V Sloveniji še vedno največ ljudi umre od te bolezni. Eden glavnih krivcev je občutek žalosti

Analiza vpliva čustev na srce in statistični podatki za Slovenijo. Bolezni srca in ožilja so v Sloveniji in drugod po svetu še vedno vodilni vzrok smrti. Po najnovejših podatkih je v letu 2024 umrlo 21.506 prebivalcev Slovenije, med katerimi jih je povprečno 21 vsak dan umrlo zaradi bolezni srca in ožilja, to je več kot katere koli druge skupine bolezni. Te bolezni skupaj predstavljajo kar 68 odstotkov vseh vzrokov smrti slovenskega prebivalstva.

Kako čustva vplivajo na srce

Srce je eden najpomembnejših organov v telesu, saj skupaj z ožiljem skrbi za prekrvavitev telesa. Čeprav se bolezni srca pogosto povezujejo z življenjskim slogom in telesnimi dejavniki, sodobne raziskave in klinične izkušnje kažejo, da čustveno stanje posameznika močno vpliva na srčno zdravje.

Stres, žalost, jeza in dolgotrajna čustvena obremenjenost sprožajo v telesu kompleksne odzive. Ob prekomerni čustveni napetosti se aktivira simpatični živčni sistem, ki lahko poveča srčni utrip in krvni tlak, kar dolgoročno obremenjuje srce. Poleg tega stresni hormon kortizol in adrenalin vplivata na delovanje krvnih žil in srčne mišice, kar lahko pospeši napredovanje srčnih bolezni.

Čeprav ni mogoče trditi, da čustva sama po sebi povzročajo srčno bolezen, pa dolgotrajni stres in negativna čustva prispevajo k poslabšanju srčnega stanja in povečujejo tveganje za zaplete, kot so motnje srčnega ritma in povišan krvni tlak.

Kaj lahko naredimo?

Zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da je skrb za srce večplastna in vključuje tako telesne kot psihološke vidike:

Zdrav življenjski slog: redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana in vzdrževanje zdrave telesne teže zmanjšujejo obremenitve srca.

Obvladovanje stresa: tehnike sproščanja, kot so meditacija, dihalne vaje in kakovosten spanec, lahko pomagajo zmanjšati kronični stres.

Podpora in pogovor: odprta komunikacija o čustvenih stanjih in iskanje strokovne podpore ob stiskah lahko izboljša psihološko počutje in posredno vpliva na srčno zdravje.

Redni zdravstveni pregledi: spremljanje krvnega tlaka, holesterola in drugih dejavnikov tveganja omogoča pravočasno ukrepanje.

Bolezni srca in ožilja še vedno predstavljajo glavni vzrok smrti v Sloveniji, zato je preventiva izjemno pomembna. Telesno zdravje je prepleteno s čustvenim in duševnim stanjem, zato je celosten pristop k zdravju srca ključen za boljše življenje in večjo kakovost življenja. Zavedanje o vplivu stresa in čustev, skupaj z ustreznim zdravniškim nasvetom in skrbjo za telo, lahko pripomore k zmanjšanju bremena teh bolezni v slovenski populaciji.