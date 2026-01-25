  • Delo d.o.o.
POLETOV POTEP

V osrčju dežele Majev. Potovanje skozi džunglo in izgubljena mesta

Jukatan vzame sapo. Jukatan je prostor kontrastov: bogata zgodovina in revščina, džungla in luksuzni hoteli, starodavna modrost in sodobni turizem.
Jukatan je središče majevske kulture, ki obsega kakih pol milijona kvadratnih kilometrov in se požvižga na današnje državne meje saj iz Mehike sega še v Gvatemalo, Belize, Honduras in San Salvador. FOTO: Janez Mihovec

Jukatan je središče majevske kulture, ki obsega kakih pol milijona kvadratnih kilometrov in se požvižga na današnje državne meje saj iz Mehike sega še v Gvatemalo, Belize, Honduras in San Salvador. FOTO: Janez Mihovec

Jukatan je središče majevske kulture, ki obsega kakih pol milijona kvadratnih kilometrov in se požvižga na današnje državne meje saj iz Mehike sega še v Gvatemalo, Belize, Honduras in San Salvador. FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 25. 1. 2026 | 09:00
6:39
A+A-

Jukatan res jemlje sapo. Polotok na jugu Mehike razkriva skrivnosten svet majevske civilizacije, tropsko naravo, podzemna jezera in dramatično zgodovino, ki je kljub stoletjem še vedno živa pod zeleno odejo deževnega gozda.

Potovanje se ni začelo obetavno. Letalska družba je prodala več sedežev, kot jih je bilo na voljo, kar je povzročilo precej slabe volje. Šele v Istanbulu je prišlo olajšanje, končno sedež na letalu in dolg, skoraj 18-urni polet čez ocean. Pristanek v Cancunu, na severnem robu polotoka Jukatan, je pomenil začetek srečanja z eno največjih in najbolj raznolikih držav na svetu.

Velikanska Mehika in tropski jug

Mehika s skoraj dvema milijonoma kvadratnih kilometrov, 31 zveznimi državami in glavnim mestom je resnično orjaška. Med njenimi najbolj prepoznavnimi geografskimi značilnostmi sta Kalifornijski polotok in polotok Jukatan. Medtem ko je večina države gorata in polpuščavska, jug ponuja povsem drugačno podobo – tropsko podnebje, kjer se večna pomlad kaže v najboljši luči.

Jukatan ni le mehiški. Del polotoka sega v Gvatemalo, ob Karibskem morju pa se med državama skriva še Belize. Prav tu je zibelka majevske civilizacije, ene najpomembnejših predkolumbovskih kultur na ameriški celini.

Maji - civilizacija brez meja

Majevska kultura se je razprostirala na približno pol milijona kvadratnih kilometrov in presegala današnje državne meje. Obsegala je dele današnje Mehike, Gvatemale, Belizeja, Hondurasa in Salvadorja. Čeprav so Španci pred petimi stoletji storili vse, da bi jo izbrisali, Maji niso izginili, njihovi potomci še danes živijo na tem območju.

Osvajanje Jukatan je bilo dolgotrajno in krvavo. Poleg nasilja Hernána Cortésa in njegovih somišljenikov so civilizacijo opustošile tudi bolezni, kot so črne koze, pljučnica in tuberkuloza, ki so ponekod povzročile do 90-odstotni upad prebivalstva. Ker Maji nikoli niso imeli enotne centralne države, je bil njihov odpor razdrobljen, a trdovraten. Zadnji majevski upor so Španci zlomili šele konec 17. stoletja.

Vzpon in propad majevske civilizacije

Majevska civilizacija se je začela razvijati nekaj stoletij pred našim štetjem, vrhunec pa dosegla med 2. in 9. stoletjem. Nato je sledil zlom, posledica prenaseljenosti, krčenjem gozdov, izčrpavanja zemlje in podnebnih sprememb. Izostanek padavin je povzročil lakoto, vojne in množične selitve. Mnoga mesta so bila zapuščena, džungla pa jih je sčasoma povsem prerasla.

Ko so v 16. stoletju prišli Španci, so uvedli sistem encomienda, prikrito obliko suženjstva, v katerem so veleposestniki izkoriščali domačine, misijonarji pa so si prizadevali za nadzor nad njihovimi dušami. Kljub temu so Maji preživeli. Danes območje poseljujejo njihovi potomci, bodisi kot čistokrvni Maji bodisi kot mestici.

Zanimivo je, da osvajalci v iskanju zlata in srebra niso našli tega, kar so pričakovali. Za Maje so bile dragocenosti drugje: v žadu, malahitu in obsidianu, za plačilno sredstvo pa so uporabljali kakavova zrna in perje ptice kecal.

Medtem ko je jug zaznamovan z revščino in nemirom, vzhodna obala ponuja povsem drugačno podobo. Cancun in njegova okolica sta pravi turistični raj z dolgimi hotelskimi kompleksi ob Karibskem morju. Med njimi leži Tulum, kjer stoji najsevernejše majevsko mesto Zama - astronomski observatorij na pečini nad morjem.

Svet, ki ostane spodaj

Jukatan vzame sapo. Jukatan je prostor kontrastov: bogata zgodovina in revščina, džungla in luksuzni hoteli, starodavna modrost in sodobni turizem. Ko letalo znova vzleti, neskončna zelena ravnina in modro Karibsko morje počasi izgineta pod krili. Skrivnostni svet Majev ostane spodaj, tih, mogočen in nepozaben.

potovanjaturizemarheologijaMajiReportažaJanez Mihovec
