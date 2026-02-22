V Sloveniji 802 poklicnih športnikov. Koliko jih je nastopilo na igrah v Italiji in kakšne so njihove plače

Koliko poklicnih športnikov deluje v Sloveniji, kakšne so njihove plače in kakšna je širša slika slovenskega športa? Najnovejši podatki Statistični urad Republike Slovenije (SURS) razkrivajo zanimiv vpogled v strukturo poklicnega športa pri nas.

802 poklicna športnika v Sloveniji

Po zadnjih uradnih podatkih je bilo lani v Sloveniji 802 delovno aktivnih poklicnih športnikov, ki so opravljali poklic športnika kot svojo zaposlitev.

Struktura po spolu kaže izrazito prevlado moških:

88 odstotkov moških

12 odstotkov žensk

Ti podatki odpirajo tudi vprašanje enakosti spolov v slovenskem vrhunskem športu, saj je delež športnic med zaposlenimi profesionalci razmeroma nizek.

Ob tem je treba poudariti, da v statistiki manjkajo nekateri podatki iz ekipnih športov, zato celotna slika morda še ni popolnoma zajeta.

Koliko slovenskih športnikov je nastopilo na igrah v Italiji?

Ob podatku o 802 poklicnih športnikih se postavlja tudi vprašanje: koliko slovenskih športnikov je nastopilo na nedavnih igrah v Italiji? Čeprav gre za poseben segment vrhunskega športa, ti nastopi predstavljajo le del celotne športne populacije, ki v Sloveniji deluje profesionalno.

Mednarodna tekmovanja, kot so igre v Italiji, tako predstavljajo vrh ledene gore, za uspehi na največjih odrih stoji precej širša baza registriranih in zaposlenih športnikov ter strokovnega kadra.

Plače poklicnih športnikov v Sloveniji

Podatki SURS razkrivajo tudi finančno plat profesionalnega športa.

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih športnikov je oktobra 2024 znašala:

1.222 evrov neto (povprečje)

1.277 evrov neto za moške

1.088 evrov neto za ženske

Razlika med spoloma je očitna tudi pri plačah, kar dodatno potrjuje razkorak v profesionalnem športu.

Skoraj 2.000 trenerjev, sodnikov in uradnih oseb

Poklicni šport pa niso le športniki. V Sloveniji je bilo lani zaposlenih tudi:

1.860 športnih trenerjev

športnih sodnikov

drugih uradnih oseb v športu

Njihova povprečna mesečna neto plača je oktobra 2024 znašala 1.181 evrov.

To pomeni, da je v slovenskem športu skupaj delovalo več kot 2.600 strokovno in tekmovalno aktivnih oseb, ki so bile zaposlene v tej dejavnosti.

Celostna slika slovenskega profesionalnega športa

Čeprav javnost največ pozornosti namenja vrhunskim uspehom na mednarodnih tekmovanjih, statistika kaže širšo realnost: Profesionalni šport v Sloveniji zaposluje razmeroma omejeno število ljudi.

Plače so v povprečju primerljive s slovenskim povprečjem, a precej nižje od zneskov, ki jih javnost pogosto povezuje z vrhunskim športom. Opazne so razlike med spoloma tako v zastopanosti kot v višini plač.

Manjkajo podatki iz nekaterih ekipnih športov, kar pomeni, da je dejanska slika lahko še nekoliko drugačna. Podatki Statistični urad Republike Slovenije tako ponujajo pomemben vpogled v število poklicnih športnikov v Sloveniji, njihove plače in strukturo zaposlenih v športu, ter postavljajo uspehe slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih v širši, bolj realen okvir.