o globoki državi

Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto.
14. 1. 2026 | 15:36
15:03
Bulvar  |  Domači trači
VSI ODHAJAJO

Bo kak znan obraz sploh še ostal na Planet TV? Odpoved je dal tudi Jure Godler

Dogajanje nakazuje, da Planet TV prehaja v obdobje večjih sprememb. Odšli so Miran Tišič, Igor Krmelj, Ana Gaber, Martin Senica, po novem tudi Jure Godler.
14. 1. 2026 | 15:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki