V kakšnem vrstnem redu jesti živila? Raziskave razkrivajo, kako lahko zmanjšamo porast krvnega sladkorja

Če obrok začnemo z zelenjavo, beljakovinami ali maščobami in šele nato pojemo kruh, riž, testenine ali krompir, lahko ublažimo porast krvnega sladkorja po jedi. Raziskave nakazujejo, da lahko že sprememba vrstnega reda uživanja živil vpliva na presnovni odziv telesa.

Občutek utrujenosti in zaspanosti po obilnem kosilu pogosto pripisujemo količini hrane, ki smo jo pojedli. Vendar na to, kako se telo odzove na obrok, ne vplivata samo njegova sestava in velikost. Pomembno vlogo ima lahko tudi vrstni red, v katerem uživamo posamezna živila.

Raziskave kažejo, da lahko uživanje zelenjave in beljakovinskih živil pred živili, bogatimi z ogljikovimi hidrati, zmanjša zgodnji porast krvnega sladkorja. Podoben učinek so raziskovalci opazili tudi pri poskusih z maščobami, ki so jih zaužili pred glukozo. To je pomembno predvsem za ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 in tiste s prediabetesom, pri katerih je uravnavanje krvnega sladkorja bistven del skrbi za zdravje. Vendar lahko razumevanje teh mehanizmov koristi tudi vsem, ki želijo bolje razumeti odziv telesa na hrano.

Zakaj je pomembno, s čim začnemo obrok?

V raziskavi, objavljeni 8. oktobra 2026 v znanstveni reviji Diabetes, so raziskovalci na univerzi v Kjotu preučevali vpliv vrstnega reda uživanja maščob in glukoze na krvni sladkor pri miših. Živali, ki so najprej zaužile oljčno olje, 15 minut pozneje pa glukozo, so imele manjši zgodnji porast krvnega sladkorja kot živali, ki so najprej prejele glukozo. Raziskovalci so ugotovili tudi, da se je po zaužitju oljčnega olja upočasnilo praznjenje želodca. To lahko pomaga pojasniti, zakaj glukoza v krvni obtok ne prehaja tako hitro.

Pomembno pa je poudariti, da je bila ta raziskava opravljena na miših. Njenih ugotovitev zato ne moremo neposredno prenesti na ljudi. Kljub temu se ujemajo z rezultati nekaterih raziskav pri ljudeh, ki kažejo, da vrstni red uživanja živil lahko vpliva na krvni sladkor po obroku.

Kaj so pokazale raziskave pri ljudeh?

V manjši raziskavi, objavljeni leta 2015 v znanstveni reviji Diabetes Care, je sodelovalo 11 odraslih z debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2.

Udeleženci so najprej zaužili zelenjavo in beljakovinska živila, ogljikove hidrate pa šele na koncu obroka. Teden dni pozneje so zaužili enak obrok, vendar v obratnem vrstnem redu. Razlika v odzivu krvnega sladkorja je bila izrazita. Ko so udeleženci najprej pojedli zelenjavo in beljakovine, je bila raven krvnega sladkorja po 30 minutah za 28,6 odstotka nižja kot pri obroku, pri katerem so najprej zaužili ogljikove hidrate. Po 60 minutah je bila razlika 36,7 odstotka, po 120 minutah pa je bila raven še vedno za 16,8 odstotka nižja.

Rezultati nakazujejo, da vrstni red uživanja živil lahko vpliva na velikost porasta krvnega sladkorja po jedi. Vendar je bila raziskava majhna, zato njenih rezultatov ne smemo razumeti kot zagotovila, da bo enak učinek dosegel vsak posameznik. Prav tako nižja vrednost krvnega sladkorja v posameznem trenutku sama po sebi še ne pomeni, da se je izboljšalo dolgoročno zdravje. Za to so pomembni celoten prehranski vzorec, telesna dejavnost, kakovost spanja in drugi dejavniki.

Kako maščobe in beljakovine vplivajo na prebavo?

Ena od možnih razlag je povezana s hitrostjo praznjenja želodca. Hrana se iz želodca postopoma premika v tanko črevo, kjer se hranila prebavijo in absorbirajo.

Maščobe lahko upočasnijo praznjenje želodca, beljakovine in maščobe pa vplivajo tudi na sproščanje prebavnih hormonov. Zaradi teh učinkov se lahko ogljikovi hidrati, zaužiti pozneje v obroku, prebavljajo in absorbirajo počasneje, zato je porast krvnega sladkorja lahko manj izrazit. Pomembno vlogo imajo tudi hormoni, ki nastajajo v črevesju, med njimi GLP-1 in GIP. Imenujemo jih inkretini. Po zaužitju hrane pomagajo uravnavati izločanje inzulina, hormona, ki omogoča prehod glukoze iz krvi v celice.

GLP-1 poleg tega sodeluje pri uravnavanju praznjenja želodca. Tako lahko prebavni sistem usklajuje hitrost prihoda hranil v črevo s hormonskim odzivom, ki pomaga nadzorovati krvni sladkor.V raziskavi na miših iz Kjota so raziskovalci preučevali tudi delovanje teh hormonov. Ko so hkrati blokirali delovanje GLP-1 in glukagona, učinka zaporedja uživanja oljčnega olja in glukoze niso več zaznali. Blokiranje vsakega od teh hormonov posebej ni imelo enakega učinka.

To nakazuje, da pri opaženem odzivu sodeluje več presnovnih mehanizmov. Ker pa je šlo za poskus na živalih, še ni mogoče zanesljivo sklepati, da pri ljudeh poteka vse po enaki poti.

Kako naj bo videti vrstni red živil na krožniku?

Za preizkus tega pristopa ni treba kupovati posebnih živil ali bistveno spreminjati jedilnika. Pri običajnem obroku lahko spremenimo predvsem vrstni red, v katerem jemo.

1. Najprej zelenjava. Obrok lahko začnemo s solato, kuhano ali pečeno zelenjavo oziroma drugo zelenjavno prilogo, bogato z vlakninami.

2. Nato beljakovinska živila. Sledijo lahko ribe, piščančje meso, jajca, tofu, stročnice ali drugi viri beljakovin. Če obrok vsebuje tudi zdrave maščobe, na primer oljčno olje v solati, so te lahko del prvega dela obroka.

3. Na koncu živila, bogata z ogljikovimi hidrati. Kruh, riž, testenine in krompir lahko zaužijemo proti koncu obroka. To ne pomeni, da se jim moramo odpovedati, temveč da lahko njihov vrstni red vpliva na odziv krvnega sladkorja.

Pri nekaterih raziskovalnih protokolih so med posameznimi deli obroka predvideli približno 15-minutni premor. V vsakdanjem življenju takšen časovni razmik ni nujen za vsakogar, saj še ni dovolj dokazov, da bi bil to univerzalno najboljši interval. Za začetek je smiselno predvsem ohraniti uravnotežen obrok in živila uživati v nekoliko drugačnem vrstnem redu.

Ali je ta način prehranjevanja primeren za vsakogar?

Vrstni red uživanja živil je lahko preprost dodatek k uravnoteženi prehrani, vendar ne nadomesti drugih ukrepov za uravnavanje krvnega sladkorja. Pomembni ostajajo primerna velikost obrokov, kakovost ogljikovih hidratov, zadosten vnos vlaknin in redna telesna dejavnost.

Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki uporabljajo inzulin ali druga zdravila za zniževanje krvnega sladkorja. Sprememba sestave ali časovnega poteka obrokov lahko vpliva na odziv krvnega sladkorja in tveganje za hipoglikemijo. Večjih sprememb prehranskega režima zato ne smejo izvajati brez posveta z zdravnikom ali drugim ustrezno usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom. Odmerkov zdravil ne smejo spreminjati samostojno.

Vrstni red uživanja živil torej ni čudežna rešitev za sladkorno bolezen, hujšanje ali utrujenost po obroku. Je pa zanimiv in razmeroma preprost pristop, ki lahko pri nekaterih ljudeh pomaga ublažiti porast krvnega sladkorja po jedi.

Bistvo ni v tem, da bi iz prehrane izločili kruh, riž ali krompir, temveč da obrok sestavimo premišljeno. Če začnemo z zelenjavo in beljakovinskimi živili, ogljikove hidrate pa zaužijemo pozneje, lahko telesu pomagamo pri postopnejšem odzivu na glukozo. Za dolgoročno zdravje pa ostaja najpomembnejša celota prehranskih navad, ne zgolj vrstni red posameznih grižljajev.