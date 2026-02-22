V Sloveniji 802 poklicnih športnikov. Koliko jih je nastopilo na igrah v Italiji in kakšne so njihove plače

Galerija
Koliko poklicnih športnikov deluje v Sloveniji, kakšne so njihove plače in kakšna je širša slika slovenskega športa? Najnovejši podatki Statistični urad Republike Slovenije (SURS) razkrivajo zanimiv vpogled v strukturo poklicnega športa pri nas.
Po zadnjih uradnih podatkih je bilo lani v Sloveniji 802 delovno aktivnih poklicnih športnikov, ki so opravljali poklic športnika kot svojo zaposlitev.
Struktura po spolu kaže izrazito prevlado moških:
Ti podatki odpirajo tudi vprašanje enakosti spolov v slovenskem vrhunskem športu, saj je delež športnic med zaposlenimi profesionalci razmeroma nizek.
Ob tem je treba poudariti, da v statistiki manjkajo nekateri podatki iz ekipnih športov, zato celotna slika morda še ni popolnoma zajeta.
Ob podatku o 802 poklicnih športnikih se postavlja tudi vprašanje: koliko slovenskih športnikov je nastopilo na nedavnih igrah v Italiji? Čeprav gre za poseben segment vrhunskega športa, ti nastopi predstavljajo le del celotne športne populacije, ki v Sloveniji deluje profesionalno.
Mednarodna tekmovanja, kot so igre v Italiji, tako predstavljajo vrh ledene gore, za uspehi na največjih odrih stoji precej širša baza registriranih in zaposlenih športnikov ter strokovnega kadra.
Podatki SURS razkrivajo tudi finančno plat profesionalnega športa.
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih športnikov je oktobra 2024 znašala:
Razlika med spoloma je očitna tudi pri plačah, kar dodatno potrjuje razkorak v profesionalnem športu.
Poklicni šport pa niso le športniki. V Sloveniji je bilo lani zaposlenih tudi:
Njihova povprečna mesečna neto plača je oktobra 2024 znašala 1.181 evrov.
To pomeni, da je v slovenskem športu skupaj delovalo več kot 2.600 strokovno in tekmovalno aktivnih oseb, ki so bile zaposlene v tej dejavnosti.
Čeprav javnost največ pozornosti namenja vrhunskim uspehom na mednarodnih tekmovanjih, statistika kaže širšo realnost: Profesionalni šport v Sloveniji zaposluje razmeroma omejeno število ljudi.
Plače so v povprečju primerljive s slovenskim povprečjem, a precej nižje od zneskov, ki jih javnost pogosto povezuje z vrhunskim športom. Opazne so razlike med spoloma tako v zastopanosti kot v višini plač.
Manjkajo podatki iz nekaterih ekipnih športov, kar pomeni, da je dejanska slika lahko še nekoliko drugačna. Podatki Statistični urad Republike Slovenije tako ponujajo pomemben vpogled v število poklicnih športnikov v Sloveniji, njihove plače in strukturo zaposlenih v športu, ter postavljajo uspehe slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih v širši, bolj realen okvir.